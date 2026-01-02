Požár ve švýcarském lyžařském středisku: podle vyšetřovatelů mohly katastrofu způsobit prskavky držené příliš blízko stropu
2. 1. 2026
Při požáru baru v Crans-Montaně zahynulo asi 40 lidí, podle odborníků může identifikace obětí trvat několik dní
Vyšetřovatelé se domnívají, že fontánové prskavky připevněné na láhve šampaňského a držené příliš blízko stropu způsobily smrtelný požár, který zachvátil přeplněný bar v lyžařském středisku Crans-Montana a zabil asi 40 lidí a zranil více než 100.
„Vše nasvědčuje tomu, že požár vznikl od hořících svíček nebo „bengálských světel“, které byly připevněny na láhve šampaňského,“ uvedla v pátek prokurátorka Béatrice Pilloud. „Ty byly umístěny příliš blízko stropu.“
Pilloud na tiskové konferenci ve městě Sion, asi 25 km od horského střediska, uvedla, že záběry z mobilních telefonů a výpovědi svědků ukazují, že „následoval rychlý, velmi rychlý a rozsáhlý požár“.
Požár vypukl ve čtvrtek kolem 1:30 ráno a zachvátil bar Le Constellation v Crans-Montaně, který byl zaplněn převážně mladými lidmi oslavujícími Nový rok. Pelloud uvedla, že vyšetřování se zaměří na dodržování bezpečnostních předpisů v baru.
Zatímco pokračují snahy o identifikaci obětí, Pelloud uvedla, že vyšetřovatelé se zaměří na materiály použité při renovaci baru a jeho suterénu, jeho provozní licenci, dostupnost hasicích přístrojů a nouzových východů, jakož i počet osob, které se v místě nacházely v době vypuknutí požáru.
Jedna fotografie, která v pátek kolovala na internetu, zřejmě zachycovala strop suterénu, kde se konala novoroční oslava, který byl zřejmě obložen pěnovými zvukově izolačními panely a vznítil se, když byly odpáleny prskavky.
Mathias Reynard, předseda regionální vlády Valais, uvedl, že úřady pracují co nejrychleji na identifikaci obětí, z nichž mnohé utrpěly těžké popáleniny, což je proces, který podle dřívějších informací úředníků může trvat několik dní.
Reynard uvedl, že odborníci při „strašné a citlivé“ práci identifikace těžce popálených těl používají zubní záznamy, vzorky DNA a popisy oblečení. „Rodinám nelze sdělit nic, dokud si nebudeme stoprocentně jisti,“ řekl.
Emanuele Galeppini, 16letý mezinárodní golfista z Itálie, který žil v Dubaji, byl v pátek jmenován jako první z několika možných italských obětí katastrofy, které byly identifikovány.
V příspěvku na svých webových stránkách italská golfová federace vzdala hold Emanuele Galeppinimu jako „mladému sportovci, který ztělesňoval vášeň a autentické hodnoty“.
Papež Leo vyjádřil své „soucit a starost“ a řekl, že se modlí, aby „Pán přijal zemřelé do svého příbytku míru a světla a podpořil odvahu těch, kteří trpí ve svých srdcích nebo na svých tělech“.
Šéf valaiské policie Frédéric Gisler uvedl, že bylo zraněno 119 osob, z nichž 113 bylo identifikováno. Mezi zraněnými je 71 Švýcarů, 14 Francouzů, 11 Italů, čtyři Srbové a po jedné osobě z Bosny, Belgie, Lucemburska, Polska a Portugalska.
Eric Bonvin, ředitel regionální nemocnice v Sionu, na tiskové konferenci uvedl, že typ zranění, která utrpěla většina zraněných, „bude vyžadovat velmi dlouhou léčbu“.
EU uvedla, že kontaktovala švýcarské úřady ohledně poskytnutí lékařské pomoci. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že někteří zranění jsou ošetřováni ve francouzských nemocnicích. Ostatní jsou léčeni v Německu a Polsku.
Gisler uvedl, že počet obětí stále činí 40 a pokračuje jejich formální identifikace. Dne 9. ledna se v Crans-Montaně uskuteční ceremonie, aby měla šokovaná a semknutá komunita v horském středisku příležitost uctít památku obětí.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani, který v pátek navštívil Crans-Montanu, uvedl, že 13 italských občanů je v nemocnici a šest je pohřešováno. Francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že mezi zraněnými je devět francouzských občanů a osm je pohřešováno.
Stéphane Ganzer, regionální úředník pro zdraví a bezpečnost, v pátek ráno v rozhovoru pro rádio RTL uvedl, že „velký počet“ zraněných je v kritickém stavu. „Pokud má dospělý člověk popáleniny třetího stupně na 15 % nebo více těla, hrozí mu smrt,“ řekl.
Ganzer na tiskové konferenci uvedl, že rodiny obětí dostanou psychologickou podporu od policie, a popsal tragédii jako „bezprecedentní v historii našeho kantonu“. Na místě je stále asi 40 policistů, řekl.
Pelloud uvedl, že zatím nebyla stanovena žádná trestní odpovědnost, a dodal, že je „nezbytné, abychom nedělali žádné předčasné závěry“. Není jasné, kdy byla v baru provedena poslední kontrola požární bezpečnosti, ale nebyly hlášeny žádné nesrovnalosti.
Prokurátor uvedl, že majitelé baru byli vyslechnuti, ale nebyli varováni. Pokud by existovaly důvody k podezření na jejich odpovědnost, „bude zahájeno vyšetřování pro nedbalostní žhářství, nedbalostní zabití a nedbalostní ublížení na zdraví“.
Francouzská média s odvoláním na majetkové záznamy uvedla, že bar vlastní dva francouzští občané, Jacques a Jessica Morettiovi, kteří jej koupili v roce 2015 a vlastnili také další dvě zařízení v této oblasti, včetně hamburgerové restaurace ve městě.
Přítel páru, který pochází z Korsiky a do této oblasti přišel na počátku 21. století, uvedl, že Jessica Moretti, která byla v baru v době vypuknutí požáru, utrpěla popáleniny na paži. Oba jsou od té doby nedostupní.
Několik svědectví zveřejněných švýcarskými, francouzskými a italskými médii uvádí, že personál restaurace nesl vysoko nad hlavou prskavky připevněné na lahvích šampaňského jako součást pravidelné show pro hosty, kteří si objednali speciální jídla ke svým stolům.
„Byly tam servírky s lahvemi šampaňského a malými prskavkami,” řekl italskému médiu Local Team jeden ze svědků, Axel. „Přišly příliš blízko ke stropu a najednou to všechno začalo hořet.”
Švýcarský expert na požární bezpečnost Markus Knorr řekl švýcarskému médiu 20 Minutes, že typ zvukově izolačních panelů, které byly zřejmě použity, „rychle hoří a vznítí se“, pokud nejsou ohnivzdorné, a oheň se může „šířit extrémně rychle, protože jsou namontovány horizontálně“.
Obavy vyvolává také počet východů ze suterénu baru, který byl využíván pro speciální akce a podle několika přeživších byl přístupný z přízemí pouze po jediném schodišti, které popisovali jako úzké. Podle webových stránek může Le Constellation pojmout až 300 osob.
Obyvatelé Crans-Montany, z nichž mnozí znali oběti, jsou touto katastrofou šokováni. Ve čtvrtek večer se stovky lidí shromáždily v tichosti poblíž místa neštěstí, aby vzdaly hold mrtvým a zraněným.
Hromada květinových darů před barem Le Constellation se v pátek dále zvětšovala. „Odpočívej v pokoji mezi hvězdami,“ zněl jeden z vzkazů.
François, který nechtěl uvést své příjmení, řekl: „Probudil mě hlasitý výbuch kolem 1:30 ráno, ale pak nastalo ticho. Zase jsem usnul a ráno jsem viděl zprávy. Zdá se, že přišlo o život tolik mladých lidí. Nic podobného jsme nikdy nezažili.“
Arlino Marchese a jeho přítel Sacha Dimic z nedalekého města Sierre byli v pátek v Crans-Montaně lyžovat. „Když jsme byli mladší, chodili jsme do Le Constellation často,“ řekl Dimic. „Byl to dobrý bar s příjemnou atmosférou a byl velmi oblíbený. Je strašné, že přišli o život všichni ti lidé.“
Piermarco Pani, 18letý mladík, který stejně jako mnoho dalších obyvatel města bar dobře znal, řekl: „Byli to lidé jako my.“ Desítky lidí položily květiny nebo zapálily svíčky na provizorním oltáři na vrcholu silnice vedoucí k baru, kterou policie uzavřela.
Sedmnáctiletá Elisa Sousa řekla agentuře Reuters, že měla být ve čtvrtek večer v Le Constellation, ale místo toho strávila večer na rodinné oslavě. „Budu muset své matce stokrát poděkovat, že mě tam nepustila,“ řekla při vigilii.
Švýcarský prezident Guy Parmelin, který ve čtvrtek navštívil horské letovisko, řekl, že země bude držet pětidenní smutek na památku toho, co popsal jako jednu z nejtraumatičtějších událostí v její historii.
