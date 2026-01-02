Channel 4 News: Trump vyhrožuje Íránu
2. 1. 2026
čas čtení 3 minuty
Moderátor, Channel 4 News, pátek 2. ledna 2026: Prezident Trump pohrozil, že pokud bude Írán násilně zabíjet pokojné demonstranty, USA jim přijdou na pomoc, a prohlásil, že jsou připraveni k akci. Íránští představitelé varovali, že jakékoli zasahování ze strany USA by překročilo červenou linii. Podle zpráv bylo při střetech s bezpečnostními silami zabito sedm lidí, zatímco protesty v Íránu pokračují již šestým dnem. Harry Fawcett přináší podrobnosti:
Reportér: V Mavdashtu na jihu Íránu dnes demonstranti zaútočili na policejní stanici. Bezpečnostní síly podle zpráv reagovaly ostrou palbou. Stalo se tak po pohřbu demonstrantů, kteří byli včera v tomto městě zastřeleni. V jiném malém městě, Qudashtu na severozápadě, se konal další pohřeb. Smuteční hosté uvedli, že museli odrážet členy režimní milice Basij a Revoluční gardy, které obvinili z pokusu o krádež pohřbívaného těla. Zemřelým byl Amir Hussein Khudaiyari Fahd, který byl včera zabit při protestu. Vláda uvedla, že byl členem Basij a byl zabit násilnými demonstranty. Ale dnes na pohřbu jeho otec, muž, který drží dveře auta, veřejně označil tato tvrzení za lži a trval na tom, že jeho syn byl demonstrant zabitý vládními silami. Taková vzpoura se šíří po celé zemi a navzdory dosavadním zabitím zatím nedošlo k masovému zásahu. Íránský prezident prohlásil, že vláda pracuje na řešení problémů, které trápí občany.
Íránský prezident: Lidé jsou nespokojení. Je to naše vina. Je to vaše vina. Neobviňujte z toho Ameriku. Neobviňujte, nevím, někoho jiného. Jsme to my, kdo musí sloužit, a oni musí být s námi spokojeni.
Reportér: Dnes však nic nenasvědčuje tomu, že by tato slova měla požadovaný účinek. A přes noc Donald Trump pohrozil přímou intervencí USA. Pokud Írán bude střílet a násilně zabíjet pokojné demonstranty, jak je jejich zvykem, napsal, Spojené státy americké jim přijdou na pomoc. Jsme připraveni a čekáme na signál. Okamžitá reakce, zesílená státními médii, od hlavního poradce nejvyššího íránského vůdce. Ali Larijani řekl, že režim rozlišuje mezi postojem protestujících obchodníků a akcemi rušivých aktérů. A Trump by měl vědět, že zásah USA do této vnitřní záležitosti by znamenal destabilizaci celého regionu a zničení amerických zájmů.
Ale tyto protesty, podnícené propadem měny, ekonomickými těžkostmi a pocitem slábnoucí legitimity režimu, nejeví žádné známky utichání. Jeden protivládní obyvatel Teheránu, jehož hlas jsme nahradili, aby zůstal v anonymitě, nám řekl, že zpráva Donalda Trumpa je ještě více povzbudí.
Íránec: Věřím, že je to novoroční dárek Spojených států íránskému lidu. Věřím, že je to velmi dobrá záruka pro životy pokojných demonstrantů, takže by už neměly existovat žádné výmluvy, proč by lidé měli zůstat doma. Toto je změna, o kterou lidé žádají už desítky let, ale v posledních dnech je tento impuls mnohem silnější."
Tato dynamika vyvolala další demonstrace dnes večer. Hodně nyní záleží na tom, zda se toto hnutí uchytí napříč sociálními rozdíly a jak bude přijata Trumpova intervence. Ale tyto protesty, vyvolané stejně tak chudobou jako politikou, se rychle rozšířily a zatím neukazují žádné známky zpomalení.
178
Diskuse