Trumpův pozdní vánoční dárek, o kterém Xi Jinping snil
3. 1. 2026 / Fabiano Golgo
Představte si scénu v Pekingu. Čínští stratégové otevírají šampaňské. Třicet let připravovali propracovaná ospravedlnění pro invazi na Tchaj-wan – a Trump právě dodal jediné ospravedlnění, na kterém záleží: „Protože můžu.“ Odteď začne každé jednání OSN o Tchaj-wanu takto: „Pamatujete na Caracas?“ Každá debata o suverenitě skončí takto: „A co Venezuela?“ Čína byla po desetiletí obviňována z autoritářství, z nerespektování mezinárodního práva. Teď? Teď mohou jednoduše ukázat na Trumpa a říct: „Učili jsme se od těch nejlepších.“
Putin se musí v Kremlu taky velmi smát. Po léta ho Západ ostře kritizoval kvůli Ukrajině, porušování suverenity, imperialismu. A teď Spojené státy udělaly přesně to samé – jen s více letadly, méně výmluvami a s brutální upřímností: „Chceme jejich ropu.“ Rusko už to označilo za „ozbrojenou agresi“ a nabídlo se jako prostředník. Překlad: „Děkujeme, Ameriko, že jste z naší operace na Ukrajině udělali v porovnání příklad diplomatické umírněnosti.“
Trump řekl, že operace slouží jako „varování pro kohokoli, kdo by ohrožoval americkou suverenitu nebo vystavoval americké životy riziku“. Je to ospravedlnění tak pružné, že se hodí k invazi do jakékoli země, kdykoli, z jakéhokoli důvodu. Je to bianco šek barbarství.
Tady je bolestivá pravda: po desetiletí levice – tady v Evropě, v Latinské Americe, po celém světě – kritizovala „americký imperialismus“, „světového policajta“, vnucování „určitého světového řádu“. A upřímně, nebyli úplně vedle. Spojené státy napadaly země, svrhávaly vlády, zabíjely miliony ve jménu demokracie, která nikdy nepřišla.
Ale co to pokrytectví dělalo? Vytvářelo problémy. Amerika musela alespoň předstírat, že jí záleží na mezinárodním právu, na lidských právech, na suverenitě. Musela chodit do OSN, budovat koalice, vymýšlet právní ospravedlnění. Celé tohle otravné diplomatické divadlo fungovalo jako brzda. Nezabránilo válkám, ale alespoň je oddalovalo, komplikovalo a někdy dokonce zabránilo těm nejhorším zvěrstvům.
Trump tu brzdu odstranil. A teď zjistíme, co přijde dál.
Kritici amerického hegemonismu se chystají naučit hořkou lekci: opakem pokryteckého světového řádu není spravedlnost. Je to chaos. Každý sám za sebe. Zákon silnějšího, bez sebemenší studu to skrývat.
Stěžovali jste si na světového policajta? Tak teď žijte ve světě bez jakéhokoli policajta. Bavte se.
