Trump říká, že americké ropné firmy vstoupí do Venezuely
3. 1. 2026
Trump odmítá otázky ohledně ústavnosti útoků na Venezuelu
Trump v rozhovoru uvedl, že automaticky nepodporuje vůdkyni venezuelské opozice Marii Corinu Machado.
Řekl, že Venezuela má viceprezidenta a že čeká, zda budou členové nové vlády loajální k Madurovi, nebo budou spolupracovat s USA.
Budou se ozývat hlasy, a již se ozývají, zda byla tato operace ústavní. Trump se zdá, že to odmítá, když říká, že s tím nemá žádný problém a že mnoho z těch, kteří to zpochybňují, jsou demokraté... kteří by měli říkat „skvělá práce“ místo toho, aby si stěžovali.
Lidé však budou zpochybňovat ústavnost této operace a je možné, že se dostane až k Nejvyššímu soudu.
Trump ví, že to může být konec vojenských operací, ale je to jen začátek toho, co se stane v další kapitole, po Maduru ve Venezuele. A USA do značné míry vlastní to, co se nyní děje, kvůli tomu, co udělaly v posledních několika hodinách.
Evropští lídři vědí, že by mohli být obviněni z pokrytectví, pokud neodsoudí kroky USA
Dnes se ozvalo mnoho komentářů z evropských hlavních měst, které jsou všechny pozoruhodné tím, jak málo vlastně říkají.
Z nejednoznačnosti jazyka však lze vycítit hmatatelný pocit evropského nepohodlí a nevyslovené uvědomění, že jejich spojenec, jejich dlouholetý ochránce, dělá věci, které nemohou tolerovat.
Šéfka zahraniční politiky EU prohlásila, že je třeba respektovat zásady mezinárodního práva a Chartu OSN. Španělsko vyzvalo k deeskalaci, umírněnosti a respektování mezinárodního práva. Německo vyjádřilo velkou znepokojenost nad situací.
V žádném z těchto prohlášení však nenajdeme úplné odsouzení.
Evropští lídři vědí, že pokud situaci neodsoudí, bude velmi snadné je obvinit z pokrytectví, a to především proto, že Evropané již roky odsuzují Rusko za jeho jednání na Ukrajině a nyní jejich dlouholetý partner a spojenec dělá věci, o kterých by se dalo říci, že porušují mezinárodní právo a suverenitu.
Maduro a jeho manželka Cilia Flores budou převezeni do New Yorku, prohlásil Trump
Venezuela „zvítězí, nevzdá se“: ministr obrany
Trump prohlásil, že USA budou po „zajetí“ Madura vládnout Venezuele
„Venezuelské vojenské kapacity byly zbaveny moci“
Trump popsal operaci jako „ohromující, účinnou a mocnou ukázku americké vojenské síly a kompetence v americké historii“.
„Žádná země na světě nedokázala to, co včera dokázala Amerika, nebo upřímně řečeno, za krátkou dobu byly všechny venezuelské vojenské kapacity zbaveny moci,“ řekl.
„Nebyl zabit ani jeden americký voják a nebyla ztracena ani jedna americká výzbroj. Měli jsme mnoho vrtulníků, mnoho letadel, mnoho, mnoho lidí zapojených do tohoto boje,“ řekl.
Trump chválí „velkolepý útok“ ve Venezuele
Trump pochválil to, co nazval „velkolepým útokem“ na zajetí venezuelského Madura.
Řekl, že útok, který se odehrál v „silně opevněné vojenské pevnosti v srdci Caracasu“, byl „takový, jaký lidé neviděli od druhé světové války“.
Cílem bylo „postavit diktátora Madura před soud“, řekl na probíhající tiskové konferenci.
Trump zveřejnil fotografii Madura na palubě americké válečné lodi
Americký prezident zveřejnil fotografii, na které je podle něj Maduro na palubě americké válečné lodi USS Iwo Jima.
Na fotografii, zveřejněné na Trumpově účtu na sociální síti Truth Social, je Maduro v šedém teplákovém úboru s černou páskou přes oči a s lahví vody v ruce.
Spojené státy budou řídit Venezuelu až do „bezpečného přechodu“, říká prezident Donald Trump.
USA se „velmi silně zapojí“ do venezuelského ropného průmyslu, říká Trump, po „zajetí“ prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky Cilie Floresové. Jsou převáženi do New Yorku, kde budou čelit obžalobě.
„Když Trump řekne, že to myslí vážně, tak to myslí vážně“: Rubio
Americký ministr zahraničí Marco Rubio právě vystoupil před tiskem. Zde je jeho prohlášení:
Nicolas Maduro byl v roce 2020 obviněn ve Spojených státech. Není legitimním prezidentem Venezuely.
Maduro není uznáván Evropskou unií ani mnoha dalšími zeměmi po celém světě. Je uprchlíkem před americkou justicí s odměnou 50 milionů dolarů.
Maduro měl několik příležitostí, jak se tomu vyhnout. Dostal několik velmi, velmi, velmi velkorysých nabídek, ale jako divoký muž se místo toho rozhodl si pohrávat, a výsledek jsme viděli dnes večer.
Když Trump řekne, že něco myslí vážně, tak to myslí vážně.
Trump varuje venezuelské politické a vojenské osobnosti
Trump řekl, že americká operace ve Venezuele „by měla sloužit jako varování pro kohokoli, kdo by ohrožoval americkou suverenitu nebo ohrožoval americké životy“.
„Americká armáda zůstává v pohotovosti a USA si vyhrazují všechny vojenské možnosti, dokud nebudou požadavky USA plně splněny a uspokojeny,“ řekl Trump.
„Všechny politické a vojenské osobnosti ve Venezuele by měly pochopit, že to, co se stalo Madurovi, se může stát i jim – a stane se jim to, pokud nebudou spravedliví a féroví, a to i ke svému lidu,“ dodal.
„Amerika dokáže prosadit svou vůli kdekoli“: Hegseth
Po Trumpovi promluvil americký ministr obrany Pete Hegseth, který chválil americké síly a prezidenta.
„Amerika je schopna prosadit svou vůli kdekoli a kdykoli, koordinace, utajení, smrtící síla, přesnost, velmi dlouhá ruka americké spravedlnosti, to vše se plně projevilo uprostřed noci,“ řekl.
„Vítejte v roce 2026, pod vedením prezidenta Trumpa je Amerika zpět.“
„Předchozí vlády tyto hrozby zanedbávaly“: Trump
„Venezuela stále více hostila zahraniční protivníky v našem regionu a získávala hrozivé útočné zbraně,“ řekl Trump a tvrdil, že některé z těchto zbraní byly přes noc použity proti americkým silám.
„Ostatní vlády tyto rostoucí bezpečnostní hrozby v západní polokouli zanedbávaly nebo k nim dokonce přispívaly,“ řekl. „Pod Trumpovou vládou znovu velmi silně prosazujeme americkou moc v našem domovském regionu.“
Trump říká, že americké ropné firmy vstoupí do Venezuely
Trump uvedl, že intervence USA ve Venezuele otevře nové dveře americkým ropným společnostem, které se brzy zapojí do rozsáhlých energetických projektů v této zemi.
„Jak všichni vědí, ropný průmysl ve Venezuele je již dlouhou dobu v úpadku, v naprostém úpadku,“ tvrdil Trump. „V porovnání s tím, co by mohli, těžili téměř nic.
„Naše velmi velké americké ropné společnosti – největší na světě – tam vstoupí, utratí miliardy dolarů, opraví špatně fungující infrastrukturu, ropnou infrastrukturu, a začnou vydělávat peníze pro zemi,“ dodal.
Maduro a jeho manželka budou souzeni na americké půdě: Trump
Trump tvrdí, že americké soudy mají „drtivé důkazy“ o zločinech spáchaných Madurem.
„Je to hrozné a zároveň dechberoucí.“
Trump tvrdil, že Maduro „zůstal u moci a vedl neúnavnou kampaň násilí, teroru a podvracení proti Spojeným státům americkým, čímž ohrožoval nejen náš lid, ale i stabilitu celého regionu“.
Trump řekl, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nedojde k „bezpečnému přechodu“ moci.
„Budeme řídit zemi, dokud nebude možné provést bezpečný, řádný a uvážlivý přechod.
„Nechceme se zaplést do toho, že se k moci dostane někdo jiný a budeme mít stejnou situaci, jakou jsme měli po dlouhá léta.“
Trump uvedl, že USA jsou „připraveny zahájit druhý a mnohem větší útok“ na Venezuelu, ale vzhledem k „úspěchu“ první operace to pravděpodobně nebude nutné.
„Vlastně jsme předpokládali, že bude nutná druhá vlna, ale pravděpodobně to nebude nutné,“ řekl Trump. „První útok byl tak úspěšný, že pravděpodobně nebudeme muset provést druhý.“
Změna režimu ve Venezuele ze strany USA by mohla vyvolat podobnou situaci na Kubě
Pro kubánskou vládu je situace ve Venezuele znepokojivá, protože „Marco Rubio je vůbec prvním kubánsko-americkým ministrem zahraničí a změna režimu v Havaně i Caracasu je již dlouho na jeho programu“, říká Ed Augustin, britský novinář působící na Kubě.
„Rubio zřejmě zastává názor, že změna režimu v Caracasu, pokud k ní dojde, je prostředkem k dosažení změny režimu v Havaně,“ řekl Augustin z Havany.
„Kuba je již více než 65 let, tedy nejdéle v moderní historii, předmětem sankcí,“ řekl Augustin a dodal, že v posledních letech byly pod Trumpem ještě zpřísněny.
„Kuba je silně závislá na venezuelské ropě, ne tolik jako před 10 lety, kdy dostávala asi 100 000 barelů denně, ale stále dostává asi 30 000 barelů ropy denně, což je zásadní, vzhledem k tomu, že energetická matice Kuby, energetická síť, je převážně závislá na ropě.
„To se přímo promítá do obrovských humanitárních nákladů pro nejzranitelnější členy této společnosti.“
Strach, radost, naděje – reakce Venezuelanů na útoky USA
Venezuelané po celém světě reagovali na vojenský útok USA na jejich zemi smíšenými pocity.
Vůdkyně venezuelské opozice Maria Corina Machadoová řekla, že Maduro bude čelit „mezinárodnímu soudu za zločiny spáchané na Venezuelanech“.
Řekla, že „nastal čas, aby naši zemi vládla lidová suverenita a národní suverenita“, a vyzvala k okamžitému uznání spojence Edmunda Gonzáleze Urrutii jako vrchního velitele.
„Bojovali jsme roky, dali jsme do toho všechno a stálo to za to. To, co se mělo stát, se děje,“ řekla. „Obnovíme pořádek, osvobodíme politické vězně, vybudujeme výjimečnou zemi a přivedeme naše děti zpět domů.
„Venezuelanům v zahraničí: Potřebujeme, abyste se mobilizovali, aktivovali vlády a občany po celém světě a zavázali je, počínaje okamžikem, k velké operaci budování nové Venezuely,“ dodala.
Trump v prosinci omilostnil dalšího latinskoamerického vůdce za drogové zločiny
Trumpova administrativa opakovaně používá tvrzení o „narkoterorismu“ k ospravedlnění svého militaristického přístupu k drogám. Zastává názor, že kriminální drogové organizace nejsou motivovány ziskem, ale ambicemi destabilizovat USA.
Administrativa již dříve tvrdila, že Maduro je šéfem kartelu Cartel de Soles, který v listopadu označila za „zahraniční teroristickou organizaci“.
Odborníci tvrdí, že toto označení nesprávně charakterizuje Cartel del Soles, který obvykle odkazuje na volnou síť korupce ve Venezuele.
Navzdory mimořádné reakci na Madura byl Trump mnohem shovívavější k jiným latinskoamerickým vůdcům odsouzeným v USA.
Na začátku prosince Trump omilostnil bývalého honduraského vůdce Juana Orlanda Hernandeze a propustil ho z 45letého trestu souvisejícího se spoluprací s mexickým kartelem Sinaloa.
Kritici tvrdili, že omilostnění je v přímém rozporu s Trumpovým poselstvím ohledně drogových kartelů. Omilostnění přišlo jen několik dní před volbami v Hondurasu, ve kterých Trump podpořil pozdějšího vítěze Nasryho Asfuru.
Asfura i Hernandez jsou členy stejné konzervativní Honduraské národní strany.
Venezuelská opoziční vůdkyně vyzývá Gonzaleze, aby nahradil Madura
Venezuelská opoziční vůdkyně Maria Corina Machado vydala své první veřejné prohlášení po útocích USA.
V dopise zveřejněném na X Machado uvedla, že Maduro byl odstraněn USA poté, co „odmítl přijmout vyjednané řešení“, a že Madurovi oponenti jsou „připraveni prosadit svůj mandát a převzít moc“.
Vyzvala Edmunda Gonzáleze Urrutiu, nad kterým Maduro zvítězil v loňských sporných volbách, aby okamžitě převzal prezidentský úřad.
Americký letecký úřad uzavřel karibský vzdušný prostor
Americký Federální úřad pro letectví nařídil komerčním leteckým společnostem, aby se zdržovaly karibského vzdušného prostoru kvůli „potenciálně nebezpečné situaci“ v souvislosti s americkými útoky ve Venezuele a operacemi zaměřenými na „zajetí“ prezidenta Madura.
Oznámení uvádělo „rizika pro bezpečnost letu spojená s probíhajícími vojenskými aktivitami“.
Příznivci Madura se shromažďují v Caracasu uprostřed téměř opuštěných ulic
Hlavní ulice Caracasu jsou dnes podle venezuelského novináře Sleithera Fernandeze téměř opuštěné a na dálnicích je slabý provoz.
Ačkoli je takové utichnutí typické pro začátek ledna, kdy mnoho obyvatel cestuje na dovolenou do jiných částí země, Fernandez uvedl, že po útocích je prázdnota ještě výraznější.
Na sociálních médiích se objevují zprávy o dlouhých frontách v lékárnách a supermarketech, uvedl novinář z Caracasu.
„Některé oblasti jsou bez elektřiny a telefonního signálu,“ řekl.
Zatímco veřejnoprávní média vysílají oficiální kanál státu VTV, soukromá média „vysílají své běžné programy a o této záležitosti se téměř nebo vůbec nezmiňují“, uvedl Fernandez.
Trump uvedl, že Maduro a jeho manželka, kteří byli vzati do vazby USA, se nacházejí na válečné lodi USS Iwo Jima.
Bylo nám řečeno, že loď nyní opouští karibskou oblast, což bude nějakou dobu trvat, protože se jedná o rozsáhlou oblast, a poté zamíří do New Yorku. Možná v určitém okamžiku, jakmile se dostanou do teritoriálních vod USA, bude [Maduro] letecky přepraven do New Yorku.
Americká generální prokurátorka Pam Bondi uvedla, že záměrem je, aby Maduro a jeho manželka stanuli před americkým soudem, a doufají, že se tak stane brzy. To vše by se mohlo odehrát na začátku příštího týdne.
Trump se zítra večer vrátí do Bílého domu.
Kolik zemí Trump bombardoval od doby, kdy obdržel mírovou cenu FIFA?
V návaznosti na vojenskou operaci USA ve Venezuele sportovní novinářka Leyla Hamed zveřejnila připomínku, že Trump v prosinci obdržel první mírovou cenu FIFA od řídícího orgánu tohoto sportu, a to navzdory tomu, že dohlížel na několik bombardovacích kampaní po celém světě.
Od doby, kdy tuto cenu obdržel, „Trump bombardoval Nigérii, Somálsko a Venezuelu“.
Útoky USA na Venezuelu nemají „žádné zákonné ospravedlnění“
Mark Chadwick, přednášející právo na Nottingham Trent University, uvedl, že pro útoky USA na Venezuelu neexistuje „žádné zákonné ospravedlnění“.
„Charta OSN jasně stanoví, že žádný stát nesmí použít sílu proti jinému státu“, s několika „přísně definovanými výjimkami“, řekl Chadwick.
Uvedl, že jedinými výjimkami jsou sebeobrana nebo povolení Rady bezpečnosti OSN, přičemž ani jedna z nich se na akci USA nevztahuje.
„Zdá se, že v mezinárodním právu neexistuje žádné zákonné ospravedlnění pro to, co by se dalo považovat za ... akt agrese ze strany Spojených států,“ řekl Chadwick.
Člen vládní strany Venezuely tvrdí, že Maduro byl unesen ze svého domu na vojenské základně
Vysoký představitel vládní strany Venezuely tvrdí, že prezident Nicolas Maduro a jeho manželka Cilia Flores byli „zajati“ ve svém domě uvnitř vojenského komplexu Fuerte Tiuna v Caracasu.
Nahum Fernandez, vůdce vládní strany, řekl agentuře AP, že pár byl v rezidenci, když byla bombardována.
„Tam bombardovali,“ řekl Fernandez. „A tam provedli to, co bychom mohli nazvat únosem prezidenta a první dámy země.“
Venezuelská ústava stanoví, že nyní by měl převzít vedení viceprezident.
V ulicích Venezuely panuje velká „očekávání“ a „nervozita“, jak se situace bude dále vyvíjet, řekl novinář a politický analytik Paul Dobson v rozhovoru prostřednictvím videokonference z Meridy ve Venezuele.
„Vystoupila celá řada vysokých vládních úředníků; pravicová opozice se většinou drží v tichosti. Levicová opozice tyto útoky velmi rychle odsoudila... ale také se distancovala od odcházející Madurovy vlády,“ řekl.
Dobson vysvětlil, že venezuelská ústava je velmi jasná; v tomto okamžiku, kdy je prezident v první polovině svého mandátu, automaticky přebírá moc viceprezident.
Existuje však velké „ale“, řekl a dodal, že aby byl tento článek platný, musí vycházet z „předpokladu, že existovala legitimní vláda“.
Řekl, že vláda tvrdí, že tomu tak je, ale opozice tvrdí, že tomu tak není a že ve skutečnosti zvítězil jejich kandidát.
„Vzhledem k tomu, že výsledky těchto voleb nebyly nikdy zveřejněny, je opravdu velmi obtížné s jistotou říci, zda byla Madurova vláda zvolena, nebo ne,“ řekl.
Co víme o útocích USA na Venezuelu
Kolem 2:00 ráno (06:00 GMT) bylo hlášeno nejméně sedm explozí z venezuelského hlavního města Caracasu.
Během několika minut po explozích vyhlásil prezident Maduro stav nouze a jeho vláda uvedla, že USA zaútočily na Caracas a sousední státy Miranda, Aragua a La Guaira.
O několik hodin později prezident Trump napsal na své sociální platformě Truth Social, že USA „úspěšně provedly rozsáhlý útok proti Venezuele a jejímu vůdci, který byl spolu se svou ženou „zajmut a odvezen ze země“.
Šéf OSN říká, že útoky USA mají „znepokojivé důsledky“
Mluvčí generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese vydal prohlášení, v němž vyjádřil hluboké „znepokojení“ nad „eskalací“ ve Venezuele, včetně možného porušení mezinárodního práva.
Poslední útoky USA na Venezuelu „mají potenciálně znepokojivé důsledky pro region“, uvedl Stephane Dujarric.
„Nezávisle na situaci ve Venezuele představují tyto události nebezpečný precedens.“
Dujarric uvedl, že Guterres „nadále zdůrazňuje význam plného dodržování mezinárodního práva, včetně Charty OSN, ze strany všech. Je hluboce znepokojen tím, že pravidla mezinárodního práva nebyla dodržena.“
Ruský ministr zahraničí popírá zprávy, že venezuelský viceprezident je v Rusku
Ruské ministerstvo zahraničí sdělilo ruské tiskové agentuře TASS, že zprávy o tom, že venezuelská viceprezidentka Delcy Rodriguezová je v Rusku, „jsou nepravdivé“.
USA nyní rozhodují o dalším postupu vůči Venezuele, říká Trump
Trump uvedl, že operaci sledoval „jako televizní pořad“ ... a poukázal na „rychlost“ a „násilí“ razie.
Řekl, že USA nyní rozhodují o dalším postupu ve Venezuele po Maduově zajetí.
Uvedl, že USA se „velmi silně zapojí“ do venezuelského ropného průmyslu, a dodal, že „máme největší ropné společnosti na světě, největší a nejvýznamnější, a budeme se do toho velmi silně zapojit“.
Trump řekl, že razie byla „signálem, že se nenecháme zastrašit“.
Maduro byl zajat z přísně střežené „pevnosti“ a dodal, že „pár lidí bylo zasaženo, ale vrátili se a měli by být v docela dobré kondici“.
Řekl, že USA nedovolí nikomu převzít místo, kde Maduro „skončil“.
Trump říká, že USA zváží, zda by měl vést opozice, ale uznal, že v současné době je ve vedení viceprezident.
Lula říká, že USA překročily „nepřijatelnou hranici“
Brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva odsoudil USA za „vážné poškození“ suverenity Venezuely, které ohrožuje regionální mír.
„Bombardování venezuelského území a zajetí jeho prezidenta překračují nepřijatelnou hranici,“ napsal Lula v příspěvku na X a uvedl, že ohrožují „zachování regionu jako zóny míru“.
Uvedl, že útoky USA připomínají „nejhorší momenty zasahování do politiky Latinské Ameriky a Karibiku“ a vyzval OSN, aby „energicky reagovala“.
EU stojí za venezuelským lidem a podporuje demokratickou transformaci: Von der Leyen
Evropská unie stojí za venezuelským lidem a podporuje mírovou a demokratickou transformaci v zemi, uvedla v sobotu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
„Velmi pozorně sledujeme situaci ve Venezuele. Stojíme za venezuelským lidem a podporujeme mírový a demokratický přechod. Jakékoli řešení musí respektovat mezinárodní právo a Chartu OSN,“ uvedla von der Leyenová v příspěvku na X.
Trump říká, že americké jednotky utrpěly při operaci ve Venezuele několik zranění
Prezident Trump řekl ve Fox News, že americké síly, které zajaly venezuelského prezidenta Madura, utrpěly několik zranění, ale žádné úmrtí.
Americký viceprezident tvrdí, že Madurovi bylo nabídnuto „několik odchodů“
Americký viceprezident JD Vance zopakoval obvinění, že prezident Maduro je zodpovědný za „pašování drog“, a tvrdí, že Washington venezuelskému vůdci předem nabídl „několik odchodů“.
„Prezident [Trump] nabídl několik možností úniku, ale během celého procesu byl velmi jasný: obchod s drogami musí skončit a ukradená ropa musí být vrácena Spojeným státům,“ dodal Vance.
Zopakoval americké zdůvodnění, že Maduro je uprchlík před americkým zákonem, a řekl: „Nemůžete se vyhnout spravedlnosti za obchod s drogami ve Spojených státech jen proto, že žijete v paláci v Caracasu.“
Obavy v Latinské Americe z nového exodu Venezuelanů
V uplynulých letech opustily zemi miliony Venezuelanů a odešly do různých částí Latinské Ameriky.
To vyvolalo v regionu určité napětí. Mnoho lidí se obává, že nyní může zemi opustit jiný typ Venezuelanů – ti, kteří podporovali Madurův režim – v závislosti na tom, zda bude tato vojenská akce pokračovat.
Panuje velká nejistota a lidé možná prchají ze strachu z toho, co nahradí Madurovu vládu.
Stručné shrnutí událostí
Dnes ráno byly nad Caracasem hlášeny výbuchy, hlasité zvuky a oblaka kouře, přičemž svědci slyšeli v hlavním městě několik výbuchů a nízko letící letadla.
Prezident Trump zveřejnil, že USA provedly „rozsáhlé“ údery na Venezuelu a tvrdil, že její prezident Maduro a jeho manželka Cilia Floresová byli zajati a odvezeni ze země.
Venezuelská vláda tuto verzi odmítla, obvinila USA z vojenské agrese a po útocích vyhlásila stav národní nouze.
Venezuelský viceprezident Rodriguez uvedl, že vláda neví, kde se Maduro a Flores nacházejí, a požadoval důkaz, že jsou naživu.
Mezinárodní reakce tento krok vesměs odsoudily, včetně Kuby, která americké jednání označila za „státní terorismus“.
