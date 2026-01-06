Všichni jsme podřízeni zákonům, abychom mohli být svobodní
6. 1. 2026 / František Kubák
„Všichni jsme podřízeni zákonům, abychom mohli být svobodni.“
(Marcus Tullius Cicero)
Ad napadení Venezuely a únos prezidenta Madura a jeho manželky
5. 1. 2026 - Mgr. František Kubák, pplk. v. v. a válečný veterán
prezident USA, Donald Trump, se holedbá, jak vyřeší válku Ruská federace (dále RF) vs Ukrajina (dále UA), kdy agresorem je RF, zajisté by to bylo positivním počinem. D. Trump se cítil být maximálně spravedlivě povolán k udělení Nobelovy ceny za mír.
Ovšem USA z rozkazu prezidenta USA D. Trumpa napadly Venezuelu a unesly prezidenta Venezuely spolu s jeho manželkou s cílem postavit je před soud.
Jestliže USA napadaly venezuelské lodě v mezinárodních či venezuelských nebo vodách, nebo ve vodách jiných než ve vodách USA, dopustily USA se podle Úmluvy OSN o mořském právu pirátství a dále i vražd, neboť řadu námořníků na napadených lodích pozabíjeli.
Dále pak prezident Trump Venezuele vyhrožoval vojenskou akcí, čímž hrubě porušil odst. 4., čl. 2 Charty OSN.
Vyhrožování agresí je ve slovníku prezidenta USA zcela běžné, neboť vyhrožuje i Iránu. Stejně tak bylo porušeno Mezinárodní právo humanitární.
Únos představitele státu, to je v historii zločinu asi jedinečné. Mnozí tvrdí, že prezident Maduro není legitimním prezidentem Venezuely, že volby byly zmanipulované.
Zde bych chtěl upozornit na jeden princip, s nímž se pravidelně setkáváme.
Zvítězí-li ve volbách v zahraničí někdo, jehož vítězství si nepřejeme, prohlásíme my, ale i jeho oposice, že volby nebyly svobodné a že byly zmanipulované. Důkazy samozřejmě o manipulaci nejsou, nikdo je nepředložil. Ale to, že nejsou důkazy, to není důvodem k tomu, abychom my i jeho oposice, přestali tvrdit, že volby byly zmanipulované.
Nyní je zde nařčení, že prezident Maduro podporoval obchod s drogami. Opět žádné důkazy, ale nač mít důkazy. Když USA napadly Irák pod záminkou, že Irák disponuje zbraněmi hromadného ničení, nikdy ZHN nebyly v Iráku nalezeny.
prezident Trump chce postavit venezuelského prezidenta před US soud. Samozřejmě že žádný soud v USA nemá pravomoc Madura soudit. Jediný oprávněný by byl ICC, ten však na Madura a jeho manželku zatykač nevydal.
Další zajímavostí je, že teď byl v USA Netanjahu, ale můžeme se ptát, proč jej prezident Trump nenechal zatknout a nepředal ho ICC, který na Netanjahua vydal zatykač pro válečné zločiny.
V současnosti si prezident Trump, potažmo USA dělají zuby na Grónsko, protože je potřebují ke své bezpečné existenci.
Oficiálně se ústy EU a některých svých politiků bojíme rozpínavosti Ruské federace, ale rozpínavost USA nám ani v nejmenším nevadí.
Proč ČR neodsoudila napadení Venezuely a únos venezuelského prezidenta Madura a jeho manželky? Odpověď může snad být pouze jediná, a to, že politikům české republiky nic neříkají mezinárodní smlouvy a dokumenty jako Charta OSN, Ženevské a Haagské konvence, etc. To bylo zřejmě i důvodem, proč ČR neodsoudila israelské válečné zločiny a genocidium páchané na Palestincích zejména v Pásmu Gazy, a okupaci Západního břehu Jordánu a Golanských výšin.
„Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.“
(Václav Havel, první prezident ČR)
Bude se nám tvrdit, že máme být vlastenci a máme spolupracovat se státy EU a s USA. Nově jsme definovali § 403 tr. zákona, kde jsme zakázali propagaci komunistického hnutí a nacismu, a to bez ohledu na filosofii, kde musíme rozlišovat politickou ideologii – komunismus a komunistický režim, který ač o sobě tvrdí, že následuje politickou ideologii komunismus, ale fakticky můžeme prokázat, že ji naopak naprosto nedodržoval, stejně jako tomu bylo v období reálného socialismu, kde politická ideologie – socialismus, také nebyla do písmene naplňována.
Nacismus prakticky nestojí přímo na žádné politické ideologii. Je to pouze režim v určité době a za určitých podmínek.
Tohle vše by politologové měli vědět a stavět se k uvedenému paragrafu odborně kriticky.
Jiné to je s fašismem, který vzniká v první polovině 20. století na principu negace: antikomunismus, antiliberalismus, antiburžoasní, antikapitalistický, prostě jeho doménou je vše „anti-„. Fašismus také nestojí a žádné filosofické koncepci. Požaduje tvrdost, souzní s heslem „Pasivita je smrt“, brojí proti hodnotám jako je humanismus, slitování, soucit, slabost se nesmí tolerovat.
Jistě mnohé znaky, které charakterisují fašismus, nacházíme i v dnešní společnosti celého světa. Leckde a leckdy můžeme najít ve společnosti určité fašisující znaky, ČR nevyjímaje.
„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.“
(Václav Havel, první prezident ČR)
Je jen na nás, jaká bude naše zem, náš stát. Jen na nás záleží budeme-li se moci podívat do zrcadla a nezastydět se.
„Nikdo není beznadějněji zotročen, než ti, kteří falešně věří, že jsou svobodni.“
