Skutečná Donroeova doktrína
6. 1. 2026
Honba za penězi a posílení ega, nikoli změna režimu
Pro Američany určitého věku vyvolává únos Nicoláse Madura, prezidenta Venezuely, vzpomínky na invazi do Iráku v roce 2003, a to v některých ohledech oprávněně.
Téměř všichni dnes vnímají Irák jako varovný příklad lží mocných: byli jsme vtaženi do války pod falešnou záminkou. Téměř všichni také považují Irák za typický příklad síly bludného myšlení samotných mocných. Slogany té doby – „Budeme vítáni jako osvoboditelé“; „Mise splněna“ – se dnes běžně používají ironicky k označení pošetilých projektů, které jsou odsouzeny k katastrofálnímu neúspěchu. A venezuelské dobrodružství Donalda Trumpa je dalším příběhem lží a bludů, píše Paul Krugman.
V jiných ohledech se však příběh Trumpa a Venezuely velmi liší od příběhu Bushe a Iráku.
Dva dny po únosu je jasné, že Trump neusiloval o změnu režimu, alespoň ne v zásadním smyslu. Je spíše jako mafiánský boss, který se snaží rozšířit své území a věří, že pokud odstraní rivala, může donutit jeho bývalé podřízené, aby mu dali podíl ze svých výnosů.
Pokud to zní krutě, mějte na paměti, že předtím, než Trump zasáhl, čelili Maduro a jeho spolupracovníci z hnutí Chavistas – hnutí založeného Hugem Chávezem – silné opozici ze strany domácích prodemokratických sil vedených Maríou Corinou Machado. Edmundo González, spojenec Machadové, jasně vyhrál venezuelské volby v roce 2024, ale Maduro mu je ukradl. Pokud by tedy Trump chtěl změnu režimu, podporoval by Machadovou a její hnutí.
Ale na své triumfální sobotní tiskové konferenci Trump Machado pohrdavě odmítl a prohlásil, že „by pro ni bylo velmi těžké být vůdkyní, nemá podporu. Nemá respekt.“
Místo toho se zdál být ochoten podpořit Madurovu zástupkyni Delcy Rodriguezovou, což naznačovalo, že je připravena spolupracovat s jeho plány. Během tiskové konference i po ní Trump opakovaně prohlásil, že již „řídí“ Venezuelu.
Rodriguezová ho však během několika hodin zesměšnila: později téhož dne ona a další vedoucí členové Madurovy vlády odsoudili kroky USA a v televizi prohlásili, že Maduro je stále prezidentem Venezuely.
Oops. V neděli Trump vyhrožoval, že potrestá Rodriguezovou za její neposlušnost.
Jak mohl Trump takhle špatně odhadnout situaci? Trump se obklopil patolízaly, jako je Pete Hegseth, který ho opakovaně popisuje jako „největšího prezidenta mého života“. Žije v fantazijním světě, ve kterém se sám velebí – ve světě, ve kterém má 64% podporu a je kandidátem na Nobelovu cenu míru.
The Washington Post uvádí, že Trump se obrátil proti Machado, protože spáchala „největší hřích“, když přijala skutečnou Nobelovu cenu.
Jádro Trumpovy fantazie spočívá v představě, že je oporavdu postavou, kterou hrál v pořadu The Apprentice, mistrem umění vyjednávání.
Vzhledem k Trumpově přesvědčení, že vždy dokáže všechny ostatní přebít, zastrašit a podvést, je snadné pochopit, proč interpretoval některé smířlivé rozhovory s Rodriguezovou jako signál, že bude jeho poslušnou loutkou.
Trumpovo vnímání sebe sama jako dokonalého vyjednavače vysvětluje, proč byl tak ochoten uvěřit, že ovládá Venezuelu. Vysvětluje také jeho tvrzení, že tím, že podle jeho představ ovládl Venezuelu, získal cennou cenu v podobě její ropy. „Země nám poskytne obrovské bohatství.“ Mnoho Trumpových kritiků sdílí jeho názor, že venezuelská ropa může přinést velké peníze, a odsuzuje jeho zásah jako pokus o krádež těchto peněz.
Ale víte, kdo si nemyslí, že ve Venezuele lze vydělat velké peníze? Ropné společnosti. Vidí zchátralou infrastrukturu, jejíž oprava by stála miliardy. Nevidí stabilní politické prostředí nad zemí. A zatímco Venezuela má velké zásoby ropy, většina její ropy je „extra těžká, což ji činí znečišťující a nákladnou na zpracování.“
Proč tedy Trump nechal Madura unést? Určitě to mělo několik motivů. Svou roli sehrály fantazie o dominanci a kontrole a sny o bohatství nasáklém ropou. Stejně tak ego. Únos dal Trumpovi příležitost se předvést a utišit svou závist vůči Obamovi: Trumpovi přisluhovači zřídili v Mar-a-Lago „válečnou místnost“, která vypadá, jako by byla navržena tak, aby mu umožnila napodobit slavnou fotografii Obamy a jeho úředníků sledujících zabití Usámy bin Ládina.
Obamaův tým však neměl za sebou na obrazovce X/Twitter.
Trump také jistě doufal, že únos Madura mu pomůže politicky. Únos na několik dní vytlačil Epsteinovy spisy z titulních stránek novin. A Trump se rozhodně snaží odvést pozornost a zvýšit si popularitu, zatímco se národ sjednocuje kolem vlajky. Je však téměř jisté, že bude zklamán. Před únosem Američané drtivou většinou odmítali vojenskou akci ve Venezuele. První průzkumy veřejného mínění od únosu zůstávají velmi nepříznivé.
Všimněte si, že třikrát více nezávislých voličů silně nesouhlasí s tím, aby USA řídily Venezuelu, než těch, kteří to silně podporují. A tato čísla se budou zhoršovat, jakmile si veřejnost uvědomí, jak málo bylo dosaženo.
V každém případě je důležité pochopit, že konfrontace s Venezuelou nemá nic společného s národním zájmem. Jde pouze o Trumpovy sebestředné bludy. A nedosáhne tím nic jiného, než že Amerika bude vypadat ještě méně důvěryhodná a slabší než předtím.
