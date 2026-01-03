Madurův pád: Joker versus Tučňák
3. 1. 2026 / Fabiano Golgo
Výbuchy před úsvitem, které otřásly Caracasem 3. ledna 2026, znamenaly násilný konec vlády Nicoláse Madura. Ještě před svítáním byl venezuelský diktátor a jeho manželka na palubě americké válečné lodi, mířící do New Yorku, kde jim hrozí obvinění z obchodování s drogami. Pro miliony Venezuelanů, kteří trpěli autoritářskou vládou, ekonomickým kolapsem a masovým exodem, byla tato zpráva důvodem k slzám úlevy. Ale když se kouř rozplynul nad poškozenými vojenskými zařízeními, vynořila se temnější realita: venezuelské osvobození přišlo z rukou mocnosti stejně jako Maduro pohrdající mezinárodním právem, demokratickými normami a suverenitou států..
Madurovo dědictví nelze nijak zkrášlit. Jeho režim proměnil stát s největšími zásobami ropy na světě v humanitární katastrofu. Přes 7 milionů Venezuelanů—téměř čtvrtina populace—uprchla ze země. Ti, kdo zůstali, čelili hyperinflaci, nedostatku potravin, kolapsu zdravotnictví a brutálnímu potlačování odporu. Volby v roce 2024, o nichž se všeobecně usuzuyje, že byly zmanipulované, představovaly další krádež práva venezuelského lidu na sebeurčení.
Madurovo zajetí odstraňuje diktátora, který si zasloužil být postaven před soud. Jeho administrativa byla zapletena do obchodu s drogami, do korupce a porušování lidských práv a zasloužila si mezinárodní trest. V tomto smyslu je jeho odstranění nepochybně pozitivním vývojem pro Venezuelu.
Přesto způsob jeho odstranění—a ten člověk, který to zorganizoval—to by mělo dát důvod k přemýšlení každému, kdo si cení mezinárodního práva a skutečné demokracie.
Donald Trump neprovedl invazi do Venezuely z humanitárního zájmu o její trpící lid. Jeho vlastní slova prozrazují jeho skutečné motivace. "Máme ty nejlepší ropné společnosti na světě," řekl Trump ve Fox News, "a budeme se na tom velmi podílet." Viceprezident JD Vance byl ještě otevřenější a požadoval, aby byla "ukradená ropa vrácena Spojeným státům"—zjevně narážel na znárodnění venezuelského ropného průmyslu v roce 1976, to bylo suverénní rozhodnutí přijaté před téměř půl stoletím.
Toto není osvobození. Toto je krádež zdrojů oblečená do jazyka spravedlnosti.
Paralely s minulými americkými intervencemi v Latinské Americe nelze přehlédnout. Jak poznamenal brazilský prezident Lula da Silva, útok "připomína nejtemnější okamžiky amerických zásahů v Latinské Americe a v Karibiku." Spojené státy mají v regionu dlouhou, pochmurnou historii: podpory převratů, výcvik smrtících komand, podporu diktátorů když to bylo výhodné, a svrhávání vlád—demokratických i jiných—které ohrožovaly americké korporátní zájmy.
Invaze do Panamy v roce 1989, invaze na Grenadu v roce 1983, desítky let zasahování v Nikaragui, podpora vojenských junt napříč Jižní Amerikou—ten vzorec je jasný a konzistentní. Když Spojené státy vojensky intervenují v Latinské Americe, demokracie a lidská práva slouží jako pohodlná ospravedlnění pro akce řízené strategickými a ekonomickými zájmy.
Trumpova jednostranná akce, provedená bez schválení Kongresu a při flagrantním porušení mezinárodního práva, dokonale zapadá do tohoto vzorce. Jak uvedl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, operace "porušuje princip nepoužívání síly, který je základem mezinárodního práva."
Toto je tragédie venezuelského okamžiku: konec vlády jednoho padoucha rukama druhého.
Maduro byl brutální diktátor, který si zasloužil být odstraněn od moci. Ale toto odstranění mělo přijít prostřednictvím venezuelského vlivu—prostřednictvím trvalého vnitřního tlaku, demokratické opozice nebo vyjednané \mny režimu podporované mezinárodním společenstvím. Místo toho přišlo prostřednictvím řízených střel a vrtulníků speciálních sil, na příkaz prezidenta s autoritářskými sklony a transparentními záměry ohledně venezuelských přírodních zdrojů.
Trumpova intervence vytváří katastrofický precedens. Pokud smějí Spojené státy bombardovat hlavní město a unést hlavu státu, kdykoli uznají za vhodné—bez ohledu na mezinárodní právo, bez ohledu na Chartu OSN, bez ohledu na principy, které (nedokonale) řídí mezinárodní vztahy od druhé světové války—pak jsme vstoupili do světa, kde platí právo silnějšího, a suverenita žádného národa není v bezpečí.
Bezprostřední otázka, které Venezuela čelí, zní: co teď? Odstranění Madura byla ta snadná část. Vybudování funkční demokracie ze zřícenin chavismu, s americkými ropnými společnostmi "velmi zapojenými" a americkými jednotkami v zemi, bude nekonečně těžší.
Bude venezuelské demokratické opozici, vedené legitimně zvoleným Edmundem Gonzálezem, dovoleno svobodně vládnout? Nebo se ocitnou omezeni americkými "poradci", kteří zajistí, že ropné kontrakty budou favorizovat americké společnosti? Dosáhnou Venezuelané konečně sebeurčení, nebo jen vyměnili jednu formu nadvlády za jinou?
Reakce mezinárodního společenství bude výmluvná. Británie, Francie, Brazílie, Kolumbie a Mexiko všichni odsoudili tuto intervenci. Rusko a Čína požadují jednání Rady bezpečnosti OSN. Dokonce i tradiční spojenci USA se distancují od Trumpova jednostranného militarismu.
Venezuelané si nezasloužili Madura. Zaslouží si také lepší než Trumpovo "osvobození". Zaslouží si právo určovat svou vlastní budoucnost, ovládat své vlastní zdroje, budovat svou vlastní demokracii—ne mít ji vnucenou pod hlavněmi zbraní cizí mocností se stoletou historií zacházení s Latinskou Amerikou jako se svým zadním dvorkem.
Madurův pád je důvodem k oslavě. Ale měli bychom být střízliví ohledně toho, co ho nahradí: ne demokracie, ne spravedlnost, ale opětovné prosazení imperiální moci v její nejvíce nahé podobě. Když vás Joker zachrání před Tučňákem, stále jste v Gotham City—a stále nejste v bezpečí.
Venezuelský lid přežil jednu noční můru. Tragédií je, že jejich probuzení může být další noční můrou.
