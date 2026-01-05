USA „nemají právo“ převzít Grónsko, říká dánská premiérka po obnovených hrozbách Donalda Trumpa
5. 1. 2026
Mette Frederiksenová reaguje na prezidenta v napjaté atmosféře po akcích USA ve Venezuele
Dánská premiérka vyzvala Donalda Trumpa, aby přestal vyhrožovat převzetím Grónska poté, co prezident prohlásil, že USA toto území „absolutně“ potřebují.
Mette Frederiksenová v neděli řekla: „Nemá absolutně žádný smysl mluvit o tom, že USA potřebují převzít Grónsko. USA nemají právo anektovat žádnou ze tří zemí dánského království.“
Americké bombardování Venezuely a zajetí jejího prezidenta Nicoláse Madura obnovilo obavy z amerického převzetí Grónska, protože členové Trumpova hnutí Maga se po útoku v Jižní Americe radostně zaměřili na dánské území.
V neděli, několik hodin po Frederiksenových vyjádřeních, Trump na palubě Air Force One zdůraznil své tvrzení, že Grónsko by se mělo stát součástí Spojených států.
„Potřebujeme Grónsko z hlediska národní bezpečnosti a Dánsko to nedokáže,“ řekl Trump novinářům, když se ho na tuto otázku zeptali.
Několik hodin po americké vojenské operaci ve Venezuele zveřejnila pravicová podcasterka Katie Millerová – manželka Stephena Millera, mocného zástupce šéfa štábu Donalda Trumpa pro politiku – na X mapu Grónska pokrytou hvězdami a pruhy s popiskem: „BRZY“.
Tato hrozba připojit území bohaté na nerostné suroviny, které je součástí aliance NATO, vyvolala pobouření v Dánsku a Grónsku.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen označil tento příspěvek za „neuctivý“. „Vztahy mezi národy a lidmi jsou založeny na vzájemném respektu a mezinárodním právu – ne na symbolických gestech, které ignorují náš status a naše práva,“ napsal na X.
Zároveň však dodal: „Není důvod k panice ani k obavám. Naše země není na prodej a o naší budoucnosti nerozhodují příspěvky na sociálních sítích.“
Kodaňský velvyslanec v USA Jesper Møller Sørensen Millerovu provokaci sdílel s „přátelským připomenutím“ dlouholetých obranných vazeb mezi oběma zeměmi.
„Jsme blízcí spojenci a jako takoví bychom měli i nadále spolupracovat. Bezpečnost USA je také bezpečností Grónska a Dánska,“ uvedl. „Dánské království a Spojené státy spolupracují na zajištění bezpečnosti v Arktidě.“
Uvedl, že Dánsko v roce 2025 zvýšilo výdaje na obranu a vyčlenilo 13,7 miliardy dolarů, „které mohou být použity v Arktidě a severním Atlantiku. Protože bereme naši společnou bezpečnost vážně.“
Dodal: „A ano, očekáváme plné respektování územní celistvosti Dánského království.“
Trump nedávno jmenoval Jeffa Landryho, guvernéra Louisiany, zvláštním vyslancem pro Grónsko. Landry, bývalý generální prokurátor státu, poděkoval Trumpovi za jeho jmenování v prosinci a řekl, že je „ctí sloužit vám v této dobrovolné funkci, aby se Grónsko stalo součástí USA“.
V sobotu Landry uvítal Trumpovo svržení Madura silou. „Jako zástupce šerifa a generální prokurátor jsem viděl devastující účinky nelegálních drog na americké rodiny. S více než 100 000 úmrtími ročně souvisejícími s opioidy jsem vděčný, že prezident konečně podnikl skutečné kroky v boji proti drogám,“ napsal na Twitteru.
Od svého nástupu do úřadu před rokem Trump znepokojuje evropské spojence svými prohlášeními o Grónsku, které je považováno za strategicky důležité pro obranu a jako budoucí zdroj nerostného bohatství. Nachází se zde nejsevernější vojenská základna USA v Pituffiku, kterou v březnu navštívil Trumpův viceprezident JD Vance.
Americký prezident odmítl vyloučit vojenskou akci za účelem získání kontroly nad tímto územím v době, kdy USA, Čína a Rusko soupeří o moc v Arktidě, což vyvolalo všeobecné odsouzení a neklid na samotném ostrově.
„Nevylučuji to. Neříkám, že to udělám, ale nic nevylučuji. Ne, tam ne. Grónsko velmi potřebujeme,“ řekl Trump v květnu americké televizní stanici NBC, když byl dotázán na možné převzetí moci silou.
„Grónsko má velmi malý počet obyvatel, o které se postaráme, budeme je milovat a tak dále. Ale potřebujeme to pro mezinárodní bezpečnost.“
V reakci na neustálé výhrůžky vůči tomuto území označila dánská vojenská rozvědka minulý měsíc USA za bezpečnostní riziko, což znamenalo dramatickou změnu v transatlantických vztazích.
Premiéři Dánska a Grónska, Mette Frederiksenová a Nielsen, tehdy řekly: „Už jsme to řekly velmi jasně. Nyní to opakujeme. Státní hranice a suverenita států jsou zakotveny v mezinárodním právu ... Nelze anektovat jiné země.“
Podle průzkumu z ledna chce drtivá většina z 57 000 obyvatel Grónska získat nezávislost na Dánsku, ale nemá zájem stát se součástí USA. Toto území má právo vyhlásit nezávislost od roku 2009.
Jennifer Kavanaghová, ředitelka vojenské analýzy v think tanku Defense Priorities, který prosazuje zdrženlivost v americké zahraniční politice, uvedla, že dlouho odmítala Trumpovo vyhrožování Grónsku.
„Teď si tím nejsem tak jistá,“ řekla. „Pro USA by nebylo tak těžké umístit do Grónska několik set nebo několik tisíc vojáků a není mi jasné, kdo by s tím mohl něco udělat. “
