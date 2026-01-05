Trump se snaží zpolitizovat americkou armádu, což „připomíná Stalina“, varuje vysoký generál
5. 1. 2026
Generálmajor Paul Eaton říká, že snaha amerického prezidenta podřídit armádu své vůli by mohla mít dlouhodobé katastrofální důsledky
Donald Trump a jeho ministr obrany Pete Hegseth se agresivně snaží zpolitizovat nejvyšší řady americké armády – snaha, která připomíná stalinismus a jejíž náprava by mohla trvat roky, varoval bývalý velitel pěchoty, který cvičil vojáky k invazi do Iráku.
Generálmajor Paul Eaton bije na poplach. Uvedl, že snaha podřídit vyšší hodnosti armády vůli amerického prezidenta nemá v nedávné historii obdoby a může mít dlouhodobé katastrofální důsledky. Varoval, že v sázce je jak reputace, tak efektivita nejmocnější bojové síly na světě.
„Probíhá aktivní snaha o politizaci ozbrojených sil,“ řekl Eaton. „Jakmile se tělo nakazí, léčba může být pro budoucí prezidenty velmi obtížná a bolestivá.“
Dodal, že jednání Trumpa a jím vybraného šéfa Pentagonu ohrožuje postavení armády jako nezávislé entity, která není ovlivňována stranickou politikou. „Jak se říká, reputace se buduje kapku po kapce a ztrácí se po kbelících.“
Eaton, 75, strávil celý svůj život v armádních kruzích, včetně 37 let v aktivní službě. Jeho otec byl pilotem letectva, jehož bombardér B-57 byl sestřelen nad Laosem v roce 1969, když bylo Eatonovi 18 let.
Pozůstatky plukovníka letectva Normana Eatona byly nalezeny a identifikovány v roce 2006.
Eaton sám absolvoval výcvik ve West Pointu, americké vojenské akademii v New Yorku, která vychovává důstojníky, a promoval krátce po skončení války ve Vietnamu. V americké armádě postupoval v hodnostech až na velitele pěchoty a poté, co byla dokončena počáteční invaze do Iráku v roce 2003, byl vyslán do této země, aby pomohl znovu vybudovat irácké ozbrojené síly.
V posledních letech je Eaton ostrým kritikem Trumpovy manipulace s vojenskými strukturami. V létě 2024 se zúčastnil válečných cvičení pořádaných think tankem Brennan Center for Justice, které se snažily předvídat nejnebezpečnější autoritářské kroky tehdejšího republikánského kandidáta Trumpa, pokud by se vrátil do Bílého domu.
Mnohé z akcí předpovězených v těchto simulacích – včetně politizace armády a dalších klíčových vládních institucí a nasazení národní gardy do měst kontrolovaných demokraty – se již během Trumpova druhého prezidentství naplnily.
Podle Eatonovy analýzy byl Trumpovým prvním krokem k ohrožení nezávislosti armády jmenování Hegsetha ministrem obrany. Bývalý moderátor pořadu Fox & Friends byl Trumpovým poradcem a podporoval jeho první prezidentskou kandidaturu v roce 2016.
„Hegseth nejenže přísahá loajalitu Trumpovi, ale také mu přísahá věrnost – zatímco armáda přísahá věrnost ústavě,“ řekl Eaton.
Brzy poté, co se Hegseth usadil v Pentagonu, začalo propouštění. Do týdne po Trumpově inauguraci byl propuštěn vojenský generální inspektor, který působil jako nezávislý kontrolní orgán, a poté i nejvyšší vojenskí právníci (generální soudci), kteří poskytují poradenství v oblasti práva ozbrojených konfliktů.
Odcházeli také nejvyšší důstojníci. Charles Brown, předseda sboru náčelníků štábů, byl v únoru odvolán a nahrazen generálporučíkem Danem Cainem, o kterém Trump tvrdil, že vyjádřil svou lásku k prezidentovi a že by „za něj zabíjel“ (Caine popřel, že by něco takového kdy řekl). Vrchní důstojníci námořnictva a letectva byli rychle propuštěni.
Čistka v Pentagonu vyslala jasný a mrazivý vzkaz, který se rozléhal po celé armádě, řekl Eaton. „Buď se podřídíte, nebo vás vyhodíme. Teď jste v jiném světě. Tohle je Trumpův svět a, proboha, takhle to bude.“
Propuštění také zaselo pochybnosti mezi řadovými vojáky. Budou se vyšší důstojníci klanět Trumpovi a jeho ministru obrany? Nebo se postaví za dodržování vojenských pravidel nasazení?
Eaton řekl, že mu tento efekt připomněl čistky Josefa Stalina v 40. letech mezi nejvyššími důstojníky sovětských sil. „Stalin zabil mnoho nejlepších a nejschopnějších vojenských vůdců a poté do jednotek dosadil politické komisaře. Pochybnosti, které zachvátily ozbrojené síly Sovětského svazu, připomínají dnešní situaci – tyto muže a ženy sice nezabíjejí, ale zbavují je pozic s podobným dopadem.
“Konečným výsledkem, řekl Eaton, bylo, že „v americké armádě máte právě teď problém jako Stalin ve 40. letech“.
Rozruch kolem smrtících úderů americké armády na lodě v latinskoamerických vodách je pro Eatona známkou škod, které jsou páchány. Vláda tvrdí, že údery byly zaměřeny na „narkoteroristy“, kteří jsou v „ozbrojeném konfliktu“ s USA tím, že do země dovážejí nelegální drogy. První z více než 20 útoků se odehrál 2. září. Jednalo se o kontroverzní druhý útok, při kterém byli zabiti dva přeživší, kteří se drželi bombardovaného vraku lodi.
Washington Post odhalil, že Hegseth vydal rozkaz „zabít všechny“. Podle příručky ministerstva obrany o válečném právu je zakázáno nařizovat, aby byli zabiti všichni bojovníci bez ohledu na to, zda představují hrozbu.
Eaton nemá žádné pochybnosti o nezákonnosti druhého útoku ze 2. září. „Bylo to buď válečné zločin, nebo vražda. Máme tu tedy skutečný problém. Toto rozhodnutí se velmi podobá tomu, když velitel ponorky během druhé světové války střílel z kulometu na oběti ve vodě.“
Hegseth se snažil prosadit nový způsob jednání na bizarním summitu v září, na který svolal vojenské velitele do Quantica ve Virginii. Vyčítal jim takzvanou „wokeness“, liberální myšlení a přítomnost „tlustých generálů a admirálů v chodbách Pentagonu“. Každý v místnosti, kdo s ním nesouhlasil, byl vyzván k rezignaci.
Pro Eatona bylo setkání „odporné“ a „v rozporu s americkou armádou. Vysocí představitelé našich ozbrojených sil jsou střízliví lidé, kteří nemluví o tloušťce, „zabít je všechny“ nebo „rukavice jsou dole“.
S ohledem na rok 2026 je Eaton hluboce znepokojen tím, že porušování válečných pravidel, kterého se Pentagon pravděpodobně dopustil mimo území USA, by se brzy mohlo stát realitou i v domácí politice. Trumpova administrativa federalizovala jednotky národní gardy a vyslala je do mnoha měst proti vůli demokratických starostů a guvernérů států.
Přítomnost vojáků národní gardy v Los Angeles, Washingtonu DC, oblasti Chicaga a dalších místech byla napadena u federálních soudů, kde se případy stále projednávají. V říjnu se Eaton zúčastnil delegace, jejíž součástí byla i organizace Vote Vets, pro kterou působí jako poradce, aby se setkal s demokratickým guvernérem Illinois JB Pritzkerem. Dvouhvězdičkový generál v důchodu řekl, že Pritzkerovi radili, aby zůstal pevný v boji proti nasazení vojáků v Chicagu.
„Řekli jsme mu: máte povinnost chránit své občany před federálním útokem.“
Eaton se nejvíce obává, že v určitém okamžiku dojde k dramatickému střetu sil, kdy se federalizovaná národní garda postaví proti státní a místní policii. Vymyslel si imaginární scénář, ve kterém by byla texaská národní garda federalizována – tj. převedena z kontroly státu pod kontrolu federální – a dovezena do Baltimoru v Marylandu, proti vůli města a státu.
„Co by se mohlo pokazit?“ řekl Eaton. „Je velmi snadné si představit eskalaci, při které si obě strany myslí, že mají pravdu, a poslouchají rozkazy, o kterých se domnívají, že byly vydány legálně.“
Dříve nebo později, varoval, pravděpodobně dojde k „politováníáhodné události“. „Budou zraněni lidé, kteří opravdu nemusí být zraněni.“
