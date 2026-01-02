Tchaj-wan po čínských cvičeních slibuje bránit suverenitu
Tchaj-wan Prezident Lai Ching-te ve čtvrtek uvedl, že ostrov je odhodlán bránit svou suverenitu a posílit obranu tváří v tvář rostoucí asertivitě Číny poté, co Peking během vojenských cvičení odpálil rakety na Tchaj-wan.
"Mezinárodní společenství sleduje, zda má tchajwanský lid odhodlání se bránit," řekl Lai v novoročním projevu živě vysílaném z prezidentské kanceláře v Tchaj-peji.
Vyzval opoziční strany, aby podpořily jeho návrh zvýšit výdaje na obranu Tchaj-wanu o 40 miliard dolarů, což je plán, který je momentálně zablokován kvůli politické patové situaci v parlamentu ovládaném opozicí.
"Zda Čína dokáže dosáhnout svých cílů včas, je jedna věc," řekl Lai na otázku ohledně americké zprávy naznačující, že Čína by mohla mít schopnost vyhrát konflikt o Tchaj-wan do roku 2027.
"Nadcházející rok, 2026, bude pro Tchaj-wan klíčový," dodal a řekl, že ostrov musí "plánovat to nejhorší, ale doufat v to nejlepší".
"Jsme ochotni se zapojit do výměny a spolupráce s Čínou na rovnocenném a důstojném základě, podporovat mírové a sdílené prostředí přes průliv," řekl Lai. "Pokud Čína uznává existenci Čínské republiky a respektuje přání tchajwanského lidu po demokratickém a svobodném způsobu života."
Čína ve čtvrtek obvinila tchajwanského prezidenta z "lží" v projevu, informovala státní média.
Laiův novoroční projev byl "plný lží a nesmyslů, nepřátelství a zloby", uvedl mluvčí Tchajwanského úřadu Čchen Pin-chua a dodal, že Lai "podnítil konfrontaci přes průliv", uvedla tisková agentura Xinhua v Pekingu.
Čína tvrdí, že Tchaj-wan demokraticky spravovala jako své vlastní území a nevyloučila použití síly k jeho podřízení čínské kontrole. Tchaj-wan tato tvrzení odmítá.
Laiův projev přišel pouhé dva dny po čínských cvičeních nazvaných "Justice Mission 2025". Čína odpálila desítky raket směrem na Tchaj-wan a rozmístila velké množství válečných lodí a letadel poblíž ostrova, což vyvolalo obavy západních spojenců včetně Evropské komise a Spojeného království.
Tchaj-pej odsoudil cvičení jako hrozbu pro regionální bezpečnost a zjevnou provokaci. Peking oznámil pozdě ve středu, že cvičení dokončil, a uvedl, že jeho armáda bude nadále posilovat bojovou připravenost.
Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém novoročním projevu ve středu zaujal známý tón ohledně Tchaj-wanu, když zopakoval loňské varování vůči těm, které Peking považuje za separatistické síly, že "znovusjednocení" Číny s Tchaj-wanem nelze zastavit.
Cvičení, největší v Číně co do rozlohy a dosud nejblíže k Tchaj-wanu, donutila ostrov zrušit desítky domácích komerčních letů a vyslat vojenské letouny a válečné lodě k monitorování cvičení.
Čínské manévry začaly 11 dní poté, co Spojené státy oznámily rekordní balík zbraní v hodnotě 11,1 miliardy dolarů pro Tchaj-wan. Čínská armáda poprvé uvedla, že cvičení měla za cíl odradit vnější zásah.
Zdroj v angličtině: ZDE
