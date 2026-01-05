Maduro řekl, že byl unesen, a před americkým soudem zdůraznil, že je nevinný
5. 1. 2026
Jorge Rodriguez z Venezuely byl znovu jmenován předsedou Národního shromáždění
Rodriguez je předsedou Národního shromáždění od roku 2021 a je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové.
Ve Venezuele rostou obavy z represí, zatímco Rodriguez připravuje klíčový projev
Sesazený vůdce Venezuely Nicolás Maduro ke všem čtyřem obviněním řekl, že je nevinný, včetně spiknutí za účelem drogové teroristické činnosti, spiknutí za účelem dovozu kokainu a držení kulometů a ničivých zařízení.
„Jsem nevinný. Nejsem vinen. Jsem slušný člověk,“ řekl Maduro dnes u soudu soudci Alvinu Hellersteinovi.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaum v pondělí zdvojnásobila odpor Mexika vůči útoku USA na Venezuelu a odmítla možnost amerického vpádu do Mexika poté, co prezident Donald Trump naznačil, že sousední země by mohla být další na řadě.
„Kategoricky odmítáme zásahy do vnitřních záležitostí jiných zemí,“ řekla Sheinbaumová. „Mexiko pevně trvá na tom, že Amerika nepatří žádné jediné doktríně ani moci.“
Komentář Sheinbaumové, který přečetla na začátku své denní tiskové konference, odrážel sobotní prohlášení mexické vlády odsuzující vpád USA do venezuelského hlavního města s cílem zajmout prezidenta Nicoláse Madura.
Několik hodin po útoku prezident Trump v rozhovoru pro Fox News naznačil, že ačkoli venezuelský útok „neměl být“ vzkazem Mexiku, tato země by mohla být dalším cílem Washingtonu.
„Kartely vládnou Mexiku, [Sheinbaumová] Mexiku nevládne,“ řekl. „S Mexikem se bude muset něco udělat.“
Trumpovy výroky jsou nejnovějšími z dlouhé řady hrozeb, které v uplynulém roce vyslovil, že do Mexika vyšle americké vojáky, aby bojovali proti skupinám obchodujícím s drogami. Sheinbaum tyto hrozby opakovaně odmítla.
Krátce po návratu k moci v loňském roce označila Trumpova administrativa několik mexických kartelů za zahraniční teroristické organizace. Toto označení „nám nyní umožňuje zaměřit se na jejich činnost a využít další prvky americké moci, zpravodajské agentury, ministerstvo obrany... k boji proti těmto skupinám,“ řekl loni v srpnu ministr zahraničí Marco Rubio.
Když byla Sheinbaumová v pondělí dotázána na Trumpovy nejnovější komentáře, byla opět důrazná.
„Nevěřím v invazi; ani si nemyslím, že to berou velmi vážně,“ řekla Sheinbaum novinářům. „Při několika příležitostech [Trump] trval na tom, aby americká armáda mohla vstoupit do Mexika. Velmi rozhodně jsme to odmítli – zaprvé proto, že bráníme naši suverenitu, a zadruhé proto, že to není nutné.“
Sheinbaumová však pečlivě zdůraznila, že Mexiko si s Washingtonem vybudovalo dobré vztahy v boji proti skupinám obchodujícím s drogami, které jsou založeny na „vzájemném respektu a důvěře, na spolupráci bez podřízenosti“.
Reakce mexické vůdkyně na Trumpův útok na Venezuelu byla také relativně opatrná, zejména ve srovnání s ostatními latinskoamerickými zeměmi, podle Tonyho Payana, odborníka na Mexiko z Baker Institute for Public Policy při Rice University, což odráží potřebu Sheinbaumové oslovit základnu své strany, aniž by narušila vztahy mezi USA a Mexikem.
„Je mezi mlýnskými kameny,“ řekl. „Mezi svou přirozenou tendencí přiklánět se k antiamerické autoritářské levici a nutností Mexika zachovat si plný přístup na americké trhy a kapitál... Je to způsob, jak vlažně protestovat proti něčemu, čemu se podle svého vědomí nemůže postavit.“
Maduro i jeho manželka poslouchali řízení přes sluchátka, protože jim byl poskytnut živý překlad ze španělštiny do angličtiny. Madurova výrazná osobnost byla v Hellersteinově soudní síni nápadná.
Požádán o potvrzení svého jména, Maduro řekl: „Jsem Nicolas Maduro Moros“, ale pak začal hovořit o svém politickém postoji. Maduro v různých momentech trval na tom, že je prezidentem Venezuely, a řekl, že byl „unesen“ při vojenském vpádu.
Soudce Madurovi řekl, že na tyto argumenty bude čas a místo. Maduro krátce nato podal úplné prohlášení o nevině – prohlásil, že je „soy inocente“ (nevinný) a „no soy culpable“ (nejsem vinen).
Americký Kongres se vrací k práci po Vánocích utajeným briefingem o Venezuele od nejvyšších Trumpových úředníků
Senát se dnes vrací k zasedání, Sněmovna se vrátí zítra.
Později přední představitelé administrativy, včetně generální prokurátorky Pam Bondi, ministra obrany Pete Hegsetha a předsedy sboru náčelníků štábu Dana Cainea, poskytnou tajné informace republikánským a demokratickým vůdcům Kongresu o lednových vojenských úderech ve Venezuele, při nichž byl zajat Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Flores, podle zdroje obeznámeného s nadcházejícím setkáním.
Členové administrativy budou hovořit s „Gangem osmi“ – neformálním názvem pro vůdce obou stran v obou komorách Kongresu, jakož i předsedy a vysoké členy výborů pro zpravodajské služby Senátu a Sněmovny reprezentantů.
V neděli ještě nebyli kontaktováni zákonodárci, kteří jsou tradičně konzultováni v otázkách národní bezpečnosti. „Stále jsem nedostal žádný telefonát,“ řekl Jim Himes, nejvyšší demokrat ve výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů. Pro CNN uvedl: „Jsem členem gangu osmi a dosud jsem nedostal žádný telefonát od nikoho z administrativy.“
Vedoucí představitelé Kongresu z výborů pro ozbrojené síly a zahraniční věci Sněmovny reprezentantů i Senátu se rovněž zúčastní dnešní informační schůzky s představiteli administrativy prezidenta Trumpa.
Projev, který doufáme uslyšíme od prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové v Národním shromáždění, bude klíčový pro pochopení toho, jak hodlají udržet rovnováhu mezi tím, aby zůstali antiimperialistickou revoluční stranou uvnitř Venezuely a ukázali, že stále drží moc, a zároveň otevřeli dveře Venezuely k jednání s USA.
[USA] mají stále obrovskou vojenskou přítomnost těsně za hranicemi Venezuely a [Trump] vyhrožuje zemi, a zejména Delcy Rodriguezové, možností druhé vlny útoků.
Zároveň policie a armáda začínají ve Venezuele zasahovat proti těm, kteří mohli podporovat operaci USA.
Nedávno vydaný dekret ... nařídil policii, aby pronásledovala nejen ty, kteří podporovali USA, ale také propagovali americkou operaci v zemi, což v podstatě znamená, že kdokoli, kdo je v současné době součástí opozice, může být považován za cíl.
Erdogan říká, že Trumpovi sdělil, že Venezuela nesmí být vtažena do nestability
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan řekl, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v telefonickém rozhovoru sdělil, že Venezuela nesmí být vtažena do nestability.
Po zasedání vlády Erdogan také řekl, že Ankara bude stát na straně venezuelského lidu.
Uvedl, že Maduro a venezuelský lid v minulosti prokázali, že jsou přáteli tureckého národa, a že porušování suverenity zemí a mezinárodních zákonů může způsobit závažné globální problémy.
Erdogan také řekl, že je důležité zachovat mezinárodní řád založený na pravidlech.
Americký soudce přidělený k Madurově případu, Alvin Hellerstein, nařídil venezuelskému vůdci, aby se příště dostavil k soudu na jednání 17. března.
Venezuelští zákonodárci vzdorovitě podporují Madura
V pondělí byl zahájen nový venezuelský parlament a zákonodárci skandovali „Do toho, Nico!“, když důrazně odsoudili únos prezidenta Nicoláse Madura během vojenské operace USA.
„Prezident Spojených států, pan Trump, se prohlašuje za žalobce, soudce a policistu světa,“ řekl svým kolegům na inauguračním zasedání venezuelského Národního shromáždění zkušený zákonodárce Fernando Soto Rojas.
„My říkáme: neuspějete. A nakonec nasadíme veškerou naši solidaritu, aby se náš legitimní prezident Nicolas Maduro vrátil vítězně do Miraflores,“ prezidentského paláce, dodal.
Noví členové jednokomorového parlamentu Venezuely byli zvoleni loni v květnu ve volbách, které bojkotovala většina opozice, takže 256 z 286 křesel zůstalo v rukou vládní Sjednocené socialistické strany Venezuely (PSUV) a jejích spojenců.
„Jdeme na to, Nico!“ bylo jedno ze sloganů Madurovy prezidentské kampaně v roce 2024, po které následovaly volby, které opozice a desítky zemí široce odsoudily jako podvodné.
Reklama
Venezuela obviňuje USA z „nelegitimního ozbrojeného útoku“ v Radě bezpečnosti OSN
Venezuelský velvyslanec při OSN Samuel Moncada obvinil Spojené státy z nelegálního ozbrojeného útoku proti Venezuele a před Radou bezpečnosti OSN prohlásil, že události, které se odehrály, představují flagrantní porušení mezinárodního práva.
Moncada před Radou uvedl, že Venezuela byla vystavena bombardování, zničení civilní a základní infrastruktury, ztrátám na životech civilistů a vojáků a „únosu“ prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželky Cilie Floresové.
Uvedl, že útok neměl žádné právní opodstatnění a porušil zákaz použití síly stanovený Chartou OSN a zásadu suverénní rovnosti států.
Moncada argumentoval, že zadržení úřadující hlavy státu porušilo základní normu mezinárodního práva, osobní imunitu úřadujících vůdců, a varoval, že takové jednání vytváří nebezpečný precedens pro všechny země, bez ohledu na jejich velikost nebo moc. Uvedl, že tato imunita je institucionální zárukou státní suverenity, „nikoli individuálním privilegiem“.
Moncada uvedl, že bombardování území jiného státu a výkon účinné kontroly představují akty agrese a okupace, i bez formální anexe nebo trvalé přítomnosti vojsk. Vyzval Radu bezpečnosti, aby dodržovala mezinárodní právo „bez dvojích standardů“, a uvedl, že selektivní výklady podkopávají multilateralismus a důvěryhodnost Rady.
Venezuelská opozice má „velký problém“ s Trumpovými plány „řídit“ Venezuelu
Jose Manuel Puente, profesor Centra veřejné politiky na Instituto de Estudios Superiores de Administracion, soukromé univerzitě v Caracasu, říká, že venezuelská opozice oceňuje zásah USA s cílem odstranit Madura z moci, ale je znepokojena Trumpovými komentáři o plánech USA „řídit“ Venezuelu a jeho zjevným zapojením s Madurovým viceprezidentem a úřadujícím vůdcem Rodriguezem.
Puente uvedl, že jakékoli prodloužení Madurovy vlády „není to, co pro Venezuelu chceme“.
Místo toho by podle něj měl Trump uznat opozičního představitele Edmunda Gonzáleze, který podle opozice vyhrál sporné prezidentské volby v roce 2024 drtivým vítězstvím, jako legitimního prezidenta Venezuely.
Je to „velký problém. ... Trump neuznává rozhodnutí venezuelského lidu,“ řekl Puente pro Al Jazeera.
„Nejsme kolonií USA. Jsme nezávislá země.“
Dodal: „Chceme zahájit přechod k demokracii, obnovit instituce, obnovit ekonomiku, obnovit ropný sektor, a to od Trumpa zatím nevidíme.“
USA zaujímají v OSN vzdorný postoj navzdory „některým smíšeným signálům“
Výroky amerického velvyslance při OSN Mikea Waltze byly vzdorné a potvrdily vše, co jsme slyšeli od Marca Rubia, Donalda Trumpa a dalších ve Washingtonu.
Byly tam však i některé smíšené signály.
Když řekl, že Spojené státy nejsou ve válce a neokupují Venezuelu, šlo o výroky přednesené před Radou bezpečnosti OSN, ale rozhodně se trochu lišily od toho, co jsme dosud slyšeli z Washingtonu.
Donald Trump a jeho poradci naopak nadšeně hovořili o všech různých vojenských jednotkách a vojenských prostředcích, jak je nazývají, které vstoupily do Venezuely, aby zajaly Nicoláse Madura, a Trump také řekl, že budeme „řídit“ Venezuelu.
To rozhodně zní jako řízení nebo okupace země, ale rozhodně to není poselství, které Mike Waltz chtěl předat Radě bezpečnosti.
Waltz, blízký spojenec Donalda Trumpa, přednesl standardní poselství USA, že Nicolas Maduro není v očích Spojených států legitimním prezidentem, že je uprchlíkem před spravedlností a vůdcem „teroristické“ organizace.
Madurův syn promluvil k Národnímu shromáždění a vyzval k „důstojnosti bez podrobení“
Nicolas Maduro Guerra, syn uneseného venezuelského prezidenta, promluvil k federálnímu zákonodárnému sboru země, Národnímu shromáždění, které zasedá poprvé od amerických útoků.
Maduro Guerra, člen shromáždění, řekl, že Venezuela plánuje postupovat „s vyváženým a respektujícím mezinárodním zapojením“.
Vyzval k „respektu ke všem zemím Ameriky“ a zdůraznil, že Venezuela usiluje o „důstojnost bez podrobení“.
„Rozporuplné reakce“ ve Venezuele po převozu Madura k soudu
Obyvatelé většinou viděli záběry Madura převáženého k soudu na sociálních médiích, nikoli ve státní televizi, a reakce byly rozporuplné.
Někteří lidé chtějí oslavovat, ale bojí se mluvit otevřeně po brutální represi po volbách v roce 2024. Zároveň Madurovi příznivci protestovali s podporou představitelů vládní strany. Požadovali jeho propuštění a sobotní události označili za „únos“.
Město bylo o víkendu neobvykle klidné a aktivita se vracela jen pomalu, dopravní ruch se zvyšoval, obchody se znovu otevíraly a fronty na palivo se zkracovaly.
„Vládnoucí strana, každý vysoký vládní úředník vám řekne, že pro ně zůstává prezidentem Maduro,“ uvedla.
Waltz tvrdí, že Madurovo únos přinese Venezuele „lepší budoucnost“
Waltz pokračoval v obhajobě únosu Madura ze strany USA a tvrdil, že tato intervence je v zájmu jak Američanů, tak Venezuelanů.
„USA nebudou váhat ve svých snahách chránit Američany před pohromou narkoterorismu a usilují o mír, svobodu a spravedlnost pro skvělý venezuelský lid,“ řekl Waltz.
„Věříme, že lepší budoucnost pro venezuelský lid, pro obyvatele regionu a pro celý svět spočívá ve stabilizaci regionu a v tom, že se naše sousedství stane mnohem lepším a bezpečnějším místem,“ dodal.
Diskuse