Ve Finském zálivu byla zadržena loď kvůli podezření z poškození podmořských kabelů
2. 1. 2026
Plavidlo je podezřelé z poškození kabelu telekomunikační společnosti Elisa mezi Helsinkami a Tallinnem. Současně byl kabel poškozen v rámci výlučné ekonomické zóny Estonska. Estonské ministerstvo spravedlnosti a digitálních komunikací oznámilo "selhání" provozu čtyř podmořských kabelů spojujících zemi se Švédskem a Finskem. V několika případech mohly poruchy způsobit bouře, které proběhly v posledních dnech, ale příčiny přerušení dvou kabelů jsou předmětem vyšetřování.
Ve Finsku provedly bezpečnostní složky inspekci zadrženého plavidla a generální prokurátor země vydal rozhodnutí o zahájení trestního řízení. "Policie vyšetřuje incident jako úmyslné způsobení těžké škody na majetku, pokus o úmyslné způsobení těžké škody na majetku a úmyslné narušení telekomunikací," uvedla policie. Prezident Alexander Stubb uvedl, že Finsko je připraveno na různé bezpečnostní výzvy a v případě potřeby na ně zareaguje.
V roce 2024 došlo v Baltském moři k sérii incidentů s poškozením komunikačních a energetických kabelů. Nejznámějším případem bylo poškození elektrického vedení Estlink 2 ve Finském zálivu, které spojuje Finsko a Estonsko. V lednu 2025 zahájily země NATO misi Baltic Sentry jako reakci na možnou sabotáž, když do Baltského moře nasadily několik fregat a námořních hlídkových letadel. Po zahájení mise incidenty související s poškozením infrastruktury ustaly.
