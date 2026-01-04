Riviéra v Gaze a americký protektorát ve Venezuele
4. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Nezapomeňte, že už pronesl nejdůležitější výrok v dějinách USA: o příčině autismu. Takže je trochu limitován pronášet další nejdůležitější výrok, ale i tak doufám, že únos Madura nakonec prohlásí za něco, vedle čeho je vylodění v Normandii nebo Stalingrad jen hadr. A jeho zastánci zase únos tohoto diktátora prohlásí za horší než holokaust. Co je proti tomu Putin a jeho oprávněné zájmy, že? Poslankyně Majerová se v tom smyslu už vyjádřila. Možná Trump chtěl jen ukázat Putinovi a Siovi cestu vpřed.
Ale možná se, pokud jde o Venezuelu, mýlím, možná tam opravdu USA budou vládnout. Poznáte se to tak, že tam bude někdo mít reálně moc, kdo bude jejich klient, případně tam budou mít okupační správu jako v Německu nebo Japonsku po roce 1945. Vystoupila nějaká nová, reálná vláda s prohlášením? Co potřebujeme vědět, vidět, je fyzická osoba s reálnou mocí. Třeba v Sýrii vládne pan Šara a má vojenskou moc. V Sýrii došlo ke změně režimu. Vzpomeňte třeba na Pinocheta. V Chile tehdy taky došlo ke změně režimu.
Tedy ať nám pan prezident Trump řekne, kdo je nebo bude tím Šarou nebo Pinochetem ve Venezuele, jaká je ta reálná moc (vojenská), která ho drží u moci. Jsou ve Venezuele američtí vojáci, jako byli v Iráku (ale víme, jak to tam dopadlo… ani vojáci na zemi nemusí stačit)? Nebo kdo vlastně reálně má ve Venezuele představovat tu americkou moc? Je to to samé jako v Gaze? Slunná Riviéra?
218
Diskuse