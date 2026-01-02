Co byste měli vědět o nejnovější chřipkové epidemii
2. 1. 2026
Tato varianta, známá jako "subclade K", vedla k prvním ohniskům ve Spojeném království, Japonsku a Kanadě. V USA chřipka obvykle začíná svůj zimní nástup v prosinci. V úterý Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) oznámila vysokou nebo velmi vysokou míru onemocnění ve více než polovině států.
CDC odhaduje, že v této sezóně bylo zaznamenáno nejméně 7,5 milionu nemocí, 81 000 hospitalizací a 3 100 úmrtí na chřipku. To zahrnuje nejméně osm úmrtí dětí – a je založeno na datech k 20. prosinci, tedy před hlavními svátečními setkáními.
Některé státy jsou obzvlášť tvrdě zasaženy. Newyorské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že týden končící 20. prosince znamenal nejvíce případů chřipky zaznamenaných v jednom týdnu od roku 2004: 71 000.
Je příliš brzy na to, abychom věděli, zda bude tato chřipková sezóna stejně vážná jako ta minulou zimu.
Ale není pozdě na očkování proti chřipce, které podle zdravotních odborníků může stále zabránit vážnému onemocnění i v případě, že se někdo nakazí. Ačkoli letošní vakcína není dokonalou shodou s variantou K, předběžná analýza z Velké Británie zjistila, že poskytuje alespoň částečnou ochranu a snižuje riziko hospitalizace.
Podle CDC bylo letos očkováno proti chřipce pouze asi 42 % dospělých a dětí.
Co je subclade K chřipka?
Chřipkový virus se neustále mění a má několik podob. Existují dva podtypy chřipky typu A a K je mutovaná verze jednoho z nich, nazvaná H3N2. Kmen H3N2 je vždy tvrdý, zvlášť pro starší dospělé.
Mutace typu K nejsou dostatečnou změnou, aby byly považovány za zcela nový typ chřipky.
Ale jsou natolik odlišné, že se vyhýbají části ochrany letošní vakcíny, řekl Andrew Pekosz, odborník na viry z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
Způsobí subclade K lidem závažnější onemocnění?
CDC uvedlo, že je příliš brzy na to, abychom věděli, jak vážná tato sezóna bude.
Chřipkové sezóny, které dominují jakékoliv verze H3N2, bývají velmi špatné, s větším počtem infekcí a vážným onemocněním více lidí. Pekosz z Hopkinsu však varoval, že bude chvíli trvat, než se vyjasní, zda se tato verze K jen snadněji šíří, nebo je také nebezpečnější.
Kromě této otázky CDC uvádí, že existují některé léky na předpis na léčbu chřipky – obvykle doporučované lidem s vysokým rizikem komplikací. Ale obecně je potřeba začít s nimi den nebo dva po začátku příznaků.
Kdo potřebuje vakcínu proti chřipce?
CDC a hlavní lékařské společnosti doporučují vakcínu proti chřipce téměř pro každého staršího 6 měsíců. Navzdory mnoha nedávným dezinformacím a zmatku ohledně vakcín se doporučení proti chřipce nezměnila.
Chřipka je zvláště nebezpečná pro osoby ve věku 65 let a více, těhotné ženy, malé děti a osoby jakéhokoli věku s chronickými zdravotními problémy, včetně astmatu, cukrovky, srdečních onemocnění a oslabeného imunitního systému.
Vakcíny jsou koncipovány tak, aby chránily proti třem kmenům chřipky. Navzdory obavám z nové varianty H3N2 se zdá, že jsou vhodnou variantou proti H1N1 a chřipce typu B, která by se mohla také letos rozšířit, uvedl Pekosz.
