Venezuela: prozatímní prezidentka nabízí „spolupráci“ s USA poté, co Trump varoval před dalšími údery
5. 1. 2026
Delcy Rodríguezová zaujala smířlivý tón, poté, co byl venezuelský vůdce zajat americkými silami a převezen do USAPodle kubánské vlády bylo při útoku USA na Venezuelu zabito 32 Kubánců
Kubánská
vláda uvedla, že 32 zabitých osob bylo členy kubánských ozbrojených sil
a zpravodajských služeb, a vyhlásila dvoudenní státní smutek.
Vládní prohlášení zní:
Naši
krajané splnili svou povinnost s důstojností a hrdinstvím a padli po
zuřivém odporu v přímém boji proti útočníkům nebo v důsledku
bombardování zařízení.
Venezuela oficiálně nepotvrdila, kolik
lidí bylo zabito během odvážného útoku USA na Madurovo sídlo v Caracasu,
hlavním městě Venezuely, v sobotu.
New York Times však uvedl, že
při útoku bylo zabito nejméně 40 lidí, včetně civilistů a vojáků. Odhad
pochází od vysokého venezuelského úředníka, který hovořil pod podmínkou
anonymity.
Francie, Norsko a Španělsko patřily mezi evropské země, které prohlásily, že Donald Trump porušil mezinárodní pravidla poté, co americké jednotky v sobotu ráno provedly smrtící vojenskou operaci.
Většina evropských prohlášení se držela předvídatelné linie, kdy lídři volali po deeskalaci a tvrdili, že situaci pozorně sledují, aniž by se přímo vyjadřovali k legálnosti amerického útoku.
Mezi výjimkami byla italská krajně pravicová premiérka Giorgia Meloni, která vojenskou operaci veřejně pochválila. Řekla, že akce USA byly „legitimní“, přestože dříve prohlásila, že „vnější vojenská akce není cestou k ukončení totalitních režimů“.
Meloni, která má blízké vztahy s Donaldem Trumpem, uvedla, že v neděli telefonovala s venezuelskou opoziční vůdkyní Marií Corinou Machado (Machado již několik měsíců tvrdí, že opozice je připravena řídit zemi).
Meloni i Machado se údajně shodly, že Madurovo odstoupení by vytvořilo podmínky pro mírový a demokratický „přechod“.
Kancelář Meloniové vydala prohlášení:
Předsedkyně Rady ministrů Giorgia Meloniová dnes telefonicky hovořila s Marií Corinou Machado o vyhlídkách na mírový a demokratický přechod ve Venezuele.
Během hovoru se shodly, že Madurovo odstoupení otevírá novou kapitolu naděje pro venezuelský lid, který se bude moci opět těšit ze základních principů demokracie a právního státu.
Mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaeiho se vyjádřil k motivům útoku USA na Venezuelu.
Baghaei řekl: „V minulých desetiletích byly intervence ospravedlňovány slogany jako demokracie a lidská práva. Dnes otevřeně říkají, že jde o venezuelskou ropu.“
„Tvrzení, že jiná země může řídit Venezuelu, je nepřijatelné pro jakýkoli národ, včetně venezuelského lidu, a odráží návrat k myšlení z koloniální éry.“
Neuvěřitelný vlastní gól
Britský ministr se nechtěl vyjádřit k tomu, zda si jeho vláda myslí, že na zajetí venezuelského prezidenta USA měly vliv bohaté ropné zásoby země.
Na otázku Sky News, proč si myslí, že Donald Trump zajal Nicoláse Madura a prohlásil, že Amerika bude „řídit“ Venezuelu, náměstek britské ministryně vnitra Mike Tapp odpověděl:
Na to musí odpovědět Donald Trump a myslím, že to řekl na své tiskové konferenci, kterou jsem se zájmem sledoval, o narkoterorismu a této hrozbě.
Na dotaz moderátora, zda na operaci mohlo mít vliv obrovské ropné bohatství Venezuely, Tapp odpověděl: „V tuto chvíli není na mně ani na britské vládě, abychom se zabývali těmito detaily. Je na Spojených státech, aby předložily právní základ pro tuto operaci.“
Tapp také nechtěl říci, zda britská vláda zastává názor, že Washington porušil mezinárodní právo, a uvedl, že je třeba mít „všechna fakta“ uprostřed „mlhy války“.
Cena ropy klesá po útoku USA na Venezuelu
Trhy reagují na nepokoje ve Venezuele a kroky USA, přičemž investoři hledají bezpečné útočiště ve zlatě a skupují akcie obranných společností. Donald Trump však klade ropné zásoby Venezuely do centra svých plánů pro tuto zemi, a cena ropy proto klesá.
Cena zlata, akcií obranných společností a venezuelských dluhopisů stoupá, ale cena ropy klesá po zadržení Madura
Prokurátoři tvrdí, že Nicolás Maduro je hlavou kartelu venezuelských politických a vojenských činitelů, kteří se po desetiletí spolčovali s drogovými kartely a teroristickými organizacemi označenými USA za teroristické, aby zaplavili Ameriku tisíci tun kokainu. Maduro byl poprvé obviněn v roce 2020 v rámci dlouhodobého případu obchodování s drogami proti současným a bývalým venezuelským úředníkům a kolumbijským partyzánům.V nové obžalobě zveřejněné v sobotu prokurátoři tvrdí, že Maduro osobně dohlížel na státem sponzorovanou síť obchodu s kokainem, která spolupracovala s některými z nejnásilnějších a nejplodnějších skupin obchodujících s drogami na světě, včetně mexických kartelů Sinaloa a Zetas, kolumbijské paramilitární skupiny FARC a venezuelského gangu Tren de Aragua. Maduro je obviněn z narkoterorismu, spiknutí za účelem dovozu kokainu, držení kulometů a ničivých zařízení. V případě odsouzení mu za každý bod obžaloby hrozí desítky let až doživotní vězení.
Právní experti uvedli, že státní zástupci stojí před obtížným úkolem, protože k zajištění odsouzení musí předložit důkazy o přímé účasti Madura na obchodu s drogami.Maduro popřel jakékoli protiprávní jednání a může trvat několik měsíců, než se dostane před soud.
Nicolás Maduro se dnes má dostavit k federálnímu soudu na Manhattanu, kde bude čelit obvinění z narkoterorismu.Maduro (63) a jeho manželka Cilia Flores jsou po zadržení americkými silami ve vězení v Brooklynu.Oba se mají dostavit k jednání, které je naplánováno na poledne EST (17:00 GMT) před americkým okresním soudcem Alvinem K. Hellersteinem.Není jasné, zda si oba najali právníky, ani zda se budou hájit.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro odmítl výhrůžky Donalda Trumpa a obvinění amerického prezidenta, že je drogovým dealerem.Trump v neděli pohrozil Kolumbii podobnou vojenskou akcí, jaká proběhla o víkendu proti Venezuele, a řekl, že Kolumbii „řídí nemocný člověk, který rád vyrábí kokain a prodává ho do Spojených států“, ale že „to nebude dělat moc dlouho“. Petro obvinění odmítl a řekl, že „jeho jméno se v soudních záznamech neobjevuje“.„Přestaňte mě pomlouvat, pane Trumpe,“ napsal Petro v neděli na X.Takhle se nevyhrožuje latinskoamerickému prezidentovi, který vzešel z ozbrojeného boje a poté z boje kolumbijského lidu za mír.
Petro ostře kritizoval vojenskou akci Trumpovy administrativy v regionu a obvinil Washington z únosu Madura „bez právního podkladu“, jak informuje agentura Agence France-Presse. V pozdějším příspěvku na X v neděli Petro dodal, že „přátelé nebombardují“.
Evropští lídři se zdají být rozpolcení tváří v tvář novému světovému řádu
Evropští lídři se ukázali rozdělení a rozpolcení, když se snažili uvítat sesazení autoritářského prezidenta Venezuely, ale zároveň dodržet zásady mezinárodního práva, které zřejmě nedovolují Donaldu Trumpovi zajmout Nicoláse Madura, natož prohlásit, že USA budou řídit Venezuelu a kontrolovat její ropný průmysl. Evropa se snažila soustředit na princip demokratické transformace a poukázala na to, že kontinent neuznal Madura jako legitimního vůdce Venezuely od voleb v červnu 2024, které byly široce považovány za zmanipulované.Trumpovo odmítnutí venezuelské opoziční vůdkyně a nositelky Nobelovy ceny Maríi Coriny Machadoové však bylo trapné. Trump řekl, že Machadová ve Venezuele nemá podporu ani respekt, ale evropští lídři ji přijali jako vůdkyni opozice, která si zaslouží moc. Donald Trump pohrozil druhým americkým úderem na Venezuelu, pokud zbývající členové její vlády nebudou spolupracovat s jeho snahou „napravit“ zemi. V komentářích na palubě Air Force One prezident také říká, že USA nyní „velí“ Venezuele, a chválí americké síly zapojené do toho, co nazval „velmi nebezpečnou operací“ k dopadení Madura. „Máme to pod kontrolou“:
Keir Starmer na otázku, zda odsoudí akci USA ve Venezuele, odpověděl, že chce počkat na „zjištění faktů“ a promluvit si s Donaldem Trumpem, přičemž trval na tom, že Spojené království „nebude ronit slzy“ nad koncem Madurova režimu. Někteří poslanci britského premiéra však byli otevřenější a kritizovali americké kroky jako porušení mezinárodního práva. Poslankyně za labouristy Kim Johnsonová se zeptala, zda „my jako země stále hájíme mezinárodní právo a suverenitu“, zatímco její kolega Richard Burgon označil Starmerovo prohlášení za „hanebné a bezohledné“. Bývalý stínový ministr financí John McDonnell řekl, že „naše země se fakticky stala Trumpovou kolonií“, a obvinil vládu z „vyhýbavosti“.
V příspěvku na Twitteru se labouristický poslanec Clive Lewis vyjádřil k vojenské operaci USA: „Jedná se o jasné porušení norimberských principů, na jejichž sepsání se Velká Británie podílela. Nyní je [labouristická vláda] ani nebrání. Toto mlčení není diplomacie. Je to morální ekvivalent bílé vlajky.
