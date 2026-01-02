Hannah Arendt nám může pomoci pochopit dnešní krajně pravicový populismus
2. 1. 2026
Prodeje knihy Hannah Arendt The Origins of Totalitarianism (1951) prudce vzrostly, když Donald Trump vyhrál prezidentské volby v USA v roce 2016. Téměř rok po nástupu do druhé Trumpovy administrativy – a padesát let od smrti Arendt v prosinci 1975 – se zdá být vhodný čas se ke knize vrátit a zjistit, jaké světlo vrhá na rok 2025.
Kniha je brilantní, ale náročná, kombinuje historii, politologii a filozofii způsobem, který může být velmi matoucí. Co by tedy mohli demokratičtí občané získat jejím přečtením?
Arendt se narodila v roce 1906 do sekulární německo-židovské rodiny, studovala filozofii u Martina Heideggera a Karla Jasperse, než se na počátku 30. let 20. století v Berlíně obrátila k sionistickému aktivismu. Po střetu s gestapem uprchla do Francie a v roce 1941 opustila Evropu a odešla do USA. Když začala psát Origins na počátku 40. let, nebyl pro ni totalitarismus žádnou novinkou.
Totalitarismus, tvrdila, je radikálně nová forma vlády, která se vyznačuje ideologickou koncepcí dějin. Pro nacisty byla historie střetem ras; pro stalinismus to byla třídní válka. Ať už to bylo jakkoliv, totalitní vůdci se snažili uplatňovat historické "zákony" násilným přetvářením lidí, kterým vládli.
Lidstvo, řekla Arendt, se vyznačuje nekonečnou variabilitou – žádný člověk nemůže zcela nahradit jiného. Totalitarismus měl za cíl toto zničit. Izoloval jednotlivce, rozpouštěl pouta, jimiž se spojují a posilují, a usiloval o zlikvidování lidské osobnosti.
Totální dominance koncentračních táborů dosáhl tím, že každého vězně před jejich zabitím redukovali na "balíček reakcí, které lze zlikvidovat a nahradit". S tím, že všichni byli nakonec této hrozbě vystaveni, totalitarismus učinil lidskou osobu jako takovou zbytečnou.
Místo usilování o stabilitu byl totalitarismus vždy hnutím, které neustále vyvolávalo změny. Když se jeho propaganda střetla s fakty, brutálně zničila realitu, dokud se s ní fakta neshodovala. Jeho ideální poddaní nejenže věřili jeho lžím, ale už nenacházely smysluplné rozlišení mezi pravdou a lží. To byla "politika postpravdy" v tom nejextrémnějším smyslu.
Zdravý rozum nás nezachrání
Srovnání dnešní politiky s plnohodnotným totalitarismem může být poučné. Ale pokud je to vše, co děláme, riskujeme, že přehlédneme jemnější lekce Arendt ohledně varovných signálů, které nám mohou pomoci odhadnout hrozby pro demokracii.
Prvním je, že politická katastrofa není vždy ovlivněna velkými příčinami, ale někdy vzniká, když se setkají zdánlivě triviální události. Největším příkladem pro Arendt byl politický antisemitismus. Během 19. století jej přijímal jen "bláznivý" okraj společnosti. Ve 30. letech 20. století už poháněla světovou politiku.
To dnes rezonuje s ideologií ultrapravice i krajní pravice. Myšlenky, které byly před 20 lety široce považovány za výstřední, začaly stále více formovat demokratickou politiku. Protiimigrační nálady a xenofobie pronikají do politického hlavního proudu. Spolu s rostoucí islamofobií opět roste i antisemitismus.
Začlenění dříve okrajových názorů do hlavního proudu pomáhá vysvětlit druhý varovný signál, že politika je stále více řízena tím, co Arendt popsala jako "síly, kterým nelze věřit, že budou dodržovat pravidla zdravého rozumu a vlastního zájmu".
Místo toho převládá zjednodušená politika ideologické fantazie a paranoie. Nejvíce oslovuje izolované a osamělé, lidi ztracené ve společnosti, kteří ztratili naději, že někdo někdy řeší jejich skutečné zájmy a obavy. Neustále frustrovaní realitou hledají únik v konspiračních teoriích.
Příběh Arendt rezonuje s knihou There Is Nothing For You Here, textu Fiony Hill o "opuštěných" v komunitách deindustrializovaných regionů USA, Velké Británie, Ruska a Německa – regionech, kde vyrostla krajní pravice.
Na počátku 20. století v Evropě se podobné zkušenosti bezmoci šířily spolu s imperialistickým přijetím toho, co Arendt nazvala "neomezeným honem za stále větší mocí". Když se koloniální násilí vrátilo zpět k evropskému původu, bezmocní byli přitahováni k vůdcům, kteří zosobňovali násilné usilování o moc pro moc samotnou.
Nové víno ve starých lahvích
Neoimperialistický projev americké vlády, která popravuje civilní posádky lodí v mezinárodních vodách, zatímco nasazuje pravidelné ozbrojené síly v zemi k boji proti zločinu, vypadá jako apel na stejné instinkty, o kterých psala Arendt.
Ale možná nejdůležitější lekcí Origins je snažit se pochopit něco radikálně nového pomocí zastaralých konceptů – "interpretace historie podle otřepaných pravd", jak to Arendt nazvala. Tváří v tvář šokujícímu novému stylu politiky je třeba odolat pokušení jej odbýt jako pouhý přehnaný nacionalismus – nebo jako pochopitelný projev ekonomického zklamání, který lze snadno řešit ekonomickými prostředky.
Origins vypráví příběh něčeho mnohem většího než součet jeho částí, co nabývá hrozného života samo o sobě. Tím že se snažili to zjednodušit na známé termíny, tvrdila Arendt, "dopad reality a šok zkušenosti už nebyly cítit" a lidé selhávali v odporu, když to bylo nejnutnější.
Tato lekce se však vztahuje i na samotnou myšlenku totalitarismu. Pomohlo to Arendt pochopit 40. léta, ale neměli bychom předpokládat, že se to bude přímo vztahovat na rok 2025. Pojem totalitarismus by sám o sobě mohl lidi spíše rozptýlit než mobilizovat.
Například pokud se tvrzení, že trumpovský populismus je už totalitní, zdá být příliš alarmistické, pak rozhodnutí, že tomu tak není, může být až příliš uklidňující. Obojí může oslabit schopnost lidí reagovat na požadavky okamžiku.
Co naléhavě potřebujeme je to, co Arendt popsala jako "předem nepromyšlené, pozorné čelení realitě a odolávání jí – ať už je jakákoli". Největší lekcí Origins je ukázat nám, jak to vypadá.
Hlavní lekce pro rok 2025 je stejně tak o tom, co Arendt dělala ve 40. letech, jako o tom, co říkala: aktivně myslet v přítomnosti a snažit se uchopit vznikající "něco" za jeho vlastních podmínek – hrozbu, která se formuje, ale ještě se plně neodhalila.
Zdroj v angličtině: ZDE
