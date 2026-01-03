Robert Reich: Svět gangsterů
Americké převzetí Venezuely – protože se nachází v našem „zadním dvorku“ a nelíbil se nám její vůdce – posiluje Putinovy nároky na Ukrajinu, Siovy nároky na Tchaj-wan a Netanjahuovy nároky na Západní břeh a Gazu.
Poválečný řád měl zastavit násilníky, kteří pomocí agrese ovládají své „zadní dvorky“, jako to udělal Hitler v Evropě a Japonsko ve východní Asii.
Trump se však nyní vrací k řádu před druhou světovou válkou, kdy platilo právo silnějšího a existovaly sféry vlivu.
Více než osmdesát let spočívala morální autorita Ameriky na našem tvrzení, že stojíme na straně demokracie. Toto tvrzení bylo často popíráno americkou agresí, která posilovala diktátory – ve Vietnamu v 60. letech, v Latinské Americe v 70. letech a v poslední době v Afghánistánu a Iráku –, ale alespoň dodávalo našim spojenectvím a naší „měkké síle“ prostřednictvím USAID a OSN nádech legitimity.
Nyní se vracíme k nejhrubší formě neoimperialismu.
„Naše velmi velké americké ropné firmy, největší na světě, tam vstoupí, investují miliardy dolarů, opraví špatně fungující infrastrukturu, ropnou infrastrukturu, a začnou vydělávat peníze pro zemi,“ vysvětlil Trump dnes ráno.
Řekněme si to na rovinu: pokud jde o obrovské ropné zásoby Venezuely, americké ropné firmy budou vydělávat peníze pro sebe.
Trump se chystá rozdělit svět na tři velké mocenské bloky – jeden pod nadvládou Putina, druhý pod nadvládou Si Ťin-pchinga a třetí pod nadvládou Trumpa (ve spojení s dalšími tyrany, jako je izraelský Netanjahu a maďarský Orbán).
Být „sousedem“ tyrana znamená podřídit se jeho přáním nebo přímo jeho kontrole. Pod Putinovu tyranii spadá Ukrajina a velmi pravděpodobně také Estonsko, Lotyšsko, Litva a zbytek bývalého sovětského bloku.
Pod Xiho tyranii spadá Tchaj-wan, Tibet, Mongolsko a možná i Nepál.
Pod Trumpovu tyranii spadá zbytek Latinské Ameriky, včetně Mexika, a možná i Grónsko a Kanada.
Buďte opatrní. Trumpův světový řád dělá svět bezpečným pro tyrany.
