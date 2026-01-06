ČR: Jádro nebo obnovitelné zdroje?

Jádro nebo obnovitelné zdroje - velké srovnání české energetiky!

Česko stojí na energetické křižovatce. Zatímco o jádru se mluví jako o
pilíři naší bezpečnosti, obnovitelné zdroje (OZE) zůstávají v ústraní. V
dnešním detailním rozboru se podíváme pod povrch oficiálních čísel a
odhalíme skryté náklady, které se v budoucnu mohou dramaticky promítnout
do našich peněženek.


V tomto videu experti rozebírají:

Realitu jaderných staveb: Proč se projekty v USA i ve světě prodražují o
miliardy dolarů a proč korejská KHNP nemusí být zárukou dodržení ceny?

Srovnání nákladů (LCOE): Jak si stojí jádro proti větru a slunci, když
započítáme i náklady na ukládání energie?

 

Nevyužitý potenciál Česka: Jsme druzí nejhorší v EU v podílu OZE. Přitom
studie potvrzují, že vítr a slunce by mohly pokrýt přes 50 % naší spotřeby.

Bezpečnost a závislost: Proč za jaderné palivo platíme miliardy Rusku a
jaká jsou rizika spojená s dovozem uranu?

Skryté miliardy: Kdo zaplatí hlubinná úložiště, likvidaci odpadu,
pojištění proti haváriím nebo novou infrastrukturuv okolí Dukovan?

Jádro s sebou nese závazky na tisíce let. Obnovitelné zdroje můžeme
stavět hned a levněji. Je čas přehodnotit naši energetickou strategii?

Video vzniklo ve spolupráci s organizací Calla - Sdružení pro záchranu
prostředí, z.s.

