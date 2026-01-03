Channel 4 News: Trump: Ve Venezuele budeme teď vládnout my
3. 1. 2026
čas čtení 27 minut
Moderátorka, Channel 4 News, sobota 3. ledna 2026: Donald Trump bombarduje Venezuelu, zajímá jejího vůdce a umístil ho na válečnou loď, přičemž prohlašuje, že Amerika tam nyní přebírá vládu.
Trump: Budeme tedy řídit tu zemi, dokud nebude možné provést bezpečnou, řádnou a rozumnou změnu režimu.
Moderátorka: Trump zveřejňuje fotografii Madura na palubě americké válečné lodi směřující do New Yorku, kde bude čelit obvinění z narkoterorismu. Dobrý večer. Před několika okamžiky Donald Trump sdělil médiím, že Amerika nyní řídí Venezuelu. Řekl, že sledoval to, co nazval spektakulárním útokem a zajetím autoritářského vůdce Venezuely Nicoláse Madura, doslova jako televizní show.
Jen málokterý z dlouho trpících Venezuelanů bude truchlit nad Madurovým odchodem, ale nyní se nevědomky stali účastníky smrtelného dramatu režírovaného z dálky. Trump se pokusil ospravedlnit tento mimořádný útok obviněním režimu z narkoterorismu a krádeže americké ropy. Ale téměř čtvrt století po invazi Ameriky do Iráku, nezatáhl prezident, který slíbil ukončit války, své občany do další nelegální války?
Maduro zabil tisíce oponentů a přivedl zemi k ekonomickému kolapsu. A když Trump slibuje, že vyšle americké ropné firmy, aby začaly vydělávat peníze, ptáme se, co bude dál s zemí s největšími zásobami ropy na světě? A zatímco Írán odsuzuje útok na Venezuelu a Trump dává jasně najevo, že má v hledáčku i tento režim, nejvyšší íránský vůdce signalizuje tvrdý zásah proti protestům v zemi a říká, že výtržníci musí být potlačeni.
Byla to odvážná operace, která vytvořila nebezpečný precedens a obešla ústavní požadavek USA, aby byl pro válečný akt získán souhlas Kongresu. Poté, co byli Nicolas Maduro a jeho manželka odvezeni na loď do New Yorku, kde čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi, vyhlásila vůdkyně venezuelské opozice Maria Corina Machado, že nastala hodina svobody.
Prezident Trump však řekl, že v zemi Machado nemá dostatečný respekt a že USA budou prozatím samy řídit Venezuelu a její ropný průmysl.
Americký útok trval méně než 30 minut. Podle kolumbijského prezidenta patřily mezi americké cíle v Caracasu letecká základna La Carlota, hlavní vojenská základna ve Fuerte Tiuna, soukromé letiště a budova Národního shromáždění. Venezuelský ministr obrany uvedl, že k útokům došlo také ve státech Miranda, Aragua a La Guayera. Více informací má náš zahraniční korespondent Paraick O'Brien:Reportér:
Něco málo přes 48 hodin po začátku roku 2026, kolem 2 hodiny ráno, Caracas. Ohňostroje rozzářily noční oblohu na Nový rok. Nyní však místo osvětluje série dosud nevídaných amerických útoků na vojenské základny a letiště. Vojenské vrtulníky včetně chinooků, operace amerických speciálních sil zachycená kamerou mobilního telefonu. Jejich úkolem bylo zajmout venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku Celii Floresovou. Je pravděpodobné, že se pár nacházel v jednom z těchto vrtulníků. USA tak poprvé za více než čtvrt století násilně sesadily latinskoamerického vůdce.
Jen několik hodin před svým zajetím Maduro převzal v prezidentském paláci v Caracasu vázu od čínské delegace. Krátce poté byli Maduro a jeho manželka naloženi do vrtulníku americkými speciálními jednotkami. Byli převezeni na americkou výsadkovou loď Iwo Jima, která kotvila u pobřeží Venezuely.
Trump zveřejnil tuto fotografii Madura na palubě lodi, se zavázanýma očima a v poutech. V tuto chvíli jsou on a jeho manželka převáženi do New Yorku, což je cesta, která by po moři trvala obvykle tři až čtyři dny.
Donald Trump dnes tuto operaci označil za projev dominance USA v západní hemisféře.
Trump: Děkuji vám mnohokrát. K provedení tohoto spektakulárního útoku byla použita ohromná americká vojenská síla, vzdušná, pozemní i námořní. Byl to útok, jaký lidé neviděli od druhé světové války.
Reportér: Během projevu Trump dal jasně najevo, že nejde jen o sesazení vůdce. Ve skutečnosti se jedná o okupaci.
Trump: Budeme tedy řídit zemi, dokud nebude možné provést bezpečnou, řádnou a uvážlivou změnu režimu. A musí to být uvážlivý přechod, protože o to nám jde.
Reportér: Ačkoli nedal žádné náznaky, jak by to ve skutečnosti mělo vypadat. Ačkoli nikdo nečekal, že to vyvrcholí tímto způsobem, Washington již několik měsíců zvyšuje tlak na Madurovu vládu, a proto se zaměřil na desítky lodí u pobřeží Venezuely a posiluje přítomnost amerických válečných lodí. Trump Madura o popsal jako hlavu narkoteroristického státu a obvinil ho z toho, že umožňuje průmyslový přesun drog a imigrantů do USA. Když Maduro a jeho manželka dorazí do New Yorku, budou čelit obviněním podobným těm, která proti nim byla vznesena v roce 2020, a to z korupce, obchodu s drogami a dalších trestných činů. Ale jde tu o mnohem víc. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. A podle dnešního prohlášení Trumpa USA převezmou ropný průmysl této země.
Trump: Naše velmi velké ropné firmy, největší na světě, tam vstoupí, iunvestují miliardy dolarů, opraví špatně fungující infrastrukturu, ropnou infrastrukturu, a začnou vydělávat peníze pro zemi.
Reportér: Svítání nad Caracasem a otázky. Jakou roli zde nyní budou hrát venezuelští opoziční vůdci v exilu? Co když Madurův neporušený vnitřní kruh bude vládnout dál? A jak vlastně bud vypadat Venezuela pod vedením USA?
Moderátorka: Jak se na to vše dívají lidé přímo ve Venezuele? Před chvílí jsem mluvila s Mary Trinimino, nezávislou novinářkou v Caracasu. Vyprávěla mi, kdy si poprvé uvědomila, že její země byla napadena.
Novinářka: Pro mnoho z nás to byly několik nervy drásajících minut. Slyšeli jsme hlasitý hluk a geograficky Caracas obklopují é hory. Byl to tedy hlasitý hluk, který jsme mohli slyšet. Trvalo to několik minut, asi 45 minut.
Moderátorka: A když jste viděla oznámení na účtu Donalda Trumpa na Truth Social, že Nicolas Maduro byl zajat, jak jste na to reagovala?
Novinářka: Bylo to v jistém smyslu očekávané, protože Trumpova administrativa zahájila tuto kampaň před asi čtyřmi měsíci. I Nicolas Maduro řekl, že pokud se mu něco stane, lidé ve Venezuele by měli vědět, jak se chovat, co dělat, jít do ulic, aby ochránili suverenitu země.
Moderátorka: Jak lidé vnímají to, co se děje?
Novinářka: Je to historický okamžik. Je to příběh, který pokračuje a bude pokračovat. Neznáme přesně situaci. Příštích pár hodin bude pro zemi důležitých, protože zatím loajalisté Nicoláse Madura tvrdí, že mají zemi pod kontrolou, ale to se může změnit.
Moderátorka: A jak by lidé vnímali převzetí moci opoziční vůdkyní? Samozřejmě se také hodně spekuluje o jejím pobytu.
Novinářka: Ve skutečnosti neexistují žádné informace o tom, zda k tomu dojde, protože hlavní představitelé opozice jsou mimo Venezuelu. A v tuto chvíli představitelé Nicoláse Madura tvrdí, že mají situaci pod kontrolou.
Moderátorka: Je Donald Trump a jeho počínání podporovány, i přes to, že se jedná o útok na suverénní stát?
Novinářka: Když se zeptáte lidí na ulici, raději nic neříkají, protože se bojí odvetných opatření ze strany Madurovy vlády. Je to nová situace, odlišná situace, bezprecedentní situace pro Venezuelu. Nic podobného jsme v celé naší historii nezažili.
Moderátorka: Pojďme se podívat na nejnovější informace od Kate Fisherové, která je v Bílém domě. Kate, jaký je přesně americký plán?
Reportérka: No, stále to není zcela jasné. Donald Trump před chvílí hovořil s novináři. A ve skutečnosti je stále více otázek než odpovědí. Naznačil, že skupina lidí za ním, mezi nimiž byl ministr zahraničí Marco Rubio a ministr obrany Pete Hegseth, bude spolu s lidmi uvnitř země součástí skupiny, která bude řídit Venezuelu. Řekl, že Marco Rubio právě domluvil s viceprezidentkou Venezuely, která podle Donalda Trumpa udělá vše, co Američané budou chtít, což je zajímavé, protože ve stejnou dobu vystoupila ve státní televizi a odsoudila to, co Američané udělali.
Donald Trump také řekl, že se nebojí vyslat vojáky do Venezuely, i když naznačil, že přítomnost USA bude do značné míry souviset s ropnými zásobami v zemi a že americké ropné firmy se co nejdříve vydají do země, aby tam začaly řídit věci, a že peníze, které vydělají, zaplatí všechny akce USA v této zemi. Řekl, že budeme řídit tuto zemi, což je samozřejmě velmi odlišné prohlášení od toho, s nímž vedl svou prezidentskou kampaň, kdy sliboval, že USA se stáhnou ze zahraničních válek a nebudou zasahovat do zahraničních záležitostí.
Moderátorka: No, vyvolalo to mezinárodní pobouření. Je to vůbec legální?
Reportérka: No, pokud si přečtete obžalobu proti Nicolasovi Madurovi, jeho manželce a dalším, naznačuje to, že Nicolas Maduro je de facto nelegitimním vládcem Venezuely. A myslím si, že to je jeden ze způsobů, jakým Trumpova administrativa naznačí, že má k tomu právní oprávnění, protože tvrdí, že Maduro nebyl oficiální hlavou státu. V podstatě se jednalo o výkon práva, zatykač na drogového dealera, a ne o sesazení hlavy státu. A Marco Rubio, ministr zahraničí, v podstatě právě to řekl. Jednalo se převážně o operaci v rámci výkonu práva, a proto jsme nepotřebovali souhlas Kongresu.
Moderátorka: Kate, moc děkuji. Nyní se ke mně živě připojuje Elliot Abrams z Washingtonu. Byl zvláštním zástupcem USA pro Venezuelu a Írán během prvního funkčního období Donalda Trumpa a zastával také pozice v oblasti zahraniční politiky za prezidentů Ronalda Reagana a George W. Bushe. Elliote Abramsi, jak lze ospravedlnit únos vůdce suverénní země, bez ohledu na to, jak je tento vůdce zavrženíhodný, a následné řízení jeho země?
Elliot Abrams: No, loni prohrál volby drtivým způsobem. V očích žádné demokratické země není legitimním vůdcem Venezuely. Je obviněným drogovým překupníkem. Zatčení obviněného drogového překupníka je něco, co se děje neustále. Skutečnost, že se nazýval prezidentem Venezuely, by nás podle mého názoru neměla nijak zvlášť znepokojovat. Myslím, že otázka, co se stane teď, jak řekla vaše reportérka, je ta nejdůležitější. Co to znamená, že budeme řídit Venezuelu? Ani nevím, ta fráze pro mě nemá žádný význam. Považuji za obzvláště nešťastné, že prezident řekl, že administrativa hovořila s Madurovým viceprezidentem, ale nehovořila s Marií Corinou Machado, nositelkou Nobelovy ceny, která loni ve volbách skutečně zvítězila spolu s Edmundem Gonzalezem. To vše je pro mě dost znepokojivé.
Moderátorka: Ano, a znepokojivé proto, že Donald Trump o tom mluví, jako by se jednalo o televizní pořad. My víme, jak ten film skončí, že? Když se podíváme na to, co se stalo v Afghánistánu a Iráku, je to chaos, který nás čeká.
Elliot Abrams: Ne, tomu nevěřím.Tohle není Střední východ. Venezuela má homogenní obyvatelstvo. Nejsou tu sunnité a šíité, kteří by se navzájem povzbuzovali ke střelbě. Jsou obklopeni demokraciemi v západní hemisféře. Takže si myslím, že analogie s Libyí, Sýrií, Irákem nebo Afghánistánem se musí opravdu prokázat.
Moderátorka: Ale přiznáváte, že neexistuje žádný plán. A mluvil jste o zatčení vůdce. Ale podle mě to jde daleko za to, že Amerika nyní ovládá tuto zemi, Venezuelu. Ústava USA vyžaduje, aby Kongres schválil jakýkoli válečný akt. To se zde nestalo. Je to nelegální?
Elliot Abrams: Podívejte, před několika lety Barack Obama dva měsíce bombardoval Libyi a tvrdil, že je to zcela v souladu s ústavou. Kongres s tím nic neudělal. Takže zde existuje dlouhá tradice a je to nadstranické. A když slyším některé lidi, zejména z Demokratické strany, říkat, jak je to strašné, kteří ale k Obamovi mlčeli, tak je to prostě politika.
Moderátorka: Ano, ale myslím, že ve skutečnosti jde o to, že Donald Trump chce, aby Amerika získala přístup k některým z největších ropných, no, největších ropných zásob na světě. Už tam posílá americké ropné firmy.
Elliot Abrams: Chevron, jedna z největších, tam už je. Je to velmi podivné, protože upřímně řečeno, tu ropu nepotřebujeme. Mohou produkovat možná další půl milionu barelů denně, možná milion barelů. Světový trh s ropou je 105 milionů barelů denně. Očekávám tedy, že Venezuela bude mít velmi malý dopad na světový trh s ropou nebo na cenu benzínu ve Spojených státech. Je to velmi podivné.
Moderátorka: A vy říkáte, že vás znepokojuje, že neexistuje žádný plán. Jak si myslíte, že to Trumpova administrativa zachrání? A říká, že je připravena zasáhnout znovu s druhou, mnohem ničivější vlnou.
Elliot Abrams: Myslím, to dokážou zachránit, pokud nechají venezuelskou demokratickou opozici, která vyhrála volby drtivým vítězstvím, převzít vládu a vést zemi tak, jak to od nich požadovali Venezuelané, když je loni volili. Pokud se je pokusíme nahradit Američany nebo, ještě hůře, lidmi z Madurova režimu, bude to katastrofa.
Moderátorka: Trump říká, že lidé jí nevěří.
Elliot Abrams: To byla velmi podivná poznámka. A ptám se sám sebe, odkud tu informaci vzal? Kdo s ním mluví? Nemám odpověď.
Moderátorka: A zdálo se, že má potíže si vzpomenout na její jméno. Ale myslím, že tady jde o obavu, že Venezuela je jen začátek? Protože Trump říká, že americká dominance v západní hemisféře už nikdy nebude zpochybňována. Vyvolal potenciálně celou vlnu nestability v celém regionu.
Elliot Abrams: Nemyslím si to. Myslím, že je to opravdu jedinečná situace. Neexistuje žádná jiná země, která by například vysílala 8 milionů migrantů ze země. Neexistuje žádná jiná významná země, která by byla zapojena do vztahů s Íránem, Kubou, Ruskem a Čínou tak, jako Venezuela. Takže si myslím, že se to ukáže jako jedinečné.
Moderátorka: Ano, ale jak to všechno zapadá dohromady s prezidentem, který nastoupil do úřadu s příslibem ukončení válek?
Elliot Abrams: Myslím, že jsme to viděli v Íránu. Může použít sílu, jak se mu zlíbí, pokud při tom nezemřou Američané. Tento druh intervence, která skončí dříve, než ji oznámí, si myslím, že americký lid ve skutečnosti podpoří.
* * *
Moderátorka: Kdo je tedy Nicolas Maduro? Tento 63letý bývalý řidič autobusu byl Hugo Chávezem vybrán jako jeho nástupce ve funkci venezuelského prezidenta, když Chávez v roce 2013 zemřel. Poté dohlížel na spektakulární ekonomický kolaps, volby, které byly obecně považovány za zmanipulované, a tvrdé zásahy proti protestům, což vše vedlo k odchodu milionů Venezuelanů do zahraničí. Nyní čelí obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi v USA. Emily Wither má více informací o vzestupu a pádu svrženého venezuelského vůdce.
Více než desetiletí Nicoláse Madura u moci bylo charakterizováno spíše vzdorem než vládnutím. I když se na jeho hranicích stupňovaly válečné bubny, Maduro stále zpíval jinou písničku. Tento vůdce byl jedním z nejkontroverznějších v Latinské Americe, byl milován i nenáviděn doma i v zahraničí. Jen málokterý zahraniční vůdce se mu však otevřeně postavil tak jako Donald Trump, který Madura obviňuje z toho, že je vůdcem drogového kartelu.
Trump: Venezuela se chovala velmi špatně. Jak víte, oni...
Reportérka: Když byl Trump poprvé v Bílém domě, žaloval Madura u soudu za narkoterorismus. Trump 2.0 vypadal spíše takto: Od září bylo provedeno nejméně 35 útoků na lodě, které údajně převážely drogy z Venezuely, a za informace vedoucí k jeho zatčení byla vypsána odměna až 50 milionů dolarů. Maduro se vypracoval z řidiče autobusu na viceprezidenta za vlády zesnulého socialistického vůdce Huga Cháveze. I tehdy byly vztahy s USA napjaté. Chávez znárodnil ropný průmysl země, vyhodil americké firmyi jako ExxonMobil a snížil chudobu svých občanů na polovinu. Maduro zdědil toto dědictví, když Chávez v roce 2013 zemřel. Převzal otěže země s nejbohatšími ropnými zásobami na světě, což by její obyvatelé stěží uhodli z chudoby, do které je uvrhl. Čelili nedostatku potravin a léků a trpěli hyperinflací.
Žena: To nestačí. To opravdu nestačí. Takže jdu do obchodu, koupím pár věcí a pak zjistím, že jsem utratila všechno. Peníze rychle mizí.
Reportérka: Video, na kterém Maduro jí steak uvařený slavným šéfkuchařem Salt Bae, přispělo k kritice v jeho zemi. Téměř 8 milionů Venezuelanů hlasovalo nohama a v posledním desetiletí uprchlo ze země. Ale jeho sevření se ještě více zpřísnilo. Volby v roce 2018 znamenaly zlom. Ty volny nebyly považovány za svobodné ani spravedlivé, Maduro odmítl odstoupit a tvrdě zakročil proti
demonstrantům, kteří ho vyzývali k rezignaci. Vůdce opozice Juan Guaido se prohlásil prezidentem a měl podporu USA a dalších zemí, ale nakonec uprchl do USA. Madurova politická soupeřka v volbách v roce 2024, Maria Corina Machado, byla vyloučena z kandidatury. V prosinci uprchla v tajné misi, aby převzala Nobelovu cenu míru za svou práci na podporu demokracie ve Venezuele.
"Velmi doufám, že Venezuela bude svobodná."
Reportérka: Machado nyní chce převzít prozatímní kontrolu, , zatímco Trump říká, že věci bude řídit Amerika. Ale dnes, uvnitř země, kde jsou ulice prázdné, mnoho lidí čeká, kdo, pokud vůbec někdo, vzejde z trosek Madurova režimu.
* * *
Moderátorka: Hovořila jsem s Philem Gunsonem, senior analytikem International Crisis Group, který působí v Caracasu více než 25 let. Nejprve jsem se ho zeptala, jak si myslí, že by fungovalo, kdyby prezident Trump řídil Venezuelu.
Analytik: Nevím, jak by to fungovalo, protože to, co vidíme, čeho jsme zřejmě byli svědky od časných ranních hodin, kdy nás v Caracasu probudily hlasité výbuchy, je zjevně poměrně významná operace, jejímž cílem bylo vyhodit do vzduchu několik vojenských zařízení, unést prezidenta a jeho ženu a odvézt je ze země. Ale pokud víme, v Venezuele už nejsou žádné americké síly. Není mi tedy jasné, co Trump myslí tím, že tu jsou. Nevím, kdo to je. Pravděpodobně je tu CIA.
Moderátorka: No, pravděpodobně je plánem dosadit Marii Carinu Machado, ale předpokládám, že to, co zbylo z režimu, může mít jiné plány.
Analytik: Ano, nejsem si ani jistý, zda to má Trump jasné. V minulosti nebyl příliš jasný ohledně toho, kdo přesně je Maria Carina Machado. Zdá se, že si nedokáže zapamatovat její jméno. A když se ho dnes ráno ve Washingtonu zeptali na možnost, že by USA podpořily příchod Marie Cariny a Edmunda Gonzaleze, kteří vyhráli volby v roce 2024, byl velmi vágní. Řekl, že uvidíme. Zmínil také skutečnost, že ve Venezuele je samozřejmě viceprezidentka Delsey Rodriguezová, která podle ústavy přebírá funkci v případě nepřítomnosti prezidenta. Nemyslím si tedy, že USA, nebo alespoň Donald Trump, mají jasnou představu o tom, co se děje nebo co se bude dít.
Moderátorka: Co tedy podle vás nyní dělá venezuelská armáda? A co dělají obyvatelé Venezuely?
Analytik: No, obyvatelé Venezuely velmi opatrně zůstávají doma, protože si uvědomují, že nemohou zaručit, že nedojde k dalšímu úderu, ale také proto, že vláda zde velmi tvrdě potlačuje jakékoli formy protestů. Nikdo tedy nespěchá do ulic, aby oslavoval. Zejména proto, že si myslím, že si všichni uvědomují, že odešel pouze Maduro. Možná právě teď v jižní Floridě otvírají šampaňské, ale nemyslím si, že by někdo spěchal do ulic oslavovat.
Moderátorka: Když žijete ve Venezuele, cítíte opravdu úzkost z toho, co se stane v příštích dnech a týdnech?
Analytik: Ano, obávám se, že násilí nemusí skončit. Víte, možnost rozkolu v armádě byla vždy jedním z cílů Washingtonu. Další možností je, že viceprezidentka Dulcie Rodriguezová nastoupí do úřadu a vláda bude pokračovat víceméně jako dosud, možná dokonce ještě hůře, protože je docela možné, že se situace Venezuelanů spíše zhorší než zlepší. A zdá se mi, že cesta k tomu, co bychom všichni rádi viděli, nebo alespoň většina z nás, tedy mírový přechod k demokratičtější a humánnější společnosti ve Venezuele, k politickému systému, je velmi, velmi úzká a posetá překážkami, stejně jako tomu bylo před bombardováním.
Moderátorka: Mohlo by dojít k rozkolu v armádě, vzhledem k tomu, že Trump se chlubil, že vypne světla v Caracasu, že by už mohla být poskytnuta nějaká pomoc?
Analytik: Víme, že americké speciální jednotky jsou velmi schopné, ale přijít a unést prezidenta a jeho ženu, aniž by zjevně utrpěly nějaké ztráty nebo alespoň nějaké oběti... Zdá se velmi poučné, že by to bylo možné bez nějaké formy vnitřní spolupráce. Ale myslím, že by bylo nerozumné z toho vyvozovat, že se armáda proto rozdělí. Myslím si však, že ze strany armády a institucí existuje obrovská, pokud chcete, vrozená touha nedopustit, aby jakékoli vnitřní rozdělení způsobilo kolaps ozbrojených sil, protože vědí, že pokud by k tomu došlo, mohli by nakonec střílet a zabíjet se navzájem. A to opravdu nechtějí.
Moderátorka: V Británii vedoucí představitelé Liberálních demokratů a Strany zelených vyzvali premiéra, aby odsoudil útoky USA na Venezuelu. Ed Davie řekl, že prezident Trump dal zelenou lidem jako Putin a Xi, aby beztrestně útočili na jiné země. To je v kontrastu s názorem vůdce reformistů Nigela Farage, který řekl, že tato operace by mohla odradit budoucí agresi Ruska a Číny. Sir Keir Starmer dříve uvedl, že s prezidentem Trumpem ještě nemluvil, a potvrdil, že se Spojené království na útocích nepodílelo:
"Mohu zcela jasně říci, že jsme se na tom nepodíleli. Jak vždy říkám a věřím, měli bychom všichni dodržovat mezinárodní právo. Ale myslím si, že v této fázi, kdy se situace rychle mění, bychom měli nejprve zjistit fakta a teprve pak jednat."
Moderátorka: Jednou ze zemí, která pozorně sleduje události ve Venezuele, je Írán. Právě včera prezident Trump varoval, že pokud Teherán bude zabíjet pokojné demonstranty, USA jim přijdou na pomoc. Podle zpráv zemřelo během posledního týdne protestů proti špatné ekonomické situaci Íránu nejméně 10 lidí. Nejvyšší vůdce Alí Chameneí však dnes zdvojnásobil své úsilí a prohlásil, že s demonstranty budou jednat, ale výtržníci musí být potrestáni.
Vincent McAvinney podává zprávu.
Íránci se setkali s palbou na ulicích Malik Shahi na západě země, kde probíhají největší protesty od roku 2022. Tentokrát je do ulic nevyhnaly práva žen, ale jejich peněženky. Náhlý propad hodnoty měny byl posledním hřebíčkem do rakve pro obyvatelstvo unavené churavějící ekonomikou. Demonstranti se cítí dostatečně sebejistí, aby strhávali vlajky Islámské republiky. V Teheránu další muž sprejuje vzkaz: Trump a svět si nyní uvědomili, že směřujeme k svobodě a svržení režimu.
Před týdnem v hlavním městě vyvolali toto hnutí obchodníci z Velkého bazaru, když zavřeli své obchody. Nyní se rozšířilo do nejméně 32 měst, včetně Kudashtu. Na sociálních sítích mnoho Íránců oslavuje zprávu o svržení prezidenta Madura ve Venezuele, což dodává odvahu těm, kteří vycházejí do ulic, jako například zde ve městě Kaziran. Ale nejméně 10 lidí bylo zabito úřady a nejvyšší vůdce ajatolláh Chameneí dnes trvá na tom, že protestující musí být uvedeni na své místo. Donald Trump pohrozil, že zde zasáhne, a jeho podpora protestujících zvýšila tlak na vládu.
Moderátorka: Hlavní zprávou dnešního večera je, že USA zadržely venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku během odvážné noční operace. Nyní jsou na americké válečné lodi směřující do New Yorku, kde budou čelit obvinění z obchodu s drogami a zbraněmi. Prezident Trump v poslední hodině prohlásil, že ve Venezuele není nikdo, kdo by převzal moc. Naznačil, že opoziční vůdkyně a nositelka Nobelovy ceny míru Maria Carina Machado nemá v zemi dostatečný respekt, a řekl, že USA budou řídit Venezuelu a její ropný průmysl, dokud nedojde k bezpečnému přechodu. Zde je další část jeho prohlášení:
Trump: K provedení spektakulárního útoku byla použita drtivá americká vojenská síla, vzdušná, pozemní i námořní, a byl to útok, jaký lidé neviděli od druhé světové války. Zůstaneme tam, dokud nedojde k řádném změně režimu. Zůstaneme tam tedy v podstatě tak dlouho, dokud to nebudeme řídit my. Všechny politické a vojenské osobnosti Venezuely by měly pochopit, že to, co se stalo Madurovi, se může stát i jim, a stane se jim to, pokud nebudou spravedliví, a to i ke svému lidu. Diktátor a terorista Maduro je konečně pryč z Venezuely. Lidé jsou svobodní. Jsou opět svobodní.
130
Diskuse