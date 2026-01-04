Putinizace zahraniční politiky USA dorazila do Venezuely
4. 1. 2026
Trump již zákony neohýbá – ničí je, s důsledky daleko za hranicemi Caracasu
Málokdo očekával, že rok 2026 bude rokem míru, a sotva dva dny po jeho začátku se potvrdily nejhorší obavy.
Noční útoky na Venezuelu, únos jejího vůdce Nicoláse Madura a jeho manželky a prohlášení Donalda Trumpa, že USA budou „řídit“ zemi a prodávat její ropu, znamenají další porušení mezinárodního práva a globálních norem. Ale to není ani zdaleka to nejznepokojivější.
Donald Trump od svého nástupu do úřadu před téměř rokem ničí tuto stále křehčí strukturu a nyní z ní zbývají jen trosky. Událostem v noci předcházely letecké údery na malé lodě v mořích u Střední Ameriky a zabití jejich posádek na základě neprokázaných obvinění z pašování drog a ozbrojené zabavení venezuelských ropných tankerů na volném moři. Při zajetí Madura v sobotu brzy ráno bylo usmrceno asi 40 lidí, vojáci i civilisté
Trumpova víra ve vlastní globální všemohoucnost a jeho touha zmocnit se území a přírodních zdrojů jiných zemí byla dosud brzděna jeho strachem z zapletení se do zahraničních válek. Tvrdil (nepravdivě), že ukončil osm válek, a jeho největší ambicí v roce 2025 se zdálo být získání Nobelovy ceny míru. Před necelým měsícem se chlubil narychlo vyrobenou náhražkou, cenou míru FIFA. Tento akt ponížení ze strany světové fotbalové asociace vypadá nyní ještě absurdněji než v době, kdy Trump popadl zlatou medaili a pověsil si ji na krk.
Trumpova obava ze zahraničních válek se zdá být na ústupu. Byl zjevně nadšen dramatem operace proti Madurovi a efektivitou amerických vojáků, kteří ji provedli, a v sobotu prohlásil, že se „nebojí“ nasadit pozemní síly ve Venezuele, aby prosadil své zájmy. Pro stárnoucího prezidenta, který je s každým dnem ve funkci stále více rozmrzelý, vznětlivý a nesoudržný – čelí klesající popularitě a zoufale se snaží odvést pozornost od Epsteinova skandálu s obchodováním s dětmi – je utužování vojenské moci znepokojivým vývojem.
V sobotu ráno se Trump zdál být opojený vojenským úspěchem. „Hodně dobrého plánování a spousta skvělých, skvělých vojáků a skvělých lidí,“ řekl Trump New York Times. „Byla to vlastně brilantní operace.“
Útok na Venezuelu naznačuje, že lákadlo cizích zemí, ropy a nerostných surovin nyní září jasněji než Nobelova cena.
Bylo ponecháno hlavně na ostatních členech Trumpovy administrativy, aby útok formulovali v právním jazyce a naznačili, že Maduro byl „postaven před soud“. Venezuelský vůdce byl na konci prvního Trumpova funkčního období v USA obviněn z korupce, obchodu s drogami a dalších trestných činů.
Maduro je diktátor, který od roku 2013 vládne autoritářskému státu s pomocí voleb, které jsou obecně považovány za zmanipulované. Většina odborníků však považuje konkrétní obvinění z obchodu s drogami, která proti němu vznesly USA, za chabá a podle mezinárodního nebo amerického práva by nepředstavovala přesvědčivý důvod pro útok na Venezuelu a Madura. Trump v opakovaných prohlášeních dal jasně najevo, že má větší zájem o venezuelskou ropu než o to, aby Madura postavil před soud nebo přinesl venezuelskému lidu demokracii.
Několik hodin po svržení Madura Trump prohlásil, že USA jsou připraveny zasáhnout a napravit zchátralý, sankcemi zničený ropný průmysl Venezuely. „Budeme prodávat velké množství ropy,“ řekl.
Mezinárodní zákony a normy, které Trump porušil, již byly uvolněny předchozími americkými administrativami. Tato operace nejvíce připomíná invazi do Panamy v roce 1990 a nucenou kapitulaci jejího silného muže první Bushovou administrativou.
Následoval mladší George Bush s invazí do Iráku na základě falešných důvodů a širokým používáním mučení jeho administrativou. Barack Obama nedokázal přivést administrativu svého předchůdce k odpovědnosti a pokračoval ve své vlastní právně sporné kampani zabíjení podezřelých teroristů pomocí dronů.
Jedná se pravděpodobně o samostatné projevy pokrytectví předchozích prezidentů, kteří se při prosazování zájmů USA dovolávali výjimek z mezinárodního práva, ale většinou přijímali globální normy s vědomím, že „systém založený na pravidlech“ výrazně favorizoval Ameriku.
Trump tímto systémem zcela pohrdá. Na svět se dívá očima imperialisty z 19. století, ale s zbraněmi 21. století.
Není jasné, jak daleko Trump hodlá ve Venezuele zajít, aby prosadil své cíle, ale v sobotu dal jasně najevo, že „americká armáda“ zůstane v regionu v pohotovosti, „dokud nebudou požadavky Spojených států plně splněny a uspokojeny“ – požadavky, které pravděpodobně zahrnují převzetí venezuelského ropného průmyslu.
Trump uvedl, že Madurova zástupkyně Delcy Rodríguezová je připravena spolupracovat s Washingtonem a že má na mysli další osoby, které by mohl dosadit. Není jasné, zda Madurovi příznivci mají schopnost nebo vůli bránit se převzetí moci USA, ani zda nějaké povstalecké skupiny využijí příležitosti k akci. Klidný výsledek se jeví jako vzdálená perspektiva.
Události, které se odehrály přes noc ve Venezuele, vyvolají okamžitou obavu u vlád zemí jako Írán a Dánsko, vůči nimž Trump vyjádřil nadšení pro radikální opatření.
V posledních dnech Trump prohlásil, že USA se postaví na obranu íránských protivládních demonstrantů, a jeho úředníci neustále vyhrožují, že se všemi nezbytnými prostředky převezmou kontrolu nad Grónskem. Minulý měsíc dánská vojenská rozvědka označila USA za bezpečnostní riziko, což je prohlášení, které by ještě nedávno bylo pro člena NATO nemyslitelné.
Na sobotní tiskové konferenci Trump přidal Kubu na seznam zemí, které má v hledáčku, a naznačil, že je „velmi podobná“ Venezuele „v tom smyslu, že chceme pomoci lidem na Kubě“. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio dodal, že Havana by měla být „znepokojena“ událostmi ve Venezuele.
To urychluje přechod od světa založeného převážně na pravidlech k světu konkurenčních sfér vlivu, o kterém rozhoduje ozbrojená síla a ochota ji použít. Americký komentátor David Rothkopf to nazval „putinizací americké zahraniční politiky“.
Ruští komentátoři často naznačují, že Latinská Amerika leží v americké sféře vlivu, stejně jako Ukrajina byla pod ruským vlivem. Vladimir Putin si totéž myslí o velké části východní Evropy. Xi Jinping si z toho vyvodí vlastní závěry.
Nebezpečí, které se brutálně projevilo v prvních dnech roku 2026, je nebezpečí, kterému nakonec budou čelit všichni.
Zdroj v angličtině ZDE
