Venezuela a Trump: Jediné, co Trump chce, je ropa
5. 1. 2026
Trump chtěl, aby nedělní ráno bylo oslavou vítězství. Místo toho se však proměnilo ve veřejné odhalení. Jakmile se informace o činech jeho administrativy ve Venezuele rozšířily po celém světě, reakce byla rychlá a brutální. Od latinskoamerických vůdců přes náboženské osobnosti až po komunity zde ve Spojených státech, lidé dali jasně najevo, co si myslí o prezidentovi, který otevřeně hovoří o zabavení ropy jiné země, odsunutí demokratické opozice a uzavírání dohod s autoritářskými vládci, píše Ben Meiselas.
Trumpova vlastní slova zapálila roznětku. Na tiskové konferenci opakovaně nahlas vyslovil to, co si dosud nechával pro sebe: chce venezuelskou ropu. Nechce podpořit vůli venezuelského lidu a pomoci mu osvobodit se od vlády režimu. Ropu.
Jak se ukazuje, plán zřejmě ponechá mechanismus režimu Nicoláse Madura v podstatě nedotčený, zatímco demokraticky zvolení vůdci budou vyloučeni a kontrola nad bohatstvím země bude převedena na americké korporace, které jsou v souladu s Trumpovými zájmy.
Tato skutečnost šokovala venezuelské komunity, zejména v místech jako jižní Florida. V Miami, kde se Venezuelané sešli k oslavám, mnozí zpočátku předpokládali, že se Trump musel přeřknout. Určitě nemyslel, že bude spolupracovat s osobami, které jsou stále loajální k Madurovi. Určitě neměl v úmyslu hodit demokratickou opozici přes palubu. Ale čím více Trump mluvil, tím těžší bylo popřít, co se děje.
Trump se nezmýlil. Myslel to vážně.
Několik měsíců někteří z nejhlasitějších Trumpových příznivců trvali na tom, že dosadí Maríu Corinu Machado a nastolí demokracii. Machado, přední opoziční osobnost země, podpořila Edmunda Gonzáleze v červencových volbách 2024, které podle většiny pozorovatelů González jednoznačně vyhrál (Madurův režim Machado zakázal kandidovat). Machado se snažila získat Trumpovu přízeň, chválila ho, opakovala jeho rétoriku o volebních podvodech ve Spojených státech a další. Nic z toho nemělo význam.
Trump se zaměřil na jinou možnost: Delcy Rodríguez, Madurova viceprezidentka a jedna z nejmocnějších osobností režimu. Američtí úředníci ji údajně považovali za „poddajnější“, za někoho, kdo by mohl stabilizovat ekonomiku a zároveň vyhovět americkým ropným zájmům. Jinými slovy, za někoho, s kým by Trump mohl spolupracovat.
Machado byla odsunuta.
Když byl Trump přímo dotázán na ni, odmítl ji jako „velmi milou ženu“, která „nemá respekt“ venezuelského lidu. Ale toto tvrzení prostě nesedí. Machadoina podpora Gonzáleze je ve Venezuele široce vnímána jako klíčová pro volební vítězství opozice. Můžete kritizovat její nedávné chování. Můžete diskutovat o její politické strategii. Ale předstírat, že nemá podporu veřejnosti, je pohodlná fikce, která Trumpovi umožňuje ospravedlnit jednání s Madurovým nejbližším okruhem.
Během několika hodin vydala sama Rodríguezová prohlášení, v němž potvrdila, že Maduro zůstává jediným prezidentem Venezuely. New York Times popsal její reakci jako rychlý odpor, který ukazuje, že Trumpova fantazie o vtrhnutí do země a jejím „řízení“ naráží na okamžité překážky.
Zahraniční titulky popisují „Ameriku na válečné stezce“ a vykreslují Spojené státy vedené prezidentem, který se chová jako koloniální silák. Do debaty se zapojil i papež, který vyzval k respektování nezávislosti Venezuely a lidských práv a varoval před okupací.
Trumpovy oficiální účty šířily obrázky odkazující na Monroeovu doktrínu, kterou Trump přetvořil do toho, co nazývá „Donroeovou doktrínou“, a na nichž Trump ční nad Kanadou a Jižní Amerikou, jako by se chystal vybrat si, kterou zemi ovládne jako další.
Trump poté vyslal Marca Rubia do televize, aby hájil neobhajitelné. Rubiovo vystoupení v médiích však situaci jen zhoršilo. Na otázku, zda by mohla být další na řadě Kuba, Rubio to nepopřel. Otevřeně hovořil o kubánské vládě jako o „obrovském problému“ a naznačil, že by mohly následovat další kroky. Když byl dotázán, zda Kongres schválil další operace ve Venezuele, Rubio otázku odbyl a trval na tom, že žádné povolení není nutné, protože se nejedná o válku, ale pouze o „precizní operaci“.
Mezitím republikáni v Kongresu předvedli své typické odklonění pozornosti. Jim Jordan odvedl pozornost na téma čínského špionážního balónu během Bidenovy administrativy a ignoroval skutečnost, že k více takovým vpádům došlo během Trumpova prvního funkčního období a byly tiše utajeny. Na otázku, jak může Trump tvrdit, že tvrdě postupuje proti narkoteroristům, poté co omilostnil Juana Orlanda Hernándeze, odsouzeného drogového překupníka spojeného s masivními dodávkami kokainu, Jordan pokrčil rameny.
Na dotaz, co bude dál, Jordan odpověděl, že věří všemu, co Donald Trump rozhodne. Tolik k rovnocenné složce vlády.
Trump lže. Hodně. Ale když vám prezident řekne přesně, kdo je a co hodlá udělat, věřte mu. Trump řekl, že chce venezuelskou ropu. Řekl, že chce spolupracovat s silnými muži, kteří mu ji dají. A opět ukázal, že je ochoten pošlapávat demokratické hodnoty doma i v zahraničí, aby dosáhl svého. Svět to sleduje. Stejně tak i americký lid.
