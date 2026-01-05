Pieta za českou diplomacii 6. ledna
5. 1. 2026
Vymezujeme se proti způsobu, jakým jsou na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky prováděny organizační změny, které povedou k odchodu zkušených diplomatů a diplomatických expertů a způsobí devastaci české zahraniční politiky. Se souhlasem vlády probíhá pod vedením nového ministra zahraničních věcí Petra Macinky masivní reorganizace, která zasahuje expertní vedení úřadu. Minimálně šest ze sedmi vrchních ředitelů a ředitelek má ve funkci skončit k 1. lednu 2026, a v současnosti není jasné, kdo převezme odpovědnost za řízení agend, které měly na starosti zrušené sekce.
"Tohle není reforma, ale nepřátelské převzetí ministerstva, které probíhá bez respektu k odbornosti, institucionální paměti a lidem, kteří desítky let hájí zájmy České republiky v zahraničí. A to není dobrá zpráva, protože v době války Ruska proti Ukrajině dochází k dalšímu oslabování bezpečnosti České republiky,“ říká spolupředseda Volt Česko Adam Hanka.
Zahraniční politika a diplomatické vztahy se budují desítky let a jejich narušení zpomalí schopnost státu reagovat na mezinárodní krize. Volt Česko považuje oslabování odborného zázemí české diplomacie za přímé riziko pro bezpečnost a mezinárodní postavení České republiky. Spojenci v EU a NATO přitom spoléhají na stabilní a předvídatelné partnery s funkčními komunikačními kanály.
Volt Česko proto vyzývá vedení Ministerstva zahraničních věcí a vládu České republiky k transparentní komunikaci, respektu ke státní službě a k tomu, aby jakékoli reorganizační kroky byly činěny s ohledem na dlouhodobé zájmy státu, nikoli krátkodobé politické či personální experimenty.
