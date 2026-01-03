Útok na Venezuelu
3. 1. 2026
Matěj Michalk Žaloudek:
Myslet si, že režimu, který vykazuje všechny znaky autoritářství, nacionalismu a rétoriky o vlastní výjimečnosti, po svržení jednoho režimu dojde apetit, je stejně naivní jako myslet si, že Putinovi bude stačit Krym nebo Hitlerovi Sudety. A poučení z historie zní, že appeasment v podobných případech byla velmi špatná strategie.
Útok na Venezuelu (samozřejmě v rozporu s mezinárodním právem) je (další) špatnou zprávou nejen pro Kanadu a Grónsko, ale pro celý svět. I s přihlédnutím k nové (šílené) National Security Strategy, se EU potřebuje co nejrychleji integrovat, hlasitě trvat na dodržování mezinárodního práva a bohužel se i začít připravovat na ozbrojený konflikt.
Že u nás zrovna v této době začíná úřadovat vláda, která je částečně pátou kolonou Putina, částečně Trumpa, papouškuje jejich propagandu a sdílí s nimi cíl EU rozložit a zničit, je tragédie nepředvídatelných rozměrů a reálné bezpečnostní ohrožení země. Každý demokrat a demokratka, kterým na téhle zemi záleží, by se měli intenzivně pokoušet přispět k tomu, aby se současná krajně pravicová vláda zhroutila co nejdříve.
