Rusko přešlo z éry neformálních dohod s obyvatelstvem do období naprostého bezpráví a chaosu

2. 1. 2026

čas čtení 1 minuta
Téměř univerzálně se uznává, že Putin ve snaze vybudovat vlastní moc zničil zákon jako základ ruského státu ve prospěch neformálních dohod, které mohl periodicky předefinovávat, aby posílil svou pozici. Ale nyní, říká Vladimir Pastuchov, pokračuje dál, ukončil éru dohod ve prospěch úplného bezpráví a chaosu.

Éra neformálních dohod je pryč, ale toto není konečný stav. Spíše jde o krok směrem k tomu, aby se kreativní chaos stal "nejvyšší a konečnou formou existence ruské civilizace".

Rusko se "osvobodilo od zákonů ve jménu neformálních dohod jen proto, aby se pak osvobodilo od těchto pojmů ve jménu chaosu," což vede k "stavu bezpráví", v němž občané žijí ve strachu. Ale nikdo přesně neví, čeho se má bát, protože se může stát cokoli, komukoli a kdykoli.

Pokud se zatím v tomto stavu bezpráví většině lidí nic nestalo, je to pouze historická náhoda, která bude brzy napravena. Není už třeba ústavy, protože jakékoli omezení osobní moci vládce je "neslučitelné" s podstatou bezpráví.

Toto má mnoho důsledků. Mezi nimi jsou zajímavé zejména následující: Není už třeba písemná ústava; "právo na bezpráví" je násilí, které má sílu zákona; úřady nekontrolují bezpráví: účastní se ho; a bezpráví je opium spodiny, která věří, že i tohle přežije.

Zdroj v ruštině: ZDE

