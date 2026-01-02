Rusko přešlo z éry neformálních dohod s obyvatelstvem do období naprostého bezpráví a chaosu
2. 1. 2026
Éra neformálních dohod je pryč, ale toto není konečný stav. Spíše jde o krok směrem k tomu, aby se kreativní chaos stal "nejvyšší a konečnou formou existence ruské civilizace".
Rusko se "osvobodilo od zákonů ve jménu neformálních dohod jen proto, aby se pak osvobodilo od těchto pojmů ve jménu chaosu," což vede k "stavu bezpráví", v němž občané žijí ve strachu. Ale nikdo přesně neví, čeho se má bát, protože se může stát cokoli, komukoli a kdykoli.
Pokud se zatím v tomto stavu bezpráví většině lidí nic nestalo, je to pouze historická náhoda, která bude brzy napravena. Není už třeba ústavy, protože jakékoli omezení osobní moci vládce je "neslučitelné" s podstatou bezpráví.
Toto má mnoho důsledků. Mezi nimi jsou zajímavé zejména následující: Není už třeba písemná ústava; "právo na bezpráví" je násilí, které má sílu zákona; úřady nekontrolují bezpráví: účastní se ho; a bezpráví je opium spodiny, která věří, že i tohle přežije.
Zdroj v ruštině: ZDE
