Francie plánuje zákaz sociálních médií pro děti mladší 15 let
2. 1. 2026
Francie se pokusí podruhé zakázat dětem mladším 15 let používání sociálních médií v roce 2026, informovala ve středu místní média a zpravodajské agentury.
Země již zavedla omezení mobilních telefonů ve školách, které navštěvují mladší děti, ale ne vždy jsou přísně vymáhána.
Francouzská vláda se také v roce 2023 pokusila zavést "digitální právní věk" 15 let, ale legislativa byla v rozporu s pravidly Evropské unie.
Co víme o plánovaném zákazu?
Agentura AFP uvedla, že viděla návrh zákona, který podpořil prezident Emmanuel Macron a který cituje řadu studií ukazujících rizika nadměrného používání digitálních obrazovek pro mladé lidi.
Francouzská média uvedla, že zákon může být předložen k právnímu přezkumu začátkem ledna, zatímco AFP uvedla, že zákaz by mohl vstoupit v platnost v září.
Neomezený přístup k internetu vystavuje děti "nevhodnému obsahu," uvádí návrh zákona a upozorňuje, že nezletilí mohou být také terčem kyberšikany a další újmy.
Navrhovaná legislativa by zakázala sociálním sítím nabízet služby osobám mladším 15 let a rozšířila by zákaz používání mobilních telefonů na střední školy.
Proč má Francie potíže zavést zákaz?
Veřejný tlak na řešení škod, kterým děti online čelí, v posledních letech vzrostl, což vedlo Macronovu vládu k akci.
V roce 2018 Francie zavedla zákaz mobilních telefonů na mateřských a středních školách (pro děti ve věku 11 až 15 let). Podle místních médií je však vymáhání zákonů nerovnoměrné.
V roce 2023 přijala dolní komora parlamentu, Národní shromáždění, zákon, který stanovil "digitální zákonný věk 15 let", vyžadující, aby sociální sítě zavedly ověření věku a deaktivovaly účty dětí, pokud neměly výslovný souhlas rodičů či opatrovníků.
Evropská komise, výkonná složka EU, však vyjádřila obavy ohledně konfliktů se Zákonem o digitálních službách bloku a dalšími směrnicemi Bruselu, takže francouzský zákon nikdy nebyl plně implementován.
Začátkem tohoto měsíce podpořila francouzská horní komora, Senát, iniciativu na ochranu dospívajících před nadměrným časem stráveným u obrazovky a sociálních sítí.
Tento plán také vyžaduje souhlas rodičů, než se děti mezi 13 a 16 lety mohou zaregistrovat na sociálních sítích.
Průzkum IPSOS zveřejněný v září ukázal, že 4 z 5 francouzských obyvatel si přejí, aby byly sociální sítě zakázány dětem mladším 14 let.
Na úrovni EU Evropský parlament minulý měsíc vyzval Brusel, aby stanovil minimální věk pro přístup na sociální média, aby se bojovalo proti nárůstu duševních problémů mezi adolescenty způsobeným nadměrnou expozicí.
Macron zaujat australským krokem
Francouzský prezident často poukazoval na sociální média jako na faktor rostoucího násilí mezi mladými lidmi a řekl, že chce, aby Francie následovala australský příklad.
Australský zákon byl první světě, vstoupil v platnost 10. prosince a zakazuje komukoli mladšímu 16 let mít účty na hlavních platformách, včetně TikToku, Instagramu, YouTube, Snapchatu, Redditu, Facebooku, Threads, Twitchi a X.
Platformy, které nezletilé nezablokují, čelí sankcím až do výše 49,5 milionu australských dolarů (33,02 milionu dolarů, 28,14 milionu eur), což z tohoto zákona činí největší věkově omezený zákaz sociálních médií na světě.
Několik dalších zemí pracuje na zavedení podobné legislativy zakazující dětem přístup na sociální sítě. Německá vláda minulý měsíc zřídila komisi, která má prozkoumat proveditelnost nových omezení pro děti, přičemž závěrečná zpráva je plánována na podzim 2026.
Od 1. ledna 2026 bude Malajsie vyžadovat, aby sociální sítě zakázaly uživatele mladší 16 let, s povinným ověřováním věku.
