Trump unesl venezuelský pár seniorů, protože braní rukojmích je nyní správné
3. 1. 2026
čas čtení 4 minuty
(Ironický komentář britské autorky Laury K. který je jako obvykle děsivě blízko faktům)
V rámci humanitární akce tohoto desetiletí USA bombardovaly suverénní stát a unesly jeho vůdce, aby osvobodily největší prokázané zásoby ropy na světě. Tento krok je sice v rozporu s mezinárodním právem, ale ukazuje, že právo nechtělo, aby byla venezuelská ropa volně dostupná. Je zřejmé, že problémem je zde právo.
Krev na ulicích Caracasu ještě ani nezaschla, ale Trump již potvrdil, že americké korporace se nezištně zapojí do obnovy země. Není jasné, zda Trump přestane vraždit venezuelské rybáře, ale bude pokračovat v bombardování „Madurových loajalistů“, protože žít smí pouze ti, kteří ho poslouchají. Takto funguje svoboda.
Je vzrušující, že USA unesly prezidenta Madura a jeho ženu z jejich domu, což bylo překvapivé, protože USA nám řekly, že je špatné napadnout zemi a brát rukojmí. Pokud se vám to zdá nesrozumitelné, stačí vědět, že cokoli Trump řekne, je vždy správné.
USA potvrdily, že při únosu staršího páru bylo zraněno několik jejich vojáků. Všichni zranění vojáci se shodují, že stálo za to téměř zemřít, aby ropní miliardáři mohli dostat další výplatu. Jejich nesobeckost opravdu nezná hranic.
Maduro čelí obvinění z obchodování s drogami, které má tu smůlu, že neexistují žádné důkazy. Jeho manželka je však stoprocentně vinná z toho, že si ho vzala, a proto dostane elektrické křeslo.
Nepříjemně se stalo, že americká zpráva omylem přiznala, že Maduro nehraje v obchodu s drogami žádnou roli. Jak sám Maduro poukázal, má ropu a zlato, tak proč by potřeboval drogy? Takové malé detaily však nejsou důležité. Důležité je, že předstíráme, že Maduro pašoval drogy do USA. To je mnohem horší než když CIA pašovala drogy do USA.
Trump řekl, že únos Madurových vysílá signál, že USA se nenechají šikanovat, protože v této rovnici to byly rozhodně USA, které byly šikanovány. Panuje optimismus, že Trump unese i další vůdce, jako je Gustavo Petro, který byl kolumbijským lidem neprávem zvolen. Petro bude pravděpodobně obviněn z toho, že považuje Palestince za lidi, což je také jeden z mnoha zločinů Madura. Chápete, proč musel být zastaven.
USA lokalizovaly Madura s pomocí „zdroje“ CIA, známého také jako „práskač“. Práskač má dostat odměnu 50 milionů dolarů, kterou USA nabízely za Madurovo dopadení. Buďme upřímní, všichni bychom prodali Keira Starmera za 50 milionů dolarů, tak kdo mu to může mít za zlé?
Ukázalo se, že USA jsou docela schopné zatýkat zahraniční vůdce, pokud na ně není vydán mezinárodní zatykač, jako v případě Netanjahua. To je jediná situace, kdy by bylo špatné zatýkat mezinárodního vůdce.
Trump neuznává Madura jako vůdce Venezuely a tvrdí, že ho Venezuelané nezvolili. Proto by rád dosadil Marii Machado, protože Venezuelané ji také nezvolili. Důslednost je důležitá.
Machado, jejíž tvář vidí venezuelské děti ve svých nočních můrách, jásala, když na Caracas dopadaly bomby. Tleskala vraždění svého lidu, jak to umí jen nositelka Nobelovy ceny míru.
USA věří ve svobodu a demokracii natolik, že chtějí dosadit Machado, i když ji 91 % Venezuelanů neschvaluje. Machado si je vědoma, že tento krok by byl kontroverzní, a proto se rozhodla, že ropu a zlato by měl USA předat Edmundo Gonzales. Je to opravdová vlastenka.
Pokud Venezuelané protestují proti drancování své země, budou zastřeleni na ulici, protože takové věci jsou špatné, pouze pokud se dějí v Íránu. USA se připravují na to, aby Venezuelané už nikdy nemohli zvolit socialistu.
Je samozřejmě hrozné, když jsou volby v Latinské Americe zmanipulované, pokud se nejedná o místo jako Honduras, kde manipulace prováděly USA, v tom případě je to v pořádku.
Ačkoli Venezuelané byli drtivou většinou proti leteckým útokům a únosům, BBC se podařilo natočit rozhovor s pouhými několika Venezuelany, kteří je podporovali.
Jeden slzící muž řekl: „Konečně je naše ropa volná! Možná nebude použita k financování našich služeb nebo na pomoc venezuelskému lidu, ale alespoň ji teď má Trump. Jen doufám, že bude pokračovat v bombardování našeho lidu, aby nám připomínal, kde je naše místo.“
BBC je přesvědčena, že názory této osoby jsou reprezentativní pro běžné Venezuelany, a já také.
556
Diskuse