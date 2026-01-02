Jižní Súdán – MSF po leteckých útocích evakuuje personál zdravotnického zařízení Lankien
2. 1. 2026
Dne 29. prosince zasáhly letecké údery oblast blízko zdravotnického zařízení MSF, místního trhu a přistávací dráhy, kterou běžně využívají letadla MSF pro lékařské doporučení a dodávky zásob. Navzdory bombardování týmy MSF v Lankien pokračovaly v poskytování lékařské péče postiženým v posledních dnech. Ve státě Jonglei působí MSF v Lankienu, Pieri, Tochu a Akobu.
Dne 29. prosince přijaly lékařské týmy MSF 12 zraněných pacientů v zařízení lankienské zdravotní péče po leteckých útocích. Mezi pacienty byli starší muži a ženy, stejně jako děti. Jeden pacient později zemřel na následky zranění. Nejčastějšími pozorovanými zraněními byly zlomeniny a tržné rány.
"MSF opakuje svou výzvu k ochraně zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků a pacientů v souladu s mezinárodním humanitárním právem," říká Ibrahim Muhammad, vedoucí mise MSF v Jižním Súdánu. "MSF také vyzývá k ochraně civilistů a včasnému odeslání kritických pacientů mimo Lankien."
V roce 2025 MSF zaznamenala nejméně osm útoků na zdravotnická zařízení a pracovníky po celém Jižním Súdánu, což vedlo k uzavření dvou nemocnic a pozastavení základních zdravotnických aktivit ve státech Jonglei, Upper Nile a Central Equatoria.
MSF působí na území dnešního Jižního Súdánu od roku 1983 a země zůstává jedním z největších operačních kontextů organizace. MSF v současnosti působí v šesti státech a dvou administrativních oblastech, kde poskytuje základní zdravotní péči. V roce 2024 týmy MSF po celé zemi provedly více než 800 000 ambulantních konzultací a poskytly lůžkovou péči 84 800 pacientům a včasné doporučení kritických pacientů z Lankienu.
