Nebezpečně ignorujeme hypertenzi u dětí a mladých lidí
2. 1. 2026
Zdá se, že to vychází z globálního trendu vyššího krevního tlaku u mladších lidí. Známe podrobnosti tohoto trendu a rozumíme tomu, proč se krevní tlak u mladších lidí zvyšuje?
Lékař: Myslím si, že pozadí tohoto problému souvisí s nedávnou rozsáhlou, jak my říkáme, metaanalýzou, syntézou mnoha studií, které zahrnovaly téměř půl milionu dětí po celém světě. Tyto studie uvádějí, že za poslední dvě desetiletí se prevalence hypertenze u dětí zvýšila, zdvojnásobila a pohybuje se někde mezi 3 a 5 % po celém světě.
Moderátor: Pokud vím, neznáme podrobnou situaci ve Velké Británii, pokud jde o britské děti, a proto pravděpodobně požadujete větší monitorování.
Lékař: Ano, a myslím, že to je opravdu důležitý bod. Z globálních údajů můžeme vyvodit, že prevalence se pohybuje mezi 3 a 5 % a je mnohem vyšší u těch, kteří mají nadváhu. Ale co je pozoruhodné, když se podíváte na studie, které přispívají k této analýze, neexistuje žádná kvalitní studie z Velké Británie, která by naznačovala, že za posledních 20 let jsme zde neudělali nic, co by k těmto informacím přispělo. Takže opravdu neznáme rozsah tohoto problému.
Moderátor: Takže pokud existuje problém, jaká je hrozba pro zdraví jednotlivců, kteří mají vysoký krevní tlak v dospívání,, spíše než když se objeví ve středním věku kolem 40 let nebo tak nějak?
Lékař: Ano, opět velmi dobrá otázka. Proč je to teď důležité? A než se k tomu dostanu, rád bych představil ještě jeden pojem. Vždy jsme věděli, že existuje pojem sledování krevního tlaku během dětství. To v podstatě znamená, že je větší pravděpodobnost, že si stejnou úroveň krevního tlaku udržíte od dětství až do mladé dospělosti. Pokud tedy máte vysoký krevní tlak během dětství, je mnohem větší pravděpodobnost, že si tuto úroveň krevního tlaku udržíte i v dospělosti. A když se nad tím zamyslíte, pokud se prevalence zvýšila z méně než 1 % před asi 30 lety na současných 3 až 5 %, ne-li více, u těch, kteří mají nějaké další komorbidity, pak populace mladých dospělých, kteří budou mít hypertenzi a důsledky, které s ní souvisejí, od raného dětství, bude mnohem větším problémem veřejného zdraví, a těmito problémy jsou problémy s ledvinami, problémy se srdcem. mrtvice, problémy, o kterých jsme uvažovali a které jsme považovali za typické pouze pro starší dospělé, ale ne pro mladé dospělé ve věku 30 a 40 let.
