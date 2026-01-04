Pro vládní politiky není problém vydávat ukrajinskou vládu za zkorumpovanou juntu
4. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 3 minuty
Prý je třeba připravovat se na válku, ale ne válkou strašit. Fiala přitom o něco dříve tvrdil, že pokračování ve vojenské podpoře Ukrajiny povede k třetí světové válce a jaderné katastrofě. Norský premiér by s ním asi nesouhlasil, protože Norsko Ukrajinu vojensky podporuje, ostatně jako všechny skandinávské země, Německo, Francie, Benelux.
Ve studiu byl přítomen i poslanec Kupka, kandidát na šéfa ODS, a poslanec Vlček (STAN). Kupka se s Havlíčkem a Fialou shodl na tom, že válku na Ukrajině může ukončit jen prezident Trump (neshoda byla ohledně role tzv. Evropy). Havlíček výslovně chválil Trumpovo celoroční úsilí, Evropa tak měla postupovat prý už dávno. Vlček se k tomu, myslím, nevyjádřil.
Hlavním tématem pořadu a předmětem sporu byl novoroční projev předsedy Sněmovny a šéfa SPD Okamury. Havlíček nesouhlasil s formou, ale souhlasil s obsahem. Podle Vlčka a Kupky to byl projev, který šel proti zájmům České republiky, a proto by měl být Okamura z čela Sněmovny odvolán. Podporu ANO Okamura ve Sněmovně ale zjevně má, takže k jeho odvolání zjevně nedojde. Fiala zcela vážně tvrdil, že na Ukrajině vládne junta, aniž by to vyvolalo u Havlíčka nějaké pohoršení.
Kupka a Vlček se snažili ukázat, jak je pro Českou republiku důležité pokračovat v západní, proukrajinské alianci. Fiala s Havlíčkem se shodli, že Rusko je agresor, ale taky že Ukrajina je zkorumpovaná země. Fiala dokonce tvrdil, že nejvíce zkorumpovaná ze všech zemí na světě, a když to moderátor rozporoval, Fiala trval na tom, že nikde jinde nemají zlaté záchody a bidety. Havlíček použil údajného citátu Jeana-Clauda Junckera, že prý Ukrajina je tak moc zkorumpovaná, že členství v EU nepřipadá v úvahu. V souladu s Okamurou považuje Brusel a EU za nebezpečí, nikoli směrem ke třetí světové válce, ale Unie prý směřuje do zdi a musí brzdit. Ale stejně tak prý nehrozí, že by západní státy házely Českou republiky do jednoho pytle s Maďarskem a Slovenskem, protože prý rozhoduje programové prohlášení vlády, které není proruské.
Když se Kupka pokusil hájit českou pomoc Ukrajině tím, že Česká republika byla vždy na prvním místě, protože jsme na pomoci Ukrajině vydělali, Fiala hrozil odchodem ze studia, protože jde prý o postoj, který vydává válku za něco úžasného, což ale Kupka odmítl. Fiala a Havlíček situaci interpretují tak, že pomoci už bylo dost, že ta minulá vláda hospodařila tak špatně, že je třeba se věnovat České republice.
Když to shrnu, zdá se mi, že současná vláda bude verbálně opakovat, že Rusko je agresor, že chce spravedlivý mír atd., zároveň bude vydávat Ukrajinu za zemi, které nemá smysl pomáhat, která je hnusná, které už bylo pomoženo dost a kterou má na starosti Trump, nikoli Evropa, natož Česká republika. Jsme pevnou součástí koalice ochotných a Západu, ale vzýváme Trumpa (ne nadarmo Havlíček řekl, že Putin chce rozbít NATO, čili měli bychom se držet Trumpa, tedy fakticky Putina). Je třeba se připravovat na válku, ale Trump přinese mír, Rusko je agresorem, ale eskalace války plyne z pomoci Ukrajině. Rusko je agresorem, ale Ukrajina je zkorumpovaná.
