Máme další zemi, která chce naše území
2. 1. 2026
Jaké změny nás letos čekají? Nejspíš budeme muset udělat rozhodnutí. A volba není mezi dobrým a špatným nebo mezi dobrým a velmi dobrým. Nejhorší možná volba je mezi špatným a velmi špatným.
Ale jsem si jistý, že moudrost ukrajinského lidu nám umožní učinit rozhodnutí, za které se rozhodně nebudeme stydět.
V tom roce jsme přišli o jednoho z našich nejdůležitějších spojenců a dostali jsme další zemi, která chce naše území. Mluvím o Spojených státech amerických, které právě vyjednávají o jaderné elektrárně Záporoží, kterou se snaží dostat pod svou kontrolu, a také o vlastnictví části našich přírodních zdrojů.
Samozřejmě, je lepší bojovat a bojovat, když víte, že za vašimi zády jsou spojenci. Ale teď máme každý rok bohužel méně a méně spojenců a stále více partnerů. A s partnery je třeba velmi opatrně zacházet – to všichni víte.
Nevím, a nikdo na světě neví, jestli válka skončí příští rok. Zda budeme mít mír, nebo válka bude pokračovat a bude ještě tvrdší – nikdo neví. A prosím vás, abyste nevěřili nikomu, kdo přesně ví, kdy přesně končí a jak to skončí. Nikdo to vlastně neví.
Jako historik vám mohu s jistotou říct: kdyby všichni viděli, jak válka skončí, pravděpodobně by ji nikdo ani nezačal. Ale válka začíná. Válka končí. A ne vždy to skončí tak, jak bychom si přáli.
Rád bych věřil, a možná je to trochu naivní, možná trochu zvláštní, v ukrajinské vítězství. Opravdu stále věřím, že můžeme vyhrát. A vyhrát nejen silou, ale také inteligencí a moudrostí.
Moudrostí, kterou bohužel nyní nepostrádáme. Protože moudrost přichází se zkušenostmi a zkušenosti přicházejí z analýzy, kterou jsme v posledních letech často dostávali.
Chtěl bych nám všem popřát právě to – moudrost. Moudrost dělat správná rozhodnutí příští rok. Protože možností může být několik a záleží na nich, zda dokážete svým potomkům klidně podívat do očí.
Jsou chvíle, kdy vše nezávisí na politicích, diplomatech, úřednících, ale osobně na vás. Myslím, že právě tyto okamžiky nás čekají v budoucnu.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
