Robert Reich: Nedělní myšlenka: Ještě horší
4. 1. 2026
Včera jsem potkal přítele, který vyjádřil úlevu, že „to nejhorší od Trumpa je za námi“.
Zeptal jsem se ho, proč si to myslí.
Rozrušil se. „Soudy ho zastavují! Republikáni jsou v troskách! Jeho základna MAGA je na něj rozzuřená! Skandál Epstein se rozrůstá! Jeho preference v průzkumech volitelů prudce klesají. Demokraté vyhrávají volby! Je konec!“
Řekl jsem mu, že to vše je pravda, ale to nejhorší ještě neskončilo. Ve skutečnosti bude tento rok pravděpodobně ještě horší než ten minulý.
Skutečná Trumpova základna podpory – miliardáři, velké ropné společnosti, velké technologické a AI firmy, velké kryptoměnové firmy, dodavatelé v oblasti obrany a Wall Street – vědí, že volby v polovině funkčního období mohou omezit to, co oni a Trump nebudou moci od příštího roku dělat beztrestně.
Rok 2026 by tedy mohl být posledním rokem, kdy mohou vydělat. To znamená, že letos pravděpodobně vyplení Ameriku ještě více než v roce 2025.
Velké ropné firmy právě vydělaly velké peníze. Útokem na Venezuelu Trump efektivně dal největším americkým ropným společnostem největší prokázané zásoby ropy na světě – odhadované na přibližně 303 miliard barelů, což je zhruba pětina celkových světových zásob ropy.
Je to součást dohody, kterou uzavřel s velkými ropnými společnostmi v kampani v roce 2024, kdy se dohodly, že ho podpoří výměnou za zrušení environmentálních předpisů.
Velké ropné firmy pokračují v pumpování peněz Trumpovi – přispívají na jeho taneční sál, jeho PAC a jeho investice. Totéž platí pro velké technologické a AI firmy, velké kryptoměnové firmy, největší banky, největší dodavatele v oblasti obrany a tak dále.
Vzor, který jsme pozorovali v roce 2025, se stupňuje: Trump ničí veřejné instituce, brání a ruší regulace a veřejnou ochranu, privatizuje veřejné funkce a přesouvá velké zisky k bohatým jednotlivcům a průmyslovým odvětvím, které vydírá o obrovské sumy peněz.
Neříkám to, abych vás deprimoval nebo alarmoval, ale abych vás varoval před takovou samolibostí, jakou jsem včera slyšel od svého přítele.
Ano, soudy ho omezují, Republikánská strana se rozpadá, jeho základna MAGA je rozčarovaná, jeho preference klesají, volby vyhrávají demokraté.
To vše je pravda, ale díky tomu jsou Trump a oligarchové za ním ještě odhodlanější vyplenit Ameriku.
Díky tomu je Trump ještě nebezpečnější – jako zvíře zahnané do kouta. Politickou reakci vnímá jako výzvu své moci. Bude se tedy snažit projevit ještě větší moc – útočit na domnělé nepřátele, zahraniční i domácí.
To znamená, že je pro nás důležitější než kdy jindy být ostražití, chránit demokracii a právní stát a bojovat proti jeho autoritářství (včetně kroků, které jsem před několika dny nastínil).
Vím, že je to vyčerpávající. Vím, že je to stresující a časově náročné. Vím, že máte Trumpa plné zuby. Já také.
Ale jak včera brzy ráno odhalil, když nechal prezidenta Venezuely a jeho ženu vytáhnout z postele, zatknout, poslat do Spojených států a umístit do městské vazební věznice v Brooklynu, kde budou čekat na soud – Trump nezná žádné hranice, pokud jde o prosazování své moci.
Vaše aktivita a odvaha jsou potřebné.
