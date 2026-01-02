Gaza: Rozhodnutí Izraele znemožnit humanitárním organizacím přístup je v rozporu s mezinárodním právem. Ohrozí život statisíců lidí
2. 1. 2026
Hrozba odepření registrace pro působení mezinárodních zdravotnických či humanitárních organizací, včetně Lékařů bez hranic, je cynickým a promyšleným pokusem zabránit jim poskytovat služby v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu.
Tento krok izraelských úřadů je podle mezinárodního humanitárního práva v rozporu s povinnostmi Izraele.
Ten eskalujícími útoky vůči humanitárním aktérům přímo ohrožuje přístup civilistů k lékařské péči i jiné humanitární pomoci. To je za jakýchkoli okolností nepřijatelné.
Ještě více pobuřující je využívat humanitární pomoc jako nástroj pro dosažení politických cílů či jako kolektivní trest.
Lékaři bez hranic jednoznačně odmítají obvinění, která v posledních dnech vznesly izraelské úřady. Organizace by nikdy vědomě nezaměstnávala nikoho, kdo je zapojen do vojenských aktivit. Bylo by to v rozporu se základními hodnotami i etickými zásadami organizace. Pokud je někomu nepříjemné slyšet popis toho, čeho jsou týmy Lékařů bez hranic na vlastní oči svědky – zabíjení, ničení a dopad genocidního násilí na lidské osudy – vina leží na těch, kteří se takových zvěrstev dopouštějí, nikoli na těch, kteří o nich mluví.
Co registraci brzdí
Lékaři bez hranic mají oprávněné obavy ohledně konkrétního požadavku pro splnění kritérií a obdržení registrace. Ten totiž vyžaduje, aby organizace s izraelskými úřady sdílely osobní údaje všech palestinských zaměstnanců. A to v kontextu, kdy 15 kolegů Lékařů bez hranic bylo izraelskými silami v uplynulých dvou letech zabito. Z požadavku na sdílení takto citlivých údajů se stala podmínka pro vstup na území. V jakémkoli kontextu je takový požadavek nepřijatelným překročením pravomocí, a to zejména v situaci, kdy jsou zdravotníci a humanitární pracovníci zastrašováni, svévolně zadržováni, napadáni a zabíjeni ve velkém počtu.
Tento krok podkopává nezávislost a neutralitu humanitárních aktérů. A je o to nebezpečnější ve chvíli, kdy není jasné, jak bude s citlivými údaji zacházeno – jak budou používány, uchovávány a kdo k nim bude mít přístup. Namísto toho, aby se izraelské ministerstvo zodpovědné za registrační proces zapojilo do dialogu s Lékaři bez hranic a vyslechlo jejich obavy, tak opakované žádosti o setkání nebyly brány v potaz a úřady navíc organizaci v médiích obvinily z vědomého ukrývání údajných teroristů.
Izraelské síly zabily či zranily stovky tisíc civilistů, úmyslně ničily základní infrastrukturu, útočily na zdravotnický personál, humanitární pracovníky i novináře. Převzaly kontrolu nad více než polovinou Pásma Gazy, donutily obyvatele k životu v neustále se zmenšujících oblastech v nelidských podmínkách a způsobily nedostatek základních potřeb tím, že dovoz nezbytného zboží blokovaly a zdržovaly, a to včetně dodávek zdravotnických zásob a materiálu.
Devastující následky
V současné době Lékaři bez hranic zodpovídají za každé páté nemocniční lůžko v Gaze a asistují každé třetí matce při porodu. Pomoc, kterou organizace poskytuje, zdaleka nestačí k uspokojení všech potřeb Palestinců, ale její zrušení by mělo strašlivé následky. To, že Izrael brání Lékařům bez hranic a dalším organizacím v poskytování služeb poté, co izraelské síly zničily zdravotnický systém v Gaze, je eskalací útoků proti samotným Palestincům, které probíhají již dva roky.
Služeb, které jsou nyní obyvatelům Gazy k dispozici, je mnohem méně, než lidé potřebují. Důvodem jsou blokády pomoci a jiná omezení uvalená izraelskou stranou. Pásmo Gazy již třetí zimu v kuse sužují klesající teploty a přívalové deště. Ty zaplavily provizorní přístřešky, ve kterých lidé žijí, zatímco Izrael nadále blokuje dovoz zásob, jako jsou stany, plachty a další materiály pro stavbu dočasných přístřeší.
Lékaři bez hranic i nadále usilují o spolupráci s izraelskými úřady, aby i v budoucnu mohli pokračovat v život zachraňujících aktivitách a podporovat již zdecimované zdravotnictví. Povolit vstup humanitárním aktérům není laskavostí. Mezinárodní právo říká, že je to povinnost.
Diskuse