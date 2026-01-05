Právník z Yale University: Oni to Madurovo obvinění u soudu neobhájí
5. 1. 2026
Rubio: "Toto je prezident činu. Nechápu, jak to ještě nepochopili. A pokud to dosud nevěděli, teď už to vědí. Protože tak to bude probíhat. A myslím, že lidé musí pochopit, že to není prezident, který jen mluví, píše dopisy a pořádá tiskové konference. Víte, když řekne, že to myslí vážně, tak to myslí vážně. A tohle byla přímá hrozba pro národní zájmy Spojených států, a pan prezident jí vyřešil."
Největší dopad bude samozřejmě na výrazné snížení schopnosti Spojených států mobilizovat jiné země pro své vlastní účely, ale existuje řada nápravných opatření, která budou přijata.
Moderátor: V Donaldovi Trumpovi se spojily dvě imperiální prezidentské funkce, první doma, kde se prezident nebál testovat hranice své moci a jednat dříve, než se k tomu dostaly soudy, a druhá v zahraničí, kde nasazuje nejmocnější armádu, jakou svět kdy poznal, kam chce a kdy chce.
Historický reportážní záběr: Na montážních linkách americký průmysl vyvíjí největší výrobní úsilí v historii, aby zásoboval naši armádu stále rostoucím množstvím zbraní.
Moderátor: Ozbrojené síly, které Trump nasazuje, byly vytvořeny během druhé světové války. Jeho předchůdce, prezident Roosevelt, dohlížel na vytvoření globální armády, jejíž vítězství spolu s enormním růstem vlády definovalo jeho odkaz. Ale pozdější prezidenti byli sraženi válkami, do kterých poslali americké vojáky. Johnson zdědil zapojení USA ve Vietnamu, ale jeho rozšíření války, více než půl milionu vojáků v jeho posledním roce v Bílém domě, zničilo jeho prezidentství.
Prezident Johnson: Nebudu vidět a nepřijmu nominaci své strany na další funkční období jako váš prezident.
Moderátor: V jeho a v Nixonových stopách se Kongres pokusil omezit ambice prezidenta, a to jak v domácí, tak v mezinárodní politice. O 40 let později se George W. Bush vydal tam, kam se jeho otec neodvážil, do Iráku s americkou armádou, aby okupoval a přetvořil zemi v nepravděpodobnou středovýchodní základnu pluralitní demokracie. V této chvíli jsou americké a koaliční síly v rané fázi vojenských operací, jejichž cílem je odzbrojit Irák, osvobodit jeho obyvatelstvo a bránit svět před vážným nebezpečím.
George W. Bush: V tuto chvíli jsou americké a koaliční síly v rané fázi vojenských operací, jejichž cílem je odzbrojit Irák, osvobodit jeho obyvatelstvo a ochránit svět před vážným nebezpečím.
Moderátor: Tento plán ztroskotal při střetu s nepřítelem a prázdný slib invaze pronásledoval Bushovo prezidentství a odkaz.
Novinář dnes se ptá Trumpa: „Pane prezidente, pane prezidente, USA mají poněkud smíšené výsledky v oblasti svržení diktátorů, aniž by nutně měly plán, co bude dál. Ovlivnilo to vaše rozhodnutí?“
Trump: „No, protože jsme měli různé prezidenty, ale u mě to neplatí. U mě. Máme perfektní výsledky v oblasti vítězství.“
Moderátor: Nyní další prezident slibuje, že tentokrát to bude jiné. Možná ano. Nikdy tu nebylo takové prezidentství, které by se tak zjevně nebálo nechtěných důsledků, bylo tak ochotné jednat rychle a v případě nutnosti i ničit, a bylo tak v pohodě s uplatňováním bezkonkurenční vojenské moci Ameriky. Má tedy Donald Trump nyní neomezenou moc? To, co kdysi omezovalo i prezidenty, byl zákon. Americké hlavy států nejsou, navzdory vnějším znakům, monarchové, ale působí v rámci amerického a mezinárodního práva. Harold Hongju Koh je profesorem mezinárodního práva na Yale Law School, jebývalým právním poradcem Ministerstva zahraničních věcí Spojených států za prezidenta Obamy v letech 2009 až 2013. Je autorem knihy The Trump Administration and International Law (Trumpova administrativa a mezinárodní právo). Zeptal jsem se ho, zda byl útok na Caracas legální podle americké ústavy.
Harold Hongju Koh: Toto je příklad bezprávní administrativy, která klesla na nové dno. Trump již měsíce páchá válečné činy, zabíjí civilisty na volném moři a podniká různé akce vůči Venezuele, aniž by Kongres vyhlásil válku nebo schválil použití vojenské síly a aniž by se s Kongresem jakkoli radil, což je jasně protiústavní. Bude se zde tvrdit, že vojenská síla byla použita k ochraně těch, kteří byli vysláni k výkonu zatykače, ale to se jeví jako trochu přitažené za vlasy.
Moderátor: V dosavadních zásazích, při nichž byly potopeny lodě, a také v případě událostí z páteční noci a sobotního rána se americká administrativa snaží naznačit, že jedná v souladu se zákonem, a to prostřednictvím klasifikace druhů akcí, k nimž vysílá své síly. Připadá vám to přesvědčivé?
Harold Hongju Koh: Ne, ne, je to zjevně nelegální. Byl jsem právním poradcem na ministerstvu zahraničí. Když jsem byl právním poradcem, takové argumenty bychom nepoužívali. Nemyslím si, že by obstály při seriózním posouzení. Je to nový pokus použít falešné zdůvodnění k ospravedlnění vstupu do země a zabavení jejích aktiv, v tomto případě ropy, za účelem holého zisku. A to není právní zdůvodnění, které by USA mohly použít.
Místo toho se odvolávají na tvrzení, že se snaží potlačit drogy. Ve skutečnosti Venezuela není zdrojem fentanylu. Není zdrojem kokainu. Dalším argumentem je, že Maduro není hlavou vlády. Že ve skutečnosti je šéfem drogového kartelu, ale působí jako úřadující hlava státu. Tato otázka bude nakonec projednána v soudním případu, který proti němu bude veden. Jako obžalovaný v trestním řízení před americkým soudem má nárok na různá procesní práva a americká vláda bude muset prokázat všechna svá tvrzení o něm, která jsou nyní předkládána na veřejnosti bez jakéhokoli platného faktického základu. Budou je však muset prokázat nade vší pochybnost, a to nebude snadné.To vše je v rozporu s vnitrostátním právem.
Moderátor: Pokud jde o mezinárodní právo, které je někdy považováno za nejasný pojem. Vím, že se jedná o oblast, kterou studujete a která vás zajímá. Porušil Trump mezinárodní právo? A je to tak jednoznačné, že buď bylo porušeno, nebo nebylo, nebo je otázkou sporu, zda je to právo použitelné?
Harold Hongju Koh: To právo je použitelné a chrání suverenitu státu před invazí jiné země. To je forma agrese a rozhodně se to vztahuje i na vyslání vojenských sil za účelem svržení vůdce jiné země, změny režimu a získání výhod z jejích přírodních zdrojů. To je jeden z hlavních principů Charty OSN v článku 2-4 a nemyslím si, že existuje jakýkoli přijatelný způsob, jak tvrdit, že nebyl porušen.
Moderátor: Pro mnoho lidí zákony znamenají vymáhání a soudní řízení. Existuje něco podobného v mezinárodním právu, nebo má to reálný dopad pouze v soudní síni veřejného mínění a v diplomatickém světě?
Harold Hongju Koh: No, největší dopad bude samozřejmě na výrazné snížení schopnosti Spojených států mobilizovat jiné země pro své vlastní účely, ale existuje řada nápravných opatření, která budou přijata. Valné shromáždění přijme rezoluci odsuzující Spojené státy za tento čin a jsem si jist, že bude schválena. Rada bzpečnosti přijme opatření, která budou Spojené státy pravděpodobně vetovat, ale budou podporována Ruskem a Čínou. Proti Spojeným státům by mohla být podána žaloba u Mezinárodního soudního dvora v Haagu. K nápravě pravděpodobně nedojde v dohledné době.
Ale jak jsem již zmínil, v tomto případě je zadržená osoba předána k soudu, kde má práva a kde má vláda důkazní břemeno. To znamená, že budou muset veřejně podložit různé právní a faktické nároky proti němu a jeho ženě, aby vysvětlili, proč byla tato invaze nezbytná. A myslím, že budou mít velké potíže. Tyto otázky budou energicky napadeny. Bude argumentovat, že je úřadujícím hlavou státu. Bude argumentovat, že je válečným zajatcem podle Ženevských úmluv. Bude argumentovat, že jeho zatčení bylo nelegální. Bude argumentovat, že není hlavou této organizace, jak tvrdí Trump, že je vůdcem Cartel de Solis, který byl v podstatě vytvořen za účelem obžaloby.
Budou argumentovat, že různé tvrzení týkající se drog nejsou podložena faktickými důkazy. Bude to velmi náročný a obtížný proces ve veřejném prostoru a pod dohledem veřejnosti.
Moderátor: V tomto pořadu se zabýváme myšlenkou imperiálního prezidentství, které se pod Donaldem Trumpem zjevně vrátilo do módy. Když se podíváte na to, jak jeho administrativa zachází s vnitrostátním a mezinárodním právem. Mohu se vás zeptat, zda se vám tento výraz, imperiální prezidentství, hodí k vašemu hodnocení?
