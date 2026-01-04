Trump vyhrožuje prozatímní vůdkyni Venezuely
4. 1. 2026
Donald Trump v neděli vyhrožoval prozatímní vůdkyni Venezuely Delcy Rodriguezové, že pokud nevyhoví požadavkům USA, zaplatí „vyšší cenu“ než zajatý prezident Nicolás Maduro.
Americký prezident poskytl krátký telefonický rozhovor časopisu The Atlantic, když byl na cestě na golf na Floridě.
„Pokud neudělá to, co je správné, zaplatí velmi vysokou cenu, pravděpodobně vyšší než Maduro,“ řekl Trump.
USA nařídily Venezuele, aby přestala být zapojena do operací „narkoterorismu“ a pašování drog do USA, distancovala se od nepřátel USA, jako je Kuba, Írán a militantní organizce, jako je skupina Hizballáh, a usnadnila USA dohled nad jejími ropnými operacemi.
Trump nevysvětlil své sobotní výroky, že USA budou řídit Venezuelu, od kterých se v neděli rychle distancovali vysocí představitelé Republikánské strany, jako je ministr zahraničí Marco Rubio.
Přehled:
Vlády Španělska, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika a Uruguaye vydaly společné prohlášení, v němž uvedly, že kroky USA ve Venezuele „představují extrémně nebezpečný precedens pro mír a regionální bezpečnost a ohrožují civilní obyvatelstvo“, což je zjevná narážka na tvrzení Trumpovy administrativy, že USA budou „řídit“ Venezuelu a dohlížet na tamní těžbu ropy.
Venezuelský ministr obrany generál Vladímir Padrino López vydal prohlášení, v němž uznal viceprezidentku Delcy Rodríguezovou jako úřadující prezidentku země. Uvedl, že venezuelská armáda „kategoricky odmítá zbabělé únosy“ diktátora Nicoláse Madura a jeho manželky Cilie Floresové ze strany USA.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se pokusil distancovat víkendovou invazi do Venezuely od jiných invazí, jako byla invaze USA do Iráku před více než 20 lety, a uvedl, že tyto události jsou navzdory zjevným podobnostem „velmi odlišné“.
Rubio v rozhovoru pro CBS uvedl, že USA budou i nadále vyvíjet tlak na Venezuelu zabavováním venezuelských lodí přepravujících ropu. Trumpova administrativa opakovaně vyjádřila přání převzít kontrolu nad rozsáhlými ropnými zásobami Venezuely po svržení Madura.
Významní američtí republikáni, včetně Rubia a senátorů Toma Cottona a Jima Jordana, oba předsedové senátních výborů, v neděli rychle ustoupili od tvrzení Donalda Trumpa na tiskové konferenci v sobotu, jen několik hodin po vojenské intervenci ve Venezuele a únosu Madura, že USA budou během přechodného období „řídit“ Venezuelu. Tito muži v podstatě hovořili o vyvíjení tlaku na venezuelské vedení, aby vyhovělo požadavkům USA ohledně svého budoucího chování.
Papež Leo – první americký pontifik – řekl, že Venezuela musí zůstat nezávislou zemí, a vyzval k dodržování lidských práv po zadržení Nicoláse Madura USA. V neděli po modlitbě promluvil papež, který strávil několik let jako misionář v Peru, k davům ve Vatikánu v Římě a řekl: „Dobro milovaného venezuelského lidu musí převážit nad jakýmikoli jinými úvahami.“
Tom Cotton, republikánský předseda senátního výboru pro zpravodajské služby, v pořadu CNN State of the Union připustil, že ohledně dalšího vývoje ve Venezuele „stále zůstává mnoho nezodpovězených otázek“. Ostře ustoupil od Trumpova tvrzení, že USA budou řídit tuto zemi, a tento překvapivý komentář přeformuloval tak, že vedení země bude muset vyhovět požadavkům USA.
„Prezident jim chce dát šanci obrátit list ve Venezuele a pomoci Americe dosáhnout našich politických cílů v této zemi,“ řekl. Cotton vyjmenoval některé požadavky americké vlády, mezi nimiž byly: „Chceme, aby zastavili obchod s drogami. Chceme, aby vyhnali Íránce, Kubánce a islámské radikály.“
„Prostě se vraťte k tomu, abyste byli normální zemí, která pomůže budovat stabilitu, pořádek a prosperitu, a to nejen ve Venezuele, ale i v našem sousedství,“ dodal Cotton.
Cotton také vydal vlažnější hodnocení venezuelské viceprezidentky Delcy Rodriguezové, s níž by podle Trumpa mohly USA případně spolupracovat. „Neuznáváme Delcy Rodriguezovou jako legitimní vládkyni Venezuely,“ řekl senátor.
Vlády Španělska, Brazílie, Chile, Kolumbie, Mexika a Uruguaye právě vydaly silné společné prohlášení v reakci na to, co nazývají „závažností událostí ve Venezuele“, a uvedly, že kroky USA „představují extrémně nebezpečný precedens pro mír a regionální bezpečnost a ohrožují civilní obyvatelstvo“.
Dodal: „ Nemyslím si, že můžeme počítat s tím, že Delcy Rodriguezová bude přátelská vůči Spojeným státům, dokud to neprokáže.“
V zjevné narážce na tvrzení Trumpovy administrativy, že USA budou „řídit“ Venezuelu a dohlížet na těžbu ropy, šest vlád také vyjádřilo znepokojení „nad jakýmkoli pokusem o vládní kontrolu, správu nebo externí přivlastnění přírodních nebo strategických zdrojů“.
Prohlášení zní:
„Vyjadřujeme hluboké znepokojení a odmítáme jednostranné vojenské akce prováděné na venezuelském území, které jsou v rozporu se základními zásadami mezinárodního práva, zejména se zákazem použití a hrozby použití síly a s respektováním suverenity a územní celistvosti států, zakotvenými v Chartě Organizace spojených národů. Tyto akce představují mimořádně nebezpečný precedens pro mír a regionální bezpečnost a ohrožují civilní obyvatelstvo.
Opakujeme, že situace ve Venezuele musí být vyřešena výlučně mírovými prostředky, prostřednictvím dialogu, jednání a respektování vůle venezuelského lidu ve všech jejích projevech, bez vnějšího zasahování a v souladu s mezinárodním právem. Potvrzujeme, že pouze inkluzivní politický proces vedený Venezuelany může vést k demokratickému a udržitelnému řešení, které respektuje lidskou důstojnost.
„Znovu potvrzujeme charakter Latinské Ameriky a Karibiku jako zóny míru, založené na vzájemném respektu, mírovém řešení sporů a nezasahování, a vyzýváme k regionální jednotě, přesahující politické rozdíly, tváří v tvář jakýmkoli činům, které ohrožují regionální stabilitu. Rovněž naléhavě vyzýváme generálního tajemníka Organizace spojených národů a členské státy příslušných multilaterálních mechanismů, aby využily svých dobrých služeb k přispění k uklidnění napětí a zachování regionálního míru.
„Vyjadřujeme své znepokojení nad jakýmkoli pokusem o vládní kontrolu, správu nebo externí přivlastnění přírodních nebo strategických zdrojů, které jsou v rozporu s mezinárodním právem a ohrožují politickou, ekonomickou a sociální stabilitu regionu.“
Venezuelský ministr obrany, generál Vladímir Padrino López, vydal prohlášení, ve kterém uznal viceprezidentku Delcy Rodríguezovou jako úřadující prezidentku země.
V dokumentu Padrino López nejprve zdůraznil, že venezuelské ozbrojené síly „kategoricky odmítají zbabělé únosy“ diktátora Nicoláse Madura a jeho manželky Cilie Floresové, a uvedl, že americké jednotky „chladnokrevně zavraždily většinu jeho ochranné služby, vojáků a nevinných civilistů“, aniž by uvedl konkrétní údaje, jako jsou jména nebo počet obětí.
Dále napsal, že v „přísném souladu“ s venezuelským právem se armáda bude řídit rozhodnutím nejvyššího soudu, které jmenuje Rodríguezovou „do funkce s veškerými pravomocemi, povinnostmi a oprávněními prezidenta republiky“.
Včera na tiskové konferenci po Madurův zajetí Donald Trump uvedl, že Rodríguezová, která od sporných voleb v roce 2018 zastávala funkci viceprezidentky, zůstane ve vedení země a je ochoten spolupracovat s USA na „obnovení velikosti Venezuely“.
Ačkoli Rodríguezová několik hodin poté v televizním projevu zachovala vzdorný tón a požadovala okamžité propuštění Madura a jeho manželky, americký ministr zahraničí Marco Rubio v neděli uvedl, že Washington bude v nadcházejících dnech posuzovat ji a další zbývající představitele režimu podle jejich „činů a skutků“, nikoli podle jejich veřejných prohlášení.
Padrino López ve svém nedělním prohlášení dodal, že ozbrojené síly „zaručí vládnutelnost země“ a využijí „všechny dostupné kapacity k obraně země, udržení vnitřního pořádku a zachování míru“.
Napsal také, že venezuelský vojenský aparát je podle něj „dokonalým spojením lidu, policie a ozbrojených sil“.
Dále napsal, že venezuelský vojenský aparát, který popsal jako „dokonalé spojení lidu, policie a ozbrojených sil“ – narážka na milice, které má podle režimu k dispozici – zůstal mobilizován, aby „čelil imperiální agresi a vytvořil jednotný bojový blok k zajištění svobody, nezávislosti a suverenity národa“.
Kongresmanka ze státu Georgia Marjorie Taylor Greeneová, oddaná republikánka hnutí Maga, řekla v pořadu NBC Meet the Press, že Madurovo zajetí není „America First“.
„Kdyby šlo opravdu o narkoteroristy a o ochranu Američanů před kartely a drogami dováženými do Ameriky, Trumpova administrativa by útočila na mexické kartely,“ řekla Greeneová v neděli.
Mnoho republikánů v neděli argumentovalo, že vojenská akce USA ve Venezuele je v souladu s filozofií „America First“, protože zajišťuje pořádek v západní hemisféře, což je prospěšné pro USA.
Greeneová řekla, že „nebrání Madura a samozřejmě je ráda, že venezuelský lid byl osvobozen“.
„Ale Američané oslavovali osvobození iráckého lidu po Saddámu Husajnovi. Oslavovali osvobození libyjského lidu po Kaddáfím. A to je stejná washingtonská strategie, kterou máme tak plné zuby, protože neslouží americkému lidu, ale ve skutečnosti slouží velkým korporacím, bankám a ropným magnátům.“
Když mluvila o prioritách Maga, řekla: „Nepovažujeme Venezuelu za naše sousedství. Naše sousedství je tady v 50 státech USA, ne na jižní polokouli“, a dodala: „Moje chápání ‚America First‘ se týká výhradně amerického lidu, ne velkých dárců, kteří přispívají velkým politikům“.
Předseda menšinové frakce ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries se v neděli ráno zdržel kritiky únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Trumpovou administrativou a místo toho kritizoval nedostatek souhlasu Kongresu s touto operací a domácí politiku Donalda Trumpa.
„Donald Trump tvrdí, že bude řídit Venezuelu. Řízení Spojených států amerických mu vůbec nešlo. Život amerického lidu se za poslední rok nezlepšil, naopak se zhoršil,“ řekl Jeffries. „Myšlenka, že bude řídit Venezuelu a zlepšovat život venezuelského lidu, je samozřejmě v rozporu s tím, co jako prezident Spojených států amerických dosud udělal.“
Jeffries uvedl, že operace byla „vojenskou akcí“, a vyzval Trumpovu administrativu, aby před dalšími kroky konzultovala s Kongresem.
„Nejednalo se pouze o protidrogovou operaci. Byl to válečný akt. Samozřejmě se na něm podílela Delta Force. Jsme vděční za preciznost, s jakou operaci provedli, a za to, že při ní nezemřel žádný Američan,“ řekl Jeffries. „Samozřejmě se jednalo o vojenskou akci a podle Ústavy má pouze Kongres pravomoc vyhlásit válku a schválit akce, které se v tomto ohledu uskuteční.“
„Až se vrátíme do Washingtonu D.C., musíme zajistit, aby byly přijaty legislativní opatření, která zaručí, že bez výslovného souhlasu Kongresu nedojde k žádným dalším vojenským krokům,“ dodal
Jeffries.
