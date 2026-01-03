Zbabělec vyzývá k hrdosti
3. 1. 2026 / Bohumil Kartous
Babiš vyzval "lidi", aby byli hrdí na to, že jsou Češi. Jsem hrdý Čech. Hluboce se ale stydím za to, že současnou politickou reprezentaci Česka tvoří zbabělci, jako je premiér, který se schovává za bláboly o míru, ačkoliv velmi dobře ví, že varování ze strany řady představitelů Evropy a NATO nejsou prázdným strašením. Na Babišovi je nejhorší právě to, že i s tímto vědomím skutečného stavu, s vědomím ruských permanentních lží, s vědomím neustálých provokací vůči státům NATO, krmí své stoupence vzájemně sdíleným přízemním defétismem a snaží se ho povýšit na ctnost. Tenhle mocensky erektovaný strejc, který nesebral odvahu ani na cestu do Užhorodu, bude někomu kázat o tom, co to znamená válka? Nikdy se k žádné ani nepřiblížil. Slova hrdost a Babiš se vylučují, stejně jako slova Babiš a Čech.
Ve stejnou dobu, jen chvíli poté, co Finsko oznámilo další zjevnou sabotáž ruské lodi, která poškodila internetové spojení mezi Finskem a Estonskem, kázal na Facebooku ještě jeden výlupek, taky taková esence hrdosti a cti. Politický spekulant Okamura, který se nechává vydržovat od státu a za to mate kognitivně nejslabší voliče svými bludy, v nichž se malost mísí s xenofobií a ruskou propagandou, si dovolil zneužít Nového roku i pozice předsedy sněmovny českého parlamentu k dalšímu horlivému kvokání ve prospěch Putinova nepřátelského kleptokratického syndikátu a k difamaci Ukrajiny. Odporné manipulace tohoto bezpáteřního kverulanta, ve kterých si pečovatel plyšáků dovolil ze své morálně hmyzí pozice označovat ukrajinskou vládu za zlodějskou "Zelenského juntu" a ve kterých zjevně reprodukuje pasáže z ruského propagandistického manuálu, vyvolaly zcela unikátní a velmi ostrou reakci ukrajinského velvyslance v Česku. Podlost a ubohost, za které se každý hrdý Čech musí zákonitě stydět.
Důvody k hrdosti máme. Nepředložil je ani strejc chcimír, ani matrjoška z Dejvic, ale prezident Pavel. Prezident Pavel se postavil za demokracii, za občanskou společnost, za všednodenní hrdiny, kteří pomáhají společnosti na různých místech a různým způsobem, za mladé lidi a za jejich právo na participaci a podíl na budoucnosti.
Nenechejme si vstup do nového roku 2026 zkazit. Máme prezidenta, který je skutečným reprezentantem české hrdosti. Za to jsem vděčný.
Vše dobré v roce 2026.
