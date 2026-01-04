Trumps spektakuläre Welttournee der Verbesserung

4. 1. 2026 / Fabiano Golgo

WASHINGTON, D.C. – Frisch nachdem der Präsident die "erfolgreichste Annexion seit meinem Kauf von Mar-a-Lago" bezeichnet hat, kündigte Donald Trump an, dass er seine Fähigkeiten im Nationen aufzubaenu auf eine Weltreise mitnehmen werde, um "all die kaputten Orte zu reparieren, die mich, ehrlich gesagt, schon vor Jahren hätten anrufen sollen." Nachdem er erfolgreich Grönland, Kanada und Venezuela an das Gebiet eingegliedert hatte, das er heute die "Wahrhaft Vereinigten Staaten" nennt, stellte Trump einen 47-Punkte-Plan vor, um alle großen Weltkonflikte bis zum Ende seiner Amtszeit zu lösen – oder "vielleicht früher, wir werden sehen."

Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Trumps erster Halt wird der Nahe Osten sein, wo er plant, die Probleme der Region mit "den besten Immobilienfmöglichkeiten zu lösen, die jemals jemand irgendwo gesehen hat, wahrscheinlich in der Geschichte".



"Schauen Sie, ich habe mir die Karten angesehen – schreckliche Grenzen, übrigens, einfach schrecklich – und ich werde sie mit meinem Marker neu zeichnen", erklärte Trump, während er ein modifiziertes Brettspiel Risk in der Hand hielt. "Jordanien bekommt ein Grundstück am Strand. Israel bekommt einen Parkplatz. Alle sind glücklich. Warum ist Obama nicht darauf gekommen?"



"Die Ukraine machen wir so groß, dass Russland wird: 'Menschenskinder, das wollen wir gar nicht mehr, das ist zu viel Arbeit'", sagte Trump und zeigte auf eine Karte, die offenbar Teile von Belarus, Moldawien und – unerklärlicherweise – einen Teil Schwedens umfasste.



"Putin rief mich an – ein großartiger Typ, übrigens, sehr stark – und ich sagte: 'Wladjo, Du willst die Ukraine nicht. Du willst den Trump Tower Moskva.“ Er sagte: 'Donald, du bist so schlau.'" (Der Kreml bestätigte diese Entscheidung nicht.)



"Wir werden einen Gipfel mit dem Klima abhalten", kündigte Trump an. "Ich verhandel mit ihm. Ich werde sagen: 'Schau, Klima, du behandelst uns sehr unfair. Wie wäre es, etwas abzukühlen?' Und das Klima wird zuhören, denn ich bin sehr überzeugend." Sein Notfallplan sieht vor, "möglicherweise die Erde ein paar Zentimeter von der Sonne wegzubewegen, wir untersuchen das, sehr intensiv."



Antarktis: "Lasst es uns entwickeln"! "Da unten ist nur Eis. Eine riesige Verschwendung. Eine enorme Verschwendung", sagte Trump. "Wir werden dort irgendwelche Gebäude bauen, vielleicht einen Golfplatz – es wird der kälteste Golfplatz aller Zeiten, die Leute werden ihn lieben. Wir nennen es Trump Ice Links."



Als man ihn an internationale Verträge zum Schutz der Antarktis erinnerte, sagte Trump: "Das sind alte Verträge. Aus vergangenen Zeiten. Wir werden neue Verträge abschließen. Bessere Verträge. Die Pinguine werden mir danken."



Trumps Zustimmungsrate unter Menschen, die glauben, die Erde sei flach, ist auf 94 Prozent gestiegen. "In sechs Monaten werden Sie den Planeten nicht erkennen", versprach Trump. "Er wird beeindruckend sein. Alle werden sagen: 'Wie danke Ihnen, Präsident Trump, dass Sie buchstäblich alles repariert haben.' Und ich sage: „Keine Ursache, Welt. Das ist es, was ich tue.'"



Anschließend die Air Force One, angeblich in Richtung der Internationalen Raumstation, weil Trump "von dort aus auf die Erde schauen und sehen will, was er sonst noch reparieren muss." Die NASA bestätigte, dass sie diesen Flugplan nicht genehmigt hat und "daran arbeitet".





