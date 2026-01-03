Znamená to, že Rusko teď smí unést Zelenského?

3. 1. 2026

čas čtení < 1 minuta

Znamená to, že Rusko teď smí unést Zelenského? ptá se Petr Haraším. 

0
Vytisknout
1108

Diskuse

Obsah vydání | 2. 1. 2026