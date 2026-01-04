Channel 4 News: Jak je to dál s Venezuelou a s Madurem
4. 1. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 4. ledna 2025: Nicolas Maduro, který byl předveden na americké půdě a nyní trpí v newyorské věznici, je pryč, ale jeho režim slibuje, že bude Venezuelu bránit. Co bude dál? Madurovým ministrem obrany je inscenována ukázka podpory venezuelské armády. Dobrý večer. Americký ministr zahraničí tvrdí, že USA nejsou ve válce s Venezuelou, ale jak dlouho to vydrží? Donald Trump prohlašuje, že Venezuelu řídí. Autoritářský režim Nicoláse Madura však veřejně trvá na tom, že od něj nebudou přijímat rozkazy, a vyhrožují, že se postaví imperiální agresi. Madurova viceprezidentka Delcy Rodriguezová má zatím na starosti vládnutí. Ale během posledních několika minut Trump varoval, že pokud neudělá, co se jí řekne, zaplatí vyšší cenu než Maduro. Bude dnes večer, kdy je Trump obviňován ze zahájení nelegální války, nucen vyslat pozemní jednotky, aby dokončily práci? Zeptáme se bývalého amerického generála.
Před některými supermarkety v Caracasu jsou fronty, ale jinak panuje napjatý klid, den poté, co byl venezuelský prezident zadržen a odvezen do New Yorku. Venezuelští představitelé tvrdí, že při americkém útoku zahynulo nejméně 40 lidí, vojáků i civilistů, včetně velké části bezpečnostního týmu Nicoláse Madura.
Útok začal v sobotu ráno ve 2 hodiny leteckými údery na severu Venezuely, zejména v hlavním městě Caracasu. Vrtulníky se zaměřily na Madurovo sídlo, které se podle všeho nachází ve vojenském komplexu Fuerte Tiuna. V 4:30 odletěli, tentokrát s Madurem a jeho ženou na palubě. Poté byli převezeni na USS Iwo Jima, kde byla pořízena tato fotografie, kterou později zveřejnil Trump. Odtud byli odvezeni na námořní základnu Guantanámo na Kubě a poté letecky přepraveni na leteckou základnu Stewart v New Yorku, kde se Maduro usazuje ve svém novém domově ve vězení. Naše americká redaktorka Anushka Astana nyní podává zprávu z New Yorku:
Reportérka: Zajat, spoután a eskortován. Ačkoli obvinění z narkoterorismu možná zakrývají skutečný záměr Donalda Trumpa, pokud jde o donucení Nicoláse Madura k sestupu z pozice silného vůdce Venezuely na spoutaného vězně ve Spojených státech. Maduro a jeho první dáma oblečeni v zeleném, pohled tak mimořádný, že ani policisté z protidrogového oddělení neodolali a natočili ho na své telefony. Záběr venezuelského prezidenta, který bolestivě kulhal, s páskou přes oči, se rychle šířil po sociálních sítích. Ne že by mu to vadilo. Bylo toto poslední znamení vzdoru vůdce, který byl zaskočen?
Jak se sem dostal? Američané odřízli venezuelské hlavní město od elektřiny, než Caracas zasáhly výbuchy, a Maduro byl zadržen americkými speciálními jednotkami v chirurgicky přesné operaci. Video z mobilního telefonu ukazuje americké vrtulníky letící do areálu, kde se prezident skrýval. Pokusil se uprchnout, ale nedokázal otevřít dveře svého úkrytu. Velká část jeho bezpečnostního týmu byla zabita americkými vojáky. Během několika hodin byl mimo zemi a v rukou Američanů.
Administrativa zveřejnila tyto snímky prezidenta Trumpa, ministra zahraničí Marca Rubia a ministra obrany Pete Hegsetha, jak sledují operaci. Ne ze situační místnosti Bílého domu, ale z Mar-a-Lago, zTrumpova letoviska na Floridě. Na obrazovkách na stěnách je vidět vyhledávání Venezuely na Twitteru. Prezident řekl, že to bylo jako sledovat televizní pořad. A často to tak také bral.
Trumpova administrativa tvrdí, že Maduro je šéfem drogového kartelu zodpovědného za smrt Američanů.
Maduro ve Venezuele: "Peníze na pracovní místa a vzdělání."
Reportérka: Kritici to však považují za masivní překročení pravomocí, zneužití moci.
Žena: Nejde vlastně o drogy, ale o ropu. Je to další skandál Trumpa. Jeho jediným zájmem je ropa, chamtivost a korupce. Osvoboďte Venezuelu! Osvoboďte Venezuelu!
Reportérka: Pro jiné to však byla dobře odvedená práce.
Muž: Doufáme, že Maduro bude potrestán. Zaslouží si plnou sílu zákona. Tito lidé zde nejsou Venezuelané. Nikdo z těchto lidí není z Venezuely.
Reportérka: Od svého prvního funkčního období bylo svržení venezuelského vůdce dlouhodobou ambicí Trumpa. A o sedm let později se sen splnil. Trump se snaží argumentovat, že jde o Ameriku na prvním místě. Ale bude to jeho základna MAGA, která dlouho argumentovala proti zahraničním intervencím, opravdu akceptovat?
Majrory Taylor Greene: Je to stejná washingtonská taktika, kterou už máme tak plné zuby, protože neslouží americkému lidu, ale ve skutečnosti slouží velkým korporacím, bankám a ropným magnátům.
Reportérka: Donald Trump tvrdí, že bude řídit Venezuelu.
"Vedení Spojených států amerických se mu vůbec nedaří. Nešlo pouze o protidrogovou operaci. Byl to válečný akt. Válečný akt, aniž by se zeptal Kongresu. A co bude dál? Trump řekl, že venezuelská opoziční vůdkyně v exilu Maria Carina Machado postrádá respekt a podporu, přestože její strana údajně drtivě vyhrála všeobecné volby v roce 2024."
Rubio: Bohužel, a je to smutné, ale bohužel, drtivá většina opozice již není přítomna ve Venezuele. Očekáváme větší poslušnost a spolupráci, než jsme měli dosud. S Nicolasem Madurem nebylo možné uzavřít dohodu ani ujednání.
* * *
Moderátorka: Za chvíli si promluvíme s naší mezinárodní redaktorkou Lindsay Hilsamovou na kolumbijské hranici s Venezuelou. Nejprve ale Anushka Astana, která je před vazební věznicí, kde je zadržován Nicolas Maduro. Anushko, jak to všechno bude probíhat?
Reportérka: Nejprve bude Maduro převezen odtud k soudu na Manhattanu, kde bude vyslechnut ohledně obvinění proti němu. Očekáváme, že k tomu dojde zítra, a známe již mnoho detailů těchto obvinění, protože ministerstvo spravedlnosti odtajnilo obžalobu. Americká vláda Madura obviňuje z narkoterorismu, dovozu kokainu a držení kulometů. Do obžaloby zahrnuli i jeho manželku a syna.
Hlavním argumentem je, že tyto kartely ve Venezuele spolupracovaly přímo s vládou, že jim vláda poskytovala ochranu ze strany orgánů činných v trestním řízení a že mnoho drog se dostalo až sem do Ameriky. Existuje mnoho detailů, ale mnozí zpochybňují motivy, částečně proto, že Venezuela je považována spíše za tranzitní zemi než za producenta drog, ale také proto, že bývalý honduraský prezident byl v roce 2022 zadržen, obviněn a odsouzen k 45 letům vězení za obchod s drogami. Ale hádejte, kdo ho minulý měsíc omilostnil? Donald Trump.
Moderátorka: O co tedy vlastně jde?
Reportérka: Z politického hlediska byl honduraský prezident velmi pravicový a Maduro je velmi levicový, takže mnoho lidí si myslí, že to s tím souvisí. V nedávné strategii národní bezpečnosti Američané uvedli, že chtějí znovu potvrdit takzvanou Monroeovu doktrínu, tedy myšlenku, že budou uplatňovat svůj vliv zde na západní polokouli a pokusí se přetvořit politiku Latinské Ameriky. Viděli jsme, jak Donald Trump podporuje svého spojence Javiera Milea v Argentině a zároveň útočí na levici. Demonstranti, kteří jsou právě teď tady za rohem od detenčního centra, si myslí, že jde o ropu, a již jsme viděli zprávy o tom, že finanční lídři z Wall Streetu připravují v březnu cestu do Venezuely, aby se pokusili využít některých příležitostí, které se tam nabízejí. Jedna věc je jasná: tím to nekončí. Marco Rubio, ministr zahraničí, naznačil, že ministři na Kubě by se také měli obávat.
Moderátorka: Anushko, moc děkuji. Kolumbie zpřísnila bezpečnostní opatření podél hranic s Venezuelou. Naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsum je v pohraničním městě Cucuta. Lindsay, řekni nám, co se tam děje.
Reportérka: No, jsem jen pár metrů od hranic s Venezuelou. Je tam cedule, kterou asi nevidíte. Je na ní napsáno „Bienvenidos“, vítejte. Doprava stále funguje normálně, jak silniční, tak pěší. Lidé, se kterými jsem mluvila, říkají, že na druhé straně hranic je klid. Jeden Venezuelan řekl: „Ale jsem tak šťastný, že Maduro je pryč. Teď bude všechno lepší.“ Ale pak se setkáte s opačným názorem, někdo řekne: „Mám strach, protože když padne režim, co bude dál?“ Mluvila jsem s lidmi v Caracasu. Ano, říkají, že je tam klid. Některé obchody jsou otevřené. Ale všichni vědí, že v této situaci, kdy se viceprezidentka stala prezidentkou, ale nemá skutečnou podporu Američanů, no... Hlava hada byla useknuta, ale zbytek hada, režim, se stále svíjí, a přesto nemá skutečnou kontrolu a nikdo neví, co Američané udělají dál. Lidé se tedy bojí.
Moderátorka: Řekněte nám něco víc o prozatímní prezidentce Delsey Rodriguezové, kterou jste právě zmínila. Jak stabilní je její vedení?
Reportérka: Těžko říct, že je stabilní. Stala se prezidentkou, protože byla viceprezidentkou, a podle ústavy by to tak mělo být. Ale byla jednou z nejbližších spojenců Madura a pochází z dlouholeté komunistické rodiny. Dalo by se říct, že byla jednou z nejfanatičtějších Madurových stoupenců. Na jedné straně má Američany s jejich vojenskou silou a na druhé straně má ministry obrany a vnitra. Mají spoustu ozbrojených mužů. Mají armádu. Mají policii. Mají colectivos. To jsou pro-režimní gangy, které jsou ozbrojené a terorizují lidi v Caracasu a jinde. Je tedy těžké si představit, že by měla nějakou skutečnou moc. A nebezpečí, že to skončí frakcionářstvím, je velmi velké. Nebo Trump řekl, že nemá problém s vysláním vojsk. Dobře. Viděli jsme, jak to dopadlo v Iráku, že?
Moderátorka: Ano, to ano. V celé oblasti musí panovat velká nervozita. Povězte nám o tom.
Reportérka: V regionu jsou ti, kteří Trumpa opravdu podporují. Jsou to Bukele a Salvador a Argentina, ale také, jak říkala Anushka, Rubio vyhrožoval Kubě, a víme, že je kubánského původu, a že to je nakonec jeho skutečný cíl. Chápu, že tamní lidé jsou dost vyděšení. Dokonce i prezident Trump ve svém obvyklém prezidentském jazyce řekl, že prezident Petro by si měl dávat pozor na prdel. Myslím si tedy, že v celém regionu mají levicoví vůdci pocit, který asi běžně pociťuje Mexiko, že jsou tak daleko od Boha a tak blízko Spojeným státům.
Moderátorka: A když se podíváte na to, jak USA tuto operaci provedly, je to mimořádný útok, který vyvolává mnoho otázek ohledně jeho legality a tak dále. Jaký signál to vše vysílá Číně a Rusku?
Reportérka: No, myslím si, že prezident Si Ťin-pching si říká: „Skvělé, takže pokud chci zabrat Tchaj-wan, kdo mi v tom zabrání?“ Prezident Putin, v roce 2019 jsme se při některých slyšeních dozvěděli, že Trumpova administrativa, tedy ta první, již s prezidentem Putinem jednala o výměně, že Rusové nepřijdou na pomoc Venezuele, pokud Američané řeknou, že je to v pořádku. Dostanete východní Ukrajinu. Takže si myslím, že Trump je další, který pije šampaňské a jí kaviár. A opět je velmi zajímavé, že prezident Trump říká: „Toto není válka.“ Možná použije stejný jazyk jako prezident Putin. Možná je to jen speciální vojenská operace.
Moderátorka: Lindsay, moc děkuji. Šokující útok USA na Venezuelu vedl britskou vládu k tomu, že se snaží distancovat od toho, co je po celém světě vnímáno jako nelegální operace, ale bez kritiky Trumpovy administrativy. A mnoho Venezuelanů po celém světě se potýká s otázkou, zda přijmout náhlý pád Nicoláse Madura, nebo se obávat vyhlídky, že jejich zemi bude řídit USA. Francis Reed podává zprávu.
Reportérka: Vždy to mělo vyvolat rozporuplné reakce a vždy to mělo mít dopad po celém světě. V Evropě protesty proti krokům USA, rozhořčení v Paříži, Římě, Barceloně, Aténách a v Americe od Mexico City po Bogotu. Ale také oslavy, pocit některých Venezuelanů na ulicích v zahraničí, že mnozí chtěli, aby Maduro odešel.
"Jsou tu obavy, je tu vzrušení, čekali jsme na to tolik let, víte, že se v Venezuele musí něco stát. Je mi tak líto, že jsem se vrátil a jsem vedle své rodiny. Děkuji, pane prezidente Trumpe."
"Dynamika ve Střední a Jižní Americe se vždy převrátila, pokud se USA rozhodly podniknout přímé kroky. A stejně jako na ulicích, nyní i mezi lídry napříč kontinentem. Trumpův spojenec Argentina je pro, ostatní ne tak moc. To dokonce přesahuje Madurovo prezidentství. Souvisí to s mezinárodní politikou, mezinárodním právem a velmi jasnými principy mexické zahraniční politiky, které dodržujeme. Pokud jde o zákonnost, mnoho odborníků tvrdí, že USA možná porušily podmínky Charty OSN a že by bylo obtížné tvrdit, že jednaly v sebeobraně, zejména když se také stává, že Venezuela má největší zásoby ropy na světě, které USA chtějí kontrolovat."
Máme krizi, kdy se obecně nedodržují zákony. Maduro je prezident, který se nám možná nelíbí, ale má imunitu. Podle mezinárodního práva nelze obecně unášet lidi z jiných zemí. A toto je zcela svévolné, je to únos.
Ale v Londýně dnes neexistuje politická vůle odsoudit USA.
Britský ministr: Velmi jasně jsme dali najevo, že řád založený na pravidlech je důležitý, mezinárodní právo je důležité a mělo by být dodržováno. Takto jednáme ve Spojeném království a očekáváme, že tak budou činit i ostatní země po celém světě.
Proč to tedy neodsoudit?
Ale je tu otázka mezinárodního práva. To je otázka pro mezinárodní soudy. Není na ministrech konkrétní země, aby o tom rozhodovali.
Reportérka: Pravděpodobně to tedy nebude mít žádné důsledky, protože zatímco Rada bezpečnosti OSN by mohla uvalit sankce na Washington, USA jsou jednou z pěti zemí, které by na to měly právo veta. A zatímco Peking a Moskva, jakožto podporovatelé Madurova režimu, odsoudily kroky USA, vzniká zde precedens, že bez jakýchkoli důsledků by se mohlo ukázat, že i jiné velmoci mohou postupovat, jak se jim zlíbí. Všichni jsme velkými zastánci nezávislé územní suverenity a suverénních zemí, které fungují svým vlastním způsobem. A to je naprosto správné. Amerika by samozřejmě argumentovala jinak, že tyto normy se na Venezuelu nevztahují. Není to poprvé, co USA uprostřed noci zadržely diktátora. V roce 1989 vojáci na rozkaz prezidenta Bushe zadrželi panamského prezidenta Manuela Noriegu. A USA mají dlouhou historii zásahů na tomto kontinentu.
Porušování lidských práv se opakuje stejným způsobem jako v 80. letech. A pokračují i nyní alarmujícím způsobem připomínajícím 19. století, což nás vrací do velmi koloniálního paradigmatu, které upřímně řečeno nikdy opravdu nezmizelo.
Podle OSN opustilo 20 % Venezuelanů zemi od doby, kdy Maduro před více než 10 lety nastoupil do úřadu prezidenta, a mnoho z nich se přestěhovalo do sousední Kolumbie. Někteří doufají, že je to možná šance na návrat. Obavy však vyvolává to, že po takovém chaosu budou Venezuelané opět zklamáni.
Moderátorka: Na včerejší tiskové konferenci prezident Trump prohlásil, že je ochoten vyslat do Venezuely vojáky, a oznámil svůj záměr řídit tuto zemi. Jak ale něco takového funguje? Promluvme si nyní s americkým generálem ve výslužbě Benem Hodgesem, bývalým velitelem americké armády v Evropě.
Pane generále Bene Hodgesi, venezuelský ministr obrany dnes jasně dal najevo, že nebude přijímat rozkazy od USA. Bude Amerika muset vyslat vojáky, aby prosadila svou vůli ve Venezuele?
Ben Hodges: Kathy, samozřejmě, dostat Madura z Venezuely byla ta snadnější část. A veškerá zásluha za to patří našim zpravodajským službám, armádě a vojenským profesionálům.
Ale v celkovém kontextu je to ta snadnější část. Co se stane dál? Upřímně řečeno, překvapilo mě, když jsem slyšel prezidenta tak lehkomyslně mluvit o tom, že se nebojí vyslat vojáky. Pokaždé, když jsme něco takového udělali, aniž bychom to důkladně promysleli, skončilo to pro Spojené státy katastrofou. Jaký výsledek chceme na konci dosáhnout? A obávám se, že cesta, kterou si administrativa zvolila, skončí katastrofou, nekonečnou válkou pro Spojené státy.
Moderátorka: Takže s velmi silnými ozvěnami Iráku.
Ben Hodges: Přesně tak. Vzpomínám si, jak jsem v roce 2003 jako velitel brigády při počáteční invazi zažíval pocit pýchy, protože všechno šlo tak dobře a tak rychle. A já si pomyslel: „Bože, tohle opravdu bude fungovat.“ A pak, o 19 let později, bylo jasné, že nefungovalo. Stejně tak v Afghánistánu. Pokud tedy nemáte jasně definovaný cíl a nejste upřímní ke svému vlastnímu obyvatelstvu a nejste upřímní ke Kongresu, skončíte v takovýchto situacích. A myslím, že právě tam směřujeme.
Moderátorka: Marco Rubio, ministr zahraničí, dnes řekl, že budou prosazovat ropnou karanténu, aby tak nějak ovládali Venezuelu. Je to to, co myslí tím řízením země? Je to udržitelné?
Ben Hodges: No, není to udržitelné, ale myslím, že máte pravdu. Protože včera večer, když prezident řekl, že budeme řídit Venezuelu, přísahám, že jsem sledoval tvář ministra Rubia a zdál se být také překvapený. Takže jde výhradně o ropu. O tom není pochyb. S drogami to nemá nic společného. Je to ale také projev nové strategie národní bezpečnosti Trumpovy administrativy, která se zaměřuje na dominanci západní polokoule. A tak.
Moderátorka: Takzvaná Domroeova doktrína.
Ben Hodges: Myslím, že se mu to líbí z pochopitelných důvodů. Ale myslím, že Venezuela je jen prvním krokem. Dalším cílem je Kuba. Slyšeli jsme, že jeden z vašich reportérů hovořil o ministru Rubiovi jako o synu kubánských uprchlíků. To má obrovský dopad na domácí politiku Floridy, což by mohlo znamenat dva nebo tři mandáty v Sněmovně reprezentantů. To není bezvýznamné. Ale také si dokážu představit, že prezident Trump si myslí, že by mohl být prvním prezidentem od Johna F. Kennedyho, který konečně osvobodí Kubu. Kennedy to nedokázal. Reagan to nedokázal. Obama to nedokázal. Takhle si myslím, že uvažuje prezident Trump.
Moderátorka: Ano, ale mohlo by to vést k mimořádnému chaosu a destabilizaci celého regionu. A jak říkáte, konečným cílem je zde získat americký vliv na ropu ve Venezuele, která má největší zásoby ropy na světě.
Ben Hodges: To je velká část toho. Vzpomínáte si, jak několik měsíců před volbami mluvil s několika ropnými magnáty a řekl jim: „Podpořte mě. „Pokud získám tolik darů, zbohatnete a my to uděláme.“ Myslím, že to je součástí takové dohody. Ale také bych chtěl říct svým evropským přátelům, že Grónsko už není vtip. Když jsem poprvé slyšel o Grónsku, myslel jsem si, že to je nesmysl. Teď si myslím, že si lidé uvědomují, že tato administrativa je schopná a ochotná udělat něco takového.
Moderátorka: Marco Rubio se snažil zdůraznit, že Amerika není ve válce.. Řekl, že není třeba informovat Kongres o Venezuele, omlouvám se, samozřejmě s ohledem na Afghánistán a Irák. Řekl, že není třeba informovat Kongres, protože se nejedná o invazi. Dává to Číně a Rusku volnou ruku k podobnému autoritářskému přístupu, například v případě Číny a Tchaj-wanu?
Ben Hodges: Nejprve musím říci, že ministr se mýlí. Jako bývalý senátor ví, že když to říká, je neupřímný. Čína, myslím, že by to jistě podkopalo důvěryhodnost Ameriky, když bychom si mohli stěžovat nebo varovat Čínu, aby něco nedělala.
Rusko nepotřebuje žádný důvod. Snaží se svrhnout vedení Ukrajiny už asi 12 let, rozhodně od velké invaze před čtyřmi a půl lety. Odráží to tedy zcela odlišný pohled Trumpovy administrativy na svět, pokud jde o sféry vlivu Spojených států a západní polokoule. Přenechal Evropu Rusům. A myslím, že s Číňany jde hlavně o obchod.
Moderátorka: Když jste dnes viděli venezuelskou armádu seřazenou za ministrem obrany, byl to jasně silný vizuální signál. Kdo si myslíte, že má skutečnou moc?
Ben Hodges: Venezuela má samozřejmě velmi početné a dobře vybavené ozbrojené síly. V zemi je také mnoho paramilitárních organizací. V takovém státě není jasné, komu jsou loajální, myslím, že pravděpodobně existují různé frakce. Ministr vnitra má obrovskou moc, stejně jako ministr obrany. Ale ve Venezuele je asi 30 000 Kubánců, kteří tam jsou už delší dobu, protože kubánský režim by bez venezuelské ropy zkolaboval. Kubánci tak v podstatě dokázali udržet Madurův režim u moci tím, že Madurovi zajišťují bezpečnost. Není tedy jasné, komu jsou loajální.
Moderátorka: Pane generále Ben Hodgesi, děkujeme vám za účast v našem pořadu. Nyní hovoříme s novinářkou Mary Triniminou z Caracasu.
Osobou, která řídí zemi, a která sama tvrdí, že zemi řídí, je Delci Rodriguezová, která byla až do včerejška venezuelskou viceprezidentkou. Ale Nejvyšší soud, venezuelský Nejvyšší soud, vydal včera rozhodnutí, že v nepřítomnosti Nicoláse Madura je to ona, kdo by měl řídit zemi. Ale vzhledem k tomu, že ani ona, ani vůdkyně opozice Maria Carina Machado nemají podporu USA. Co se podle vás stane dál?
Novinářka: Říká se, že se blíží přechod moci, ale ve Venezuele nejsou žádné jasné známky změny. Zatím cítíme určitou kontinuitu moci, protože většina lidí, kteří zůstávají u vlády, je loajální k Nicolasovi Madurovi.
Moderátorka: A když USA jasně říkají, že nejsou ve válce s Venezuelou. Uklidňuje to lidi, nebo panuje velká obava z toho, co může přijít dál?
Moderátorka: No, panuje nejistota a ticho. Většina lidí nerada vyjadřuje, co opravdu cítí. Pro některé lidi blízké opozici je možná čas na oslavy, protože Maduro už není u moci. Ale nejsou si jisti, zda tato kontinuita, jak říkám, ve Venezuele bude pokračovat. Zítra se bude konat slavnostní složení slibu nového venezuelského parlamentu.
