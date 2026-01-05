Sir Keir Starmer volá po bezpečné a mírové válce ve Venezuele
5. 1. 2026
čas čtení 3 minuty
Labouristická, tedy sociálně demokratická (!!) současmá britská vláda je pozoruhodně autoritářská. Jak jsme informovali, nechala zatknout až tři tisíce demonstrantů, většinou starších lidí, včetně farářů, kteří pouze drželi v rukou papír s nápisem "Podporuji organizaci Palestine Action." Protizákonně tuto organizaci označila za teroristickou. Británii v této věci kritizovala OSN. Starmerova vláda také, také, poodobně jako Česko, podporuje vojensky izraelské válečné zločiny a vystavuje se tak dlouhodobě stíhání u mezinárodního trestního soudu v Haagu.
Zde je další ironický komentář britské autorky Laury K. který je jako obvykle až děsivě blízko faktům. (JČ)
Bývalý právník v oblasti lidských práv Sir Keir Starmer obhajoval invazi prezidenta Trumpa do Venezuely a únos Madurových. Premiér vysvětlil, že zavraždění 80 civilistů za účelem únosu zahraničního vůdce a jeho manželky je v pořádku, pokud je to v souladu s mezinárodním právem. Nevyloučil proto únos [velmi úspěšného nového šéfa strany britských zelených, který Starmera kritizuje] Zacka Polanského a jeho přítele.
Premiér na chvíli přestal líbat Trumpovi nohy, aby mohl učinit krátké prohlášení, a pak se opět vrátil na kolena. Vysvětlil, že Maduro, který je ve Venezuele populárnější než Starmer ve Velké Británii, je nelegitimní vůdce, protože odmítá privatizovat venezuelskou ropu. Odsoudil Madurův brutální a represivní režim, který mimo jiné umožnil opozičním vůdcům volně se pohybovat, i když se ho pokusili zavraždit. Maduro měl své kritiky zatknout a zacházet s nimi jako s teroristy, tak jako to dělá Starmer. Zasraný idiot.
Starmer, který nesplnil ani jeden ze svých volebních slibů, odsoudil nedostatek demokracie ve Venezuele. Vyzval k bezpečné a mírové válce, aby byl dosazen vůdce podle výběru prezidenta Trumpa.
Zatímco někteří naznačují, že invaze do jiných zemí je „nejhorším zločinem“, Starmer objasnil, že je to špatné pouze v případě, když to dělá Rusko. Proto nebudeme vylučovat USA z žádných sportovních soutěží. Mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 se bude konat stejně jako Hitlerovy olympijské hry, ale USA nebudou mít přístup do soutěže Eurovision Song Contest. Američané jsou pochopitelně rozrušeni, ale alespoň Izrael má letos větší šanci na manipulaci výsledků.
Starmer potvrdil, že neuloží na USA zbrojní embargo a je připraven souhlasit s jakoukoli výmluvou, kterou Trump vymyslí, aby anektoval Grónsko. Slyšela jsem, že tam Hizballáh provozuje drogový kartel. Pamatujte si, že jste se o tom dověděli prvně tady.
Starmer vzrušujícím způsobem potvrdil, že je připraven a ochoten nařídit brannou povinnost, pokud Trump náhodou (nebo úmyslně) zahájí třetí světovou válku. Je zřejmé, že myšlenka nezúčastnit se třetí světové války by byla nemyslitelná, takže připravte své děti na mlýnek na maso!
Jako bývalý právník zabývající se lidskými právy Starmer plně chápe, že je v pořádku napadnout zemi a unést jejího vůdce, pokud se vám nelíbí. Bude proto nadšený, že jsem mluvila s Xi Xinpingem a řekla mu, že jsem připravena a ochotna nastoupit jako loutkový vůdce. Nabídla jsem, že prodám aktiva Spojeného království za nízkou cenu, pokud Čína unese Starmera a jeho ženu.
To by samozřejmě bylo demokratické řešení, ale bohužel Xinping mou nabídku odmítl, protože odpověděl, cituji: „Promiň, Lauro, ale Velká Británie je zasraná díra a nemá nic, co by stálo za to ukrást. Starmer si ji může nechat.“
