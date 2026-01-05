Evropští politikové se zdají být rozpolcení tváří v tvář novému světovému řádu po útoku na Venezuelu
Politikové se snaží soustředit na to, co bude dál. Podpora svržení Madura se nepříjemně mísí s vyjádřením podpory mezinárodnímu právu
Evropští politikové se ocitli rozdělení a rozpolcení, když se snažili uvítat svržení autoritářského prezidenta Venezuely, ale zároveň dodržet zásady mezinárodního práva, které zjevně neumožňují Donaldu Trumpovi svrhnout Nicoláse Madura, natož prohlásit, že USA budou řídit Venezuelu a ovládat její ropný průmysl.
Evropa se snažila soustředit na princip demokratické transformace a poukázala na to, že kontinent neuznal Madura jako legitimního vůdce Venezuely od voleb v červnu 2024, které byly široce považovány za zmanipulované.
Trumpovo odmítnutí venezuelské opoziční vůdkyně a nositelky Nobelovy ceny Maríi Coriny Machadoové však bylo nepříjemné. Trump řekl, že ve Venezuele nemá podporu ani respekt, ale evropští lídři ji přijali jako vůdkyni opozice, která si zaslouží moc.
Mezinárodní právníci upozorňují, že odmítnutí legitimity Madura ze strany USA otevírá Washingtonu cestu k argumentaci, že se jako hlava státu netěší suverénní imunitě před americkými soudy, stejně jako bylo Georgeovi Bushovi umožněno soudit Manuela Noriegu v USA po jeho dopadení v roce 1989.
Američtí představitelé tvrdí, že operace proti Venezuele byla oprávněná z důvodu sebeobrany, protože vláda byla zapletena do obchodu s drogami.
Profesorka mezinárodního práva na Yale Oona Hathawayová však uvedla, že podle Charty OSN nevidí žádné přijatelné ospravedlnění pro použití síly ze strany USA. „Pokud je obchod s drogami rozumným ospravedlněním pro útok na jinou zemi, pak lze uvést celou řadu možných argumentů, které v podstatě znamenají, že sebeobrana již není skutečnou výjimkou. Je to nové pravidlo.“
„Myšlenka, že protože drogy pocházejí z určité země, ospravedlňuje invazi a změnu vlády v této zemi, zbavuje použití síly jakýchkoli omezení,“ uvedla. Akce USA byla porušením mezinárodního práva, jaké dosud nemělo obdoby, uvedla.
Jako projev evropského nesouhlasu se Kyriakos Mitsotakis, premiér Řecka, jedné z deseti nestálých členských zemí Rady bezpečnosti OSN, pokusil ukončit diskusi o Trumpových metodách. „Nicolás Maduro stál v čele brutální a represivní diktatury, která venezuelskému lidu přinesla nepředstavitelné utrpení. Konec jeho režimu přináší nové naděje pro zemi,“ napsal na sociálních sítích a dodal, že „nyní není čas komentovat zákonnost nedávných akcí“.
Blíže stojící ideologičtí spojenci Trumpa v Evropě, jako například italská premiérka Giorgia Meloni, považovali operaci USA za legitimní a popsali ji jako „obranný zásah“.
Kritika ze strany ostatních byla pravděpodobně utlumena ze strachu, že by si vysloužila Trumpovu nelibost, když je jeho podpora Ukrajiny stále považována za zásadní. Šéfka zahraničních věcí EU Kaja Kallasová uvedla: „EU opakovaně prohlásila, že Maduro postrádá legitimitu, a hájila mírový přechod. Za všech okolností musí být dodržovány zásady mezinárodního práva a Charty OSN. Vyzýváme k zdrženlivosti.“
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se rovněž zaměřila na to, co by se mohlo stát dál. „Jsme solidární s venezuelským lidem a podporujeme mírový a demokratický přechod. Jakékoli řešení musí respektovat mezinárodní právo a Chartu Organizace spojených národů,“ uvedla.
Německý kancléř Friedrich Merz se také snažil najít útočiště. „Právní posouzení intervence USA je složité a vyžaduje pečlivé zvážení,“ uvedl.
Francie byla rovněž opatrná. Emmanuel Macron se v sobotu bez zmínky o vojenské operaci USA vyjádřil, že konec „Madurovy diktatury“ je něco, z čeho se venezuelský lid může „jen radovat“, a vyzval k „mírovému a demokratickému přechodu“ vedenému Edmundem Gonzálezem Urrutiem, opozičním kandidátem na prezidentské volby v roce 2024. V rámci solidarity také hovořil s Machadem.
Nejjasnější kritikou se vyznačil francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot, který uvedl, že operace k dopadení Madura „porušuje zásadu nepoužívání síly, na které je založeno mezinárodní právo“.
„Francie opakuje, že žádné trvalé politické řešení nelze vnutit zvenčí a že o své budoucnosti rozhodují pouze suverénní národy,“ uvedl.
„Opakované porušování tohoto principu ze strany států, kterým byla svěřena primární odpovědnost jako stálým členům Rady bezpečnosti OSN, bude mít těžké důsledky pro světovou bezpečnost, které nešetří nikoho.“
Keir Starmer neprojevil nad Madurovým odchodem žádné slzy a zmínil význam mezinárodního práva, ale britský premiér nehovořil o tom, jak by se v tomto případě mohlo uplatnit.
Ti, kdo se zasazují o mezinárodní právo, se nyní možná ocitnou v situaci, kdy budou apelovat na mizející světový řád, v němž je Venezuela posledním pohřbem na již přeplněném hřbitově.
Trumpovy kroky upevňují nový systém, v němž dominuje holý vlastní zájem dvou nebo tří „velmocí“. V tomto světovém řádu budou Washington a Peking rozhodovat na základě principu, že moc je právo.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio v sobotu výslovně pohrozil, že Kuba bude další na řadě. „Kuba je katastrofa, kterou řídí neschopní a senilní muži,“ řekl. „Být na jejich místě, měl bych trochu obavy.“
Zastánci multilateralismu a mezinárodních soudů by možná také měli přemýšlet o svých vlastních neúspěších.
Nizar El Fakih , nerezidentní senior fellow v Atlantic Council, řekl: „Multilateralismus nepřinesl ani jeden účinný vyjednávací proces, který by vedl k řádnému, mírovému a vyjednanému přechodu, a to navzdory letitým apelům milionů Venezuelanů, kteří hlasovali, protestovali a vyčerpali všechny dostupné občanské mechanismy za cenu obrovských osobních obětí.
