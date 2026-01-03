Jak se tolik Čechů hned začátkem roku 2026 chová, promiňte, opravdu jako blbci
3. 1. 2026 / Jan Čulík
Úroveň české veřejné debaty je otřesná a zjevně se stále zhoršuje. Neměl bych se dívat na ty sociální sítě, ale opravdu mě udivuje, proč Češi nemyslí.
Tomáš Zdechovský a další se nadšeně - anglicky - na sociálních sítích do světa vychloubá, že Česká republika nyní zákonem zakázala komunistické symboly. Vůbec si neuvědomuje, že tím svou zemi mezinárodně jen dál diskredituje. Která demokracie zakazuje politické strany a jejich znaky? Česko tím vychloubáním dává světu jen najevo, že není demokracie - je oligarchie.
A proč zakazovat komunistické symboly šestatřicet let po pádu komunismu a likvidaci sovětského bloku? Komunistická strana byla zločineckou organizací, pokud byla nástrojem sovětského impéria k zotročení Československa. To impérium se jaksi rozpadlo v roce 1989 před šestatřiceti lety!! a dnes je KSČM už jen pošetilá politická strana, jako jsou i mnohé jiné v ČR.
Televize zblbla český národ nejen Hřebejkovým filmem Pelíšky, který brutálně zkreslil léta 1967 a 1968 v Československu a nahradil je obrazem infantilních husákovských sedmdesátek. Je otřesné, kolik lidí si to zkreslení neuvědomuje. A na Nový rok to udělala Česká televize znovu Mádlovým lživým filmem Vlny, který sice právem oslavuje dávno zapomenuté vynikající novináře z pražského rozhlasu ze šedesátých let, jenže ten film brutálně zkreslil dobu před Pražským jarem r. 1968 vykonstruováním politické situace v roce 1967, jako by tou dobou v Československu vládl policejní útlak a vlastně to byla stalinská padesátá léta. Už jsem tu psal, že je naprosto nepochopitelné, jak by za takové situace mohli fungovat vynikající nezávislí a kritičtí investigativní novináři v pražském rozhlase (a oni tak fungovali už od poloviny šedesátek) a jak by z ničeho nic mohlo vzniknout v takové atmosféře útlaku Pražské jaro.
Nikdo to neřeší, lidi se radují na sociálních sítích, jaký jsou Vlny výjimečný a důležitý film. Oni nikdy neviděli desítky antikomunistických filmů, vzniklých v Československu v šedesátých letech, nikdy nečetli Kunderův Žert (vyšel 1967), nečetli Škvoreckého, nečetli Vaculíka? Vůbec nic nevědí o kulturněpolitické historii své země a přijmou každou propagandistickou blbost, kterou jim nabídne Česká televize? Jak se můžu orientovat ve světě, když nic nevím o své vlastní zemi?
Ono se musí zřejmě teď v Česku zatajovat, že v šedesátých letech vládl v Československu liberální režim, dalo se běžně cestovat na Západ, vzniklo obrovské množství vynikajících filmových a literárních děl, jimž se to, co vzniká v Česku dnes, vůbec nevyrovná (všimněte si, že tehdy byla česká kinematografie a český film globálně proslulé, dnes českou kinematografii a českou literaturu v zahraničí nikdo nezná. Proč asi? Kde je dnešní Milan Kundera, píšící o českém dnešku?). Musí se dnes v Česku zjevně zatajovat, že ve vládě a ve straně byli v šedesátkách lidé, kteří upřímně usilovali o demokratizaci společnosti. Je to hnus, tato lživá, v Česku dnes intenzivně šířená ideologie.
A do třetice, třetí šokující vlna jednotných výroků na sociálních sítích (proč pořád tolik Čechů reaguje tak jednotně a tak ideologicky?) je vlna zuřivosti proti Okamurovi, který přednesl politováníhodný xenofobní protiukrajinský projev. Že to prý diskredituje Českou republiku.
Rád bych prozradil všem těmto rozhořčeným politikům a dalším občanům jednu možná dost nepříjemnou skutečnost. Česká republika je globálně zdiskreditována svou systematickou a nadšenou nekritickou podporou kriminální izraelské vlády, která vyvraždila desetitisíce nevinných dětí a další desetitisíce nevinných civilistů a srovnala Gazu se zemí, školy, nemocnice, křesťanské kostely. všechno. (Proto nemohl Petr Fiala cestovat dp Afriky, chtěl tam inzerovat českou ekonomiku, ale kvůli postojům ČR ke Gaze ho odmítli přijmout.)
Rád bych upozornil, že svou nadšenou a nekritickou podporou pro izraelské válečné zločiny je Česko jedinou zemí v Evropě. Je už kvůli tomuto postoji zdiskreditováno už dávno, Okamurovy bláboly pověst ČR o moc už nezhorší.
Jak poznamenal pan Petr Haraším, je to až legrační, jak se čeští politikové při svém rozhořčení nad Okamurou vyhýbají jakémukoliv výroku ohledně zločinů Izraele, které jsou ještě mnohem rozsáhlejší než zločiny Putinovy. No jsou to pokrytci a rasisti.
Petr Pavel se vyjádřil, že bude ve věci Okamury jednat. A také vyjádřil soustrast Švýcarům v souvislosti s tím požárem ve švýcarském lyžařském středisku. Jak poznamenává také pan Haraším, žádnou soustrast rodinám tisíců Izraelem vyvražděných dětí pan Petr Pavel nikdy nevyjádřil.
Nejen že má Česká republika v Babišovi, SPD a motoristech strašnou vládu, strašně a hloupě se zdá se chovají skoro všichni. Proč proboha někdo nevystoupí s kritikou všech těchto problematických postojů a nepromění Česko v tak trochu normální zemi?
Hezké výhledy do roku 2026.
