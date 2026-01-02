Neexistuje právo na Putinovu propagandu
Podle Rogera Köppela je Evropská unie stále více nebezpečím pro Evropu, "mnohem větším nebezpečím než Čína nebo Rusko," napsal ve středu v hostujícím článku pro Die Welt.
EU je v procesu "transformace sebe sama v autoritářský subjekt". Šéfredaktor a vydavatel švýcarského pravicového populistického alternativního média Weltwoche varuje před "udušením svobody slova". "Pouze diktatury a autokratičtí vládci trestají nechtěné projevy," píše.
Svoboda projevu je cenným přínosem v demokracii, kterou je třeba chránit. Svoboda projevu však neznamená svobodu šířit nepravdivá faktická tvrzení do světa. Ani neznamená neomezenou svobodu šíření propagandy profesionálním způsobem na podporu válečných cílů autoritářského režimu. A liberální demokracie se musí také umět bránit.
Köppel záměrně využívá svobodu projevu k šíření ruské válečné propagandy a konspiračních ideologií. Od rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu 24. února 2022 se jeho Weltwoche jasně postavila do jedné řady s Kremlem. Mimochodem, zároveň ukazuje zvláštní ideologickou a finanční blízkost režimu Čínské lidové republiky.
Příběhy Moskvy
Köppel obdivuje Putina, od začátku války několikrát cestoval do Moskvy a osobně se setkal s ruským prezidentem – vlastně dvakrát. Jeho časopis pravidelně a nekriticky využívá ruská státní média jako jediný zdroj pro šíření moskevských narativů.
V dubnu Weltwoche zveřejnila na své domovské stránce celou zprávu ruského propagandistického kanálu RT s názvem "Co se vlastně stalo v Buči? O faktech a rozporech Západu". Masakr v malém ukrajinském městě způsobený ruskými vojáky byl údajně "zinscenovaný" a "vymyšlený", tvrdí autor Petr Lavrenin s falešnými zdroji (příspěvek byl následně odstraněn bez komentáře). Navíc zatím neexistují ani důkazy, že by Lavrenin existoval jako osoba.
A teď Köppel vidí největší nebezpečí pro Evropu právě v EU?
Spouštěčem byly sankce na dalšího Švýcara Jacquese Bauda spolu s dalšími 13 proruskými jednotlivci a organizacemi uvalené Radou EU 15. prosince. Švýcarský bývalý plukovník a autor je obviňován, že je "pravidelným hostem proruských televizních a rozhlasových pořadů", působí jako "mluvčí proruské propagandy" a šíří konspirační narativy, "například tím, že obviňuje Ukrajinu, že si sama přivodila invazi za účelem vstupu do NATO".
EU zatím neposkytla podrobnější informace – a nedostatek transparentnosti je skutečně problém. Jedno je jasné: Baudovy bankovní účty jsou nyní zmrazené, nesmí přijímat peníze ani dávky a je mu zakázán vstup a průchod EU. Takže mu zřejmě není dovoleno opustit Brusel, kde žije.
Putinova hybridní válka
Köppel pravděpodobně bude mít vlastní motivaci pro novinářskou intervenci, přesahující jeho chápání Putina. Podle švýcarského deníku Blick se spekuluje, že by mohl být potrestán jako další. To zatím nelze potvrdit, pověst se zdá být založena pouze na hodnocení německého právníka Viktora Winklera.
O proporcionalitě sankcí lze a musí se mluvit, protože představují vážný zásah do osobních svobod, měly by být až poslední možností. A svoboda projevu je základním pilířem liberální demokracie.
Není však pochyb o tom, že jak Baud, tak Köppel podporují vedení války Ruskem prostřednictvím šíření dezinformací a propagandy. Svými texty podporují brutální agresívní válku na Ukrajině, včetně hrůzných válečných zločinů proti civilistům.
Je také jisté, že Putinova hybridní válka zahrnuje dezinformace, konspirační ideologie a manipulaci s médii. Kreml do toho silně investuje – jak do personálu, tak do financí.
Není překvapením, že Putinův přítel Köppel zasahuje do hry o Bauda, ale je nepravděpodobné, že by to bývalému plukovníkovi pomohlo. Fakt, že Köppel může toto dělat ve světě, kde vykresluje Evropskou unii jako nebezpečnější než Rusko a Čínu, by měl jeho hrubým tezím v očích některých konzervativců dodat určitou legitimitu. A i když je to chráněno svobodou projevu – je to také extrémně nebezpečné.
Zdroj v němčině: ZDE
