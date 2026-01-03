Trump tvrdí, že Maduro byl „zajat a odvezen ze země“
3. 1. 2026
The White House is confirming U.S. military operations in Venezuela tonight. Let us be clear: these strikes are illegal. The President does not have the authority to declare war or undertake large-scale military operations without Congress. Congress must act to rein him in.… pic.twitter.com/KsbxS6TbSp— Rep. Melanie Stansbury (@Rep_Stansbury) January 3, 2026
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho manželka byli „zajati a odvezeni ze země“.
V příspěvku na Truth Social, který sdílel před několika okamžiky, Trump napsal:
Spojené státy americké úspěšně provedly rozsáhlý útok proti Venezuele a jejímu vůdci, prezidentovi Nicolasovi Madurovi, který byl spolu se svou ženou zajat a odvezen ze země. Tato operace byla provedena ve spolupráci s americkými bezpečnostními složkami. Podrobnosti budou následovat. Dnes v 11 hodin se v Mar-a-Lago uskuteční tisková konference. Děkuji za vaši pozornost! Prezident DONALD J. TRUMP.
Tuto informaci není možno nezávisle ověřit
Co zatím víme:
- Donald Trump prohlásil, že USA „zajaly“ venezuelského diktátora Nicoláse Madura a jeho manželku Ciliu Floresovou a odvezly je z této jihoamerické země po útoku na Caracas a okolní region před svítáním.
- Venezuelská vláda obvinila USA z provedení série útoků proti civilním a vojenským cílům v této jihoamerické zemi poté, co v sobotu před svítáním otřásly hlavním městem Caracasem výbuchy.
- Ve svém prohlášení venezuelská vláda vyzvala občany, aby se postavili proti útoku, a uvedla, že Washington riskuje, že „extrémně závažným“ aktem „vojenské agrese“ uvrhne Latinskou Ameriku do chaosu. „Celá země se musí mobilizovat, aby porazila tuto imperialistickou agresi,“ dodala.
- V sobotu brzy ráno byly v Caracasu slyšet výbuchy a nízko letící letadla. Ve svém prohlášení venezuelská vláda potvrdila, že město bylo napadeno, stejně jako tři další státy: Miranda, La Guaira a Aragua.
- Venezuela obvinila USA, že se snaží „ovládnout“ zdroje země, zejména ropu a nerostné suroviny. Země vyzvala mezinárodní společenství, aby odsoudilo to, co označila za flagrantní porušení mezinárodního práva, které ohrožuje miliony životů.
- V sobotu brzy ráno prezident sousední Kolumbie Gustavo Petro svolal mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN a na sociálních sítích uvedl, že Venezuela byla napadena.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že jeho země usiluje o svolání zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Petro na Twitteru napsal, že kolumbijské síly byly nasazeny na hranici a v případě masivního přílivu uprchlíků budou nasazeny všechny dostupné podpůrné síly. Napsal:
Kolumbijské velvyslanectví ve Venezuele je aktivní a reaguje na žádosti o pomoc od Kolumbijců ve Venezuele. Jako členové Rady bezpečnosti OSN usilujeme o svolání rady.
Petro uvedl, že „kolumbijská vláda odmítá agresi proti suverenitě Venezuely a Latinské Ameriky. Vnitřní konflikty mezi národy řeší tytéž národy mírovou cestou“.
Uvedl, že „princip sebeurčení národů“ by měl být respektován, a vyzval „venezuelský lid, aby našel cestu k občanskému dialogu a jednotě“. Dodal:
Bez suverenity neexistuje národ.
Rusko odsoudilo sobotní vojenskou akci USA ve Venezuele s tím, že pro útok neexistuje žádné opodstatnění a že „ideologická nepřátelství“ převážila nad diplomacií, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).
Venezuela je nejdůležitějším spojencem Ruska v Jižní Americe, i když Kreml se zdržel nabídky pomoci Caracasu v případě konfliktu s USA.
Ruské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo:
Dnes ráno se Spojené státy dopustily ozbrojené agrese proti Venezuele. To je velmi znepokojivé a je nutno to odsoudit..
Záměrné ospravedlňování takových akcí je neudržitelné. Ideologická nepřátelství zvítězila nad pragmatickým přístupem.
Prohlášení se nezmiňovalo o venezuelském vůdci Nicolásovi Madurovi, o kterém americký prezident Donald Trump tvrdil, že byl během sobotní vojenské akce v této jihoamerické zemi zajat.
„Znovu potvrzujeme naši solidaritu s venezuelským lidem,“ uvádí se v ruském prohlášení, které dodává, že neexistují žádné zprávy o ruských občanech zraněných při amerických útocích.
Christopher Sabatini, vedoucí pracovník pro Latinskou Ameriku v Chatham House, se podělil o analýzu nejnovějších událostí ve Venezuele a říká, že útoky USA vyvolaly mnoho otázek:
Není to překvapení. Ačkoli se zdůvodnění USA pro eskalaci a útoky u pobřeží Venezuely v průběhu času měnilo (boj proti drogám, odstranění Madura, změna režimu), byl tento krok téměř nevyhnutelný poté, co šestiměsíční eskalace nepřinesla vnitřní neshody, které by mohly vést k odstranění Madura nebo změně režimu.
V současné době se zdá, že se USA zaměřily na klíčovou vojenskou infrastrukturu: pevnost Tiuna, neobsazená vojenská kasárny, několik letišť a základen. Bude to stačit k vyvolání změny režimu? Nebo bude nutné pokračovat? Upřímně řečeno, zatímco některé speciální jednotky USA by mohly přistát ve Venezuele, aby podpořily cílené údery, úplná vojenská invaze je nepravděpodobná. Mohou tyto údery pokračovat donekonečna?
Podle průzkumů jsou občané USA proti použití své armády ve Venezuele. A jakékoli údery uvnitř Venezuely nyní pravděpodobně vyvolají hlasování v Kongresu podle zákona o válečných pravomocích.
Ale i kdyby došlo k nějaké změně režimu, a není vůbec jasné, zda by byla demokratická, vojenská akce USA bude pravděpodobně vyžadovat nějakou formu trvalého zapojení USA. Bude mít Trumpova administrativa na to odvahu?
Podle dvou zdrojů obeznámených s činností společnosti PDVSA, venezuelské státní energetické společnosti, byla v sobotu těžba a rafinace ropy normální a její nejdůležitější zařízení neutrpěla žádné škody v důsledku amerických útoků, jejichž cílem bylo svrhnout prezidenta Nicoláse Madura.
Přístav La Guaira poblíž hlavního města Caracasu, jeden z největších v zemi, který však není využíván pro ropné operace, utrpěl podle jednoho ze zdrojů vážné škody.
Trinidad a Tobago dnes vydalo prohlášení, ve kterém se distancuje od probíhajících vojenských operací ve Venezuele. Prohlášení ministerstva zahraničních věcí této země zní:
Trinidad se NEÚČASTNÍ žádné z těchto probíhajících vojenských operací. Trinidad a Tobago nadále udržuje mírové vztahy s venezuelským lidem.
Minulý měsíc vyšlo najevo, že země schválila instalaci amerického vojenského radarového zařízení, což vyvolalo obavy, že Karibik by mohl být vtažen do eskalující krize mezi USA a Venezuelou.
Mezivládní organizace Karibské společenství (Caricom) vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že konference hlav vlád Caricomu se sešla brzy ráno 3. ledna po zprávách o vojenské akci ve Venezuele.
Uvedla, že Caricom „aktivně sleduje situaci, která je pro region velmi znepokojivá a může mít dopady na sousední země“.
„Caricom bude i nadále informovat obyvatele regionu, jakmile získá další informace,“ dodala.
Venezuelská viceprezidentka požaduje okamžitý „důkaz života“ Madura a jeho manželky
Ve svém vystoupení ve venezuelské televizi viceprezidentka Delcy Rodríguezová zřejmě potvrdila zajetí Nicoláse Madura. Požaduje okamžitý „důkaz života“ Madura a první dámy Cilie Floresové.
Trump popisuje útok USA na Venezuelu jako „brilantní operaci“
V krátkém telefonickém rozhovoru pro New York Times (NYT) o útoku USA na Venezuelu dnes Donald Trump oslavil to, co popsal jako „brilantní operaci“.
Podle publikace Trump řekl:
Hodně dobrého plánování a spousta skvělých, skvělých vojáků a skvělých lidí.
Byla to vlastně brilantní operace.
Na otázku, zda požádal Kongres o schválení operace a co bude dál s touto jihoamerickou zemí, americký prezident odpověděl NYT, že se k těmto otázkám vyjádří během své nadcházející tiskové konference v Mar-a-Lago.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani v sobotu uvedl, že Řím a jeho diplomatické zastoupení v Caracasu sledují veškerý vývoj situace ve Venezuele se zvláštním zřetelem na italskou komunitu v této zemi.
Tajani v příspěvku na X uvedl, že italská premiérka Giorgia Meloni je neustále informována a že krizový štáb ministerstva zahraničí je v pohotovosti.
Agentura Reuters informuje, že italský velvyslanec ve Venezuele v sobotu v italské státní televizi Rai uvedl, že v zemi v současné době žije asi 160 000 Italů, z nichž většina má dvojí občanství, a někteří jsou tam z pracovních nebo turistických důvodů.
Německé ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že situaci ve Venezuele sleduje s velkým znepokojením a že se později sejde krizový tým, aby situaci dále projednal.
Podle písemného sdělení, které získala agentura Reuters, je ministerstvo v úzkém kontaktu s velvyslanectvím v Caracasu a krizový tým se sejde později v sobotu.
Prohlášení španělského ministerstva zahraničí:
Španělsko vyzývá k uklidnění situace a umírněnosti a k jednání v souladu s mezinárodním právem a zásadami Charty OSN.
V tomto ohledu je Španělsko připraveno nabídnout své dobré služby k dosažení mírového a vyjednaného řešení současné krize.
Ve vzdorném videu, které bylo zveřejněno online, venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López obvinil USA z zahájení „odsouzeníhodné“ a „zločinné“ operace za účelem změny režimu a řekl, že „barbarské“ invazní síly „znesvětily naši posvátnou zemi“.
„Tato invaze představuje největší bezpráví, jaké kdy tato země zažila,“ prohlásil generál Padrino López a dodal, že venezuelské úřady se stále snaží spočítat, kolik civilistů bylo zabito nebo zraněno během útoků vrtulníků v městských oblastech.
Venezuelský ministr obrany vyzval občany a vojáky, aby se sjednotili a postavili se na odpor zahraniční „invazi“. Řekl:
Napadli nás, ale nezlomí nás... vytvoříme nezničitelnou zeď odporu. Naším posláním je mír, ale naším dědictvím je boj za svobodu.
Írán v sobotu odsoudil sobotní útoky na Venezuelu poté, co Caracas obvinil Spojené státy, že stojí za výbuchy, které otřásly hlavním městem.
Podle agentury Agence France-Presse (AFP) íránské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že „důrazně odsuzuje americký vojenský útok na Venezuelu a flagrantní porušení národní suverenity a územní celistvosti země“.
Íránské prohlášení bylo vydáno před příspěvkem Donalda Trumpa na Truth Social, v němž potvrdil, že USA provedly „velký útok“ na Venezuelu,
Venezuelský ministr obrany prohlásil, že země se bude bránit přítomnosti zahraničních vojsk
Venezuela se bude bránit přítomnosti zahraničních vojsk, prohlásil v sobotu brzy ráno ve videu ministr obrany Vladimir Padrino, informuje agentura Reuters, zatímco Donald Trump oznámil, že venezuelský prezident Nicolás Maduro byl zajat a odvezen ze země.
Útok USA na zemi v časných ranních hodinách zasáhl civilní oblasti, uvedl Padrino, a Venezuela shromažďuje informace o mrtvých a zraněných.
Americká ambasáda ve Venezuele zveřejnila na svých webových stránkách prohlášení, ve kterém uvádí, že má informace o výbuších v Caracasu a jeho okolí. Americká ambasáda v Bogotě v Kolumbii také varuje americké občany, aby necestovali do Venezuely.
Ve svém prohlášení americká ambasáda ve Venezuele radí americkým občanům, aby necestovali do této jihoamerické země, a „důrazně“ doporučuje těm, kteří již v zemi jsou, aby „zůstali na místě a okamžitě odjeli, jakmile to bude bezpečné“.
Kolumbijský prezident Gustavo Petro zveřejnil seznam zařízení, která byla podle něj bombardována ve Venezuele. Patří mezi ně kasárna Cuartel de la Montaña v Caracasu, vojenská základna, kde se nachází mauzoleum mentora Nicoláse Madura, Huga Cháveze.
Mauzoleum je jedním z nejposvátnějších míst jejich politického hnutí, chavismu, které vládne Venezuele stále autoritářštějším způsobem od Chávezova nástupu k moci v roce 1999. Chávezovy ostatky byly převezeny sem poté, co v roce 2013 zemřel na rakovinu.
Venezuelská vláda vyzvala své občany, aby se vzbouřili proti zjevnému útoku USA poté, co prezident Nicolas Maduro vyhlásil celostátní stav nouze.
„Celá země se musí mobilizovat, aby porazila tuto imperialistickou agresi,“ uvedla.
V sobotu brzy ráno byly ve venezuelském hlavním městě Caracasu slyšet výbuchy, hlasité zvuky a nízko letící letadla, a to uprostřed zpráv, že Donald Trump nařídil útok.
V sobotu brzy ráno prezident sousední Kolumbie Gustavo Petro na sociálních médiích prohlásil, že Venezuela byla napadena. „Právě teď bombardují Caracas ... bombardují ho raketami,“ napsal Petro na X a vyzval k okamžitému mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Ve svém prohlášení venezuelská vláda potvrdila, že Caracas byl napaden, stejně jako tři další státy: Miranda, La Guaira a Aragua.
Venezuela odmítá „vojenskou agresi“ ze strany USA, uvedla vláda prezidenta Nicoláse Madura v prohlášení v sobotu brzy ráno.
Venezuela obvinila USA, že se snaží „zmocnit se“ zdrojů země, zejména ropy a nerostných surovin. Země vyzvala mezinárodní společenství, aby odsoudilo to, co označila za flagrantní porušení mezinárodního práva, které ohrožuje miliony životů.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro „nařídil provedení všech národních obranných plánů“ a vyhlásil „stav vnějšího ohrožení“, jak uvádí sobotní prohlášení.
K výbuchům došlo po pětiměsíční kampani USA proti Madurovi, která podle mnoha analytiků směřuje k svržení venezuelského vůdce. Od srpna Donald Trump nařídil masivní vojenské posílení u severního pobřeží Venezuely a provedl sérii smrtících leteckých útoků na údajné „narkolodě“. Bílý dům a Pentagon v sobotu ráno na žádost o komentář okamžitě nereagovaly
Autoritářská vláda Venezuely obvinila USA, že riskují uvrhnout Latinskou Ameriku do chaosu „extrémně závažným“ aktem „imperiální agrese“ poté, co Donald Trump údajně nařídil útoky proti této jihoamerické zemi.
„Jediným cílem tohoto útoku je získat kontrolu nad strategickými zdroji Venezuely, zejména nad ropou a nerostnými surovinami,“ uvedla a vyzvala mezinárodní společenství, aby odsoudilo to, co označila za flagrantní porušení mezinárodního práva, které ohrožuje miliony životů.
Venezuela obviňuje USA z útoků
Venezuela odmítá „vojenskou agresi“ ze strany Spojených států, uvedla vláda prezidenta Nicoláse Madura v prohlášení v sobotu brzy ráno.
„Lidé do ulic!“ uvádí se v prohlášení. „Bolívarovská vláda vyzývá všechny sociální a politické síly v zemi, aby aktivovaly mobilizační plány a odsoudily tento imperialistický útok.“
Prohlášení dodalo, že prezident Nicolás Maduro „nařídil provedení všech národních obranných plánů“ a vyhlásil „stav vnějšího ohrožení“.
Podle agentury Associated Press bylo kolem 2:00 místního času slyšet nejméně sedm explozí a lidé z různých čtvrtí vyběhli do ulic.
„Celá země se otřásala. Je to hrozné. Slyšeli jsme výbuchy a letadla v dálce,“ řekla Carmen Hidalgo, 21letá kancelářská pracovnice.
Očití svědci hlásili, že viděli kouř stoupající ze dvou klíčových vojenských zařízení v Caracasu: vojenského letiště La Carlota v centru města a vojenské základny Fuerte Tiuna, kde podle všeobecného přesvědčení dlouhodobě žije autoritářský vůdce Venezuely Nicolás Maduro.
Kolumbijský prezident vyzývá k mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN
Prezident sousední Kolumbie na sociálních sítích tvrdí, že Venezuela je pod útokem.
„Právě teď bombardují Caracas... bombardují ho raketami,“ napsal Gustavo Petro na X a vyzval k okamžitému mimořádnému zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Dodal: „Kolumbie je od včerejška členem Rady bezpečnosti OSN a musí být okamžitě svolána. Stanovte mezinárodní legálnost agrese proti Venezuele. PMU je aktivována v Cúcuta a operační plán na hranicích.“
