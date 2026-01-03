Hrozba ze strany Ameriky
3. 1. 2026
Amerika není náš nepřítel, ale představuje nebezpečí pro sebe samu i pro celý svět, míní Carole Cadwalladr
Poznámka o tom, kdo jsem a co dělám: Jsem investigativní novinářka, která odhalila skandál Cambridge Analytica z roku 2018 pro Guardian a New York Times a věřím, že jsme v sevření nové formy moci: Broligarchie. Spojenectví Silicon Valley, amerického státu a globální osy autokracie je hrozbou, kterou se zavázala odhalit.
Dnes ráno jsem se probudila s jasnou představou o tom, co chci napsat před pondělním „návratem do školy“. Ale pak jsem otevřela telefon a zjistila, že USA se staly zcela darebáckým státem.
A od té doby, co jsem začala psát tento článek, prezident Trump převzal odpovědnost za sérii výbuchů na vojenských základnách po celé Venezuele. Ještě mimořádnější je, že prostřednictvím své sociální platformy Truth Social oznámil, že zajal prezidenta Madura a jeho ženu a přesouvá je do USA.
To vše zatímco Amerika spala.
To, co se stane dál, je kritické. Ne v USA, kde bude dnešní zpravodajský cyklus bouřlivou smrští hluku. Americká armáda používá termín „bojíištěo“, ale tady jde o vojenské divadlo. Velkolepé světelné a zvukové představení kombinované s akčním filmem. Nemám nejmenší pochybnosti, že se objeví záběry z helmy stormtrooperů, kteří ho unesli, a že to bude jako droga pro televizní zpravodajství a algoritmy sociálních médií. Bůh ví, co Madura čeká v USA, ale vaše zpravodajství bude tímto tématem zaplaveno celé týdny; bude vás držet v šachu a zablokuje všechny ostatní zdroje tepla a světla.
Východní pobřeží USA se probouzí a Trump naplánoval tiskovou konferenci na 11:00 východního času. Přeji svým ubohým americkým přátelům hodně štěstí, až se budou snažit zpracovat to, co se děje, tváří v tvář zdi šovinistické propagandy a falešných narativů.
(A to ani nemluvím o tom, co čeká ubohé obyvatele Venezuely.)
Ale v Americe budou následujících 24 hodin a následující dny a týdny národní událostí, která bude manipulovat veřejným míněním. Bude se tvrdit, že USA rozbily zločinecký narko režim a lidé to musí oslavovat. Všimněte si jazyka v Trumpově tweetu. Nejedná se o nelegální invazi ani o vojenskou akci. Jedná se o „vymáhání práva“.
Aktualizace: po napsání tohoto odstavce vydala generální prokurátorka Pam Bondi obžalobu Nicolase Madura za „spiknutí s cílem narco-terorismu“ a další byzantské obvinění. „Brzy čelí plnému hněvu americké spravedlnosti“, což je další termín, který není zrovna legální.
(Pokud chcete pochopit skutečné pozadí tohoto útoku, zde je odkaz na poměrně obsáhlý článek z 27. prosince v NY Times o tom, proč Trump útočí na Venezuelu a jak se to plánovalo v průběhu minulého roku. Je to politická účelnost podněcovaná dvěma jeho nejbližšími poradci, Marcem Rubiem, synem kubánských přistěhovalců a venezuelským jestřábem, a Stephenem Millerem, Trumpovým protipřistěhovaleckým stratégem, který uvítal příležitost jít po celé demografické skupině.)
Ale to, co by nás mělo zajímat, je ostatní svět.
Amerika v současné době nedokáže svého prezidenta nijak omezovat. Je téměř nemožné jmenovat Trumpovy „nejhorší“ činy, ale útoky na „narkolodě“, neboli vraždění lidí bez jakéhokoli řádného soudního řízení v rámci mimosoudních poprav, k nim určitě patří.
Faktem je, že v současné době neexistuje žádná skutečná kontrola Trumpovy moci. Některé soudy stále zadržují některé výkonné příkazy, ale on napadl cizí stát pod falešnou záminkou „vymáhání práva“, pravděpodobně aby obešel schválení Kongresu, a pokud to neukazuje, co to znamená být ovládán nepoctivým, nekontrolovatelným prezidentem, pak co jiného?
A pokud ne, pokud to není příběh, který zvítězí, co nám to řekne o stavu amerického zpravodajského a informačního ekosystému? Následující dny a týdny budou zkouškou. Co, pokud vůbec něco, přežije výbuchovou zónu toho, co není jen vojenskou kampaní, ale cíleným dezinformačním útokem?
USA musejí pochopit, že hybridní válka není jen zbraní používanou mezi státy a proti nim. Je to strategie, kterou nasazuje vaše vlastní vláda. Jedná se jak o kinetickou válku – bomby a rakety – tak o informační válku – falešné konstrukce, falešné narativy, falešná ospravedlnění.
Masivní propagandistická akce se chystá zaplavit USA a to, co ji přežije, bude lekcí pro naši dobu.
Klíčové však je, co teď udělá ostatní svět.
Toto by mělo vyvolat zcela novou globální krizi. Jedná se o neprovokovaný vojenský útok na suverénní stát, který porušil mezinárodní právo. Větší obavy by nám mělo dělat, pokud k tomu nedojde. USA během vánočních svátků bombardovaly Nigérii a ta zpráva se téměř nedostala do médií.
To, jak Evropa a „západ“ nyní budou reagovat na Trumpa a jaké kroky vlády podniknou, určí směr pro rok 2026. Protože Trump není jen neřízená střela a prezident mimo kontrolu, Amerika je neřízená střela. A čím déle si to neuvědomujeme, tím větší nebezpečí nám hrozí.
Klíčem k tomu všemu je pochopení, že americké firmy budou explicitně využívány k prosazování národních bezpečnostních zájmů USA. A to zahrnuje i americké technologické firmy, které jsou jádrem naší národní infrastruktury a jsou zakotveny v našem každodenním životě.
Útok na Venezuelu nemůže být jasnějším příkladem toho, že „když vám někdo řekne, kdo je, věřte mu“. Trump stanovil nové místo Ameriky ve světě v překvapivém novém dokumentu o národní bezpečnostní strategii USA. Je teprve třetí den v lednu, ale Trump dal jasně najevo, že tento nový světový řád je již funkční.
Pár týdnů před Vánocemi jsem byla v Kolumbii a setkala se s Jaimem Abello Banfim, ředitelem Gabo Foundation, brilantní neziskové organizace založené nositelem Nobelovy ceny za literaturu Gabrielem Garcíou Márquezem, když byla zveřejněna tato Národní bezpečnostní strategie.
Upozornil mě na všechny formulace v dokumentu, které jasně vyjadřují záměr USA zacházet s Latinskou Amerikou ani ne jako se sférou svých zájmů, ale spíše jako se svým majetkem. Její hlavní prioritou je „západní polokoule“. Jedná se o manifest, který stanoví dominanci USA v Americe, včetně jejích vlád, prostřednictvím vojenských, obchodních a jiných prostředků s nepochybnou podporou všech amerických soukromých firem.
„Spojené státy musí být v západní polokouli dominantní silou, což je podmínkou naší bezpečnosti a prosperity – podmínkou, která nám umožňuje sebevědomě se prosadit kdekoli a kdykoli v regionu.“
Nejde jen o Venezuelu nebo dokonce o její blízké sousedy, a ani jen o Kanadu a Grónsko, důsledky tohoto dokumentu a této strategie mají význam pro nás všechny.
Když vám někdo řekne, kdo je
Když vám někdo řekne, kdo je, věřte mu. Donald Trump nám řekl, co čeká Evropu. Je to stejný jazyk změny režimu, jaký používá pro Ameriku.
Zde nejde ani jen o národní bezpečnost nebo ekonomické zájmy Ameriky. USA si samy stanovily odpovědnost zabránit „vymazání evropské civilizace“. evropský kontinent je ohrožen migrací, EU a „cenzurou svobody slova“.
„Chceme, aby Evropa zůstala evropská, aby znovu získala své civilizační sebevědomí a opustila svůj neúspěšný důraz na dušení regulacemi regulační.“
Ve Venezuele můžeme vidět, jak se USA na tento moment připravovaly měsíce: od deportace venezuelských občanů přes jejich nelidské věznění v Salvadoru až po útoky na rybářské lodě a blokádu venezuelských přístavů. A musíme si jasně uvědomit, že proces na podporu cílů zahraniční politiky USA v Evropě již začal.
Mezi tyto politické cíle patří volba „vlasteneckých evropských stran“.
A jak Trump poukazuje v dokumentu o strategii národní bezpečnosti, má k dispozici mnoho nástrojů.
Dnes ráno, než jsem to všechno viděla, jsem se probudila a přemýšlela jsem jen o jednom z nich. A tím bych chtěla skončit. Britská vláda se pustila do katastrofální a sebevražedné série dohod s americkými technologickými firmami. Psala jsem o tom a budu o tom psát i nadále, protože se jedná o pětistupňový poplach, který téměř nikdo v parlamentu nechápe.
Ale také jsme se dozvěděli, že Trump má novou zbraň, kterou může použít proti komukoli, kdo mu stojí v cestě. V předvečer Štědrého dne Trump uvalil sankce na pět evropských občanů zapojených do politiky a výzkumu dezinformací. Napsala jsem o tom zde, ale když se tato zpráva objevila, neuvědomila jsem si, co ty „sankce“ znamenají v době, kdy je tak velká část našich životů závislá na amerických technologických platformách.
Trump již uvalil sankce na šest soudců Mezinárodního trestního soudu a jeden z nich, Nicholas Guillou, poskytl rozhovor deníku Le Monde, ve kterém vysvětlil, co to pro jeho život znamená. Zákaz všeho.
To je síla, kterou může americká vláda uplatnit na jakoukoli osobu kdekoli na světě, která se zabývá činností, kterou považuje za protichůdnou svým národním zájmům.
V mém posledním zpravodaji jsem psala velmi osobně o svých snahách překonat pokusy umlčet můj hlas a zabránit mé práci, protože si myslím, že mají přímý vztah k tomu, co nás čeká. (A moc děkuji za mnoho laskavých a podpůrných komentářů.)
Udělala jsem to proto, že to, co se stane mně, se stane i vám.
A přemýšlela jsem o této nejnovější zbrani, protože cílené osoby pocházejí z malé komunity, která sleduje, vyšetřuje a snaží se regulovat technologické platformy; komunity, jejíž jsem součástí.
A protože moje novinářská činnost by mohla být definována jako protichůdná národním zájmům USA, rozhodně ekonomickým zájmům jejích největších společností.
A v současné době pochází můj příjem z tohoto zpravodaje hostovaného na americké technologické platformě, jejíž výnosy pocházejí od amerického poskytovatele platebních služeb. Cítím chladný vítr této nejistoty. Stejně jako jsem cítila chladný vítr při reportážích o ruských dezinformacich a sabotážích. Není v tom žádný rozdíl.
25. prosince jsem napsala, že Amerika není náš nepřítel. Není. Potřebujeme transatlantickou alianci více než kdy jindy, ale musí být mezi národy, ne mezi státy. Váš stát je mimo kontrolu. Náš stát je zmrazen v zbabělé ignoranci. A my všichni, vlády i lidé, jsme ve stavu nebezpečného popírání.
