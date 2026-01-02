"Vojáci budou myslet jen na své rodiny." Zelenskyj komentoval válku bez podpory USA
2. 1. 2026
Moderátor televizního kanálu se zeptal, zda by Kyjev mohl "vyhrát nebo ukončit tuto válku podle svých vlastních podmínek", pokud Washington zastaví vojenskou pomoc, a pokud nevyhraje, tak "ukončí" nepřátelství.
"Můžeme vyhrát bez americké podpory? Ne... všichni vojáci budou myslet jen na své rodiny," řekla hlava státu.
Zelenskyj zdůraznil, že ukrajinské nebe bude nejvíce trpět bez Spojených států.
"I teď je to velmi obtížné, ale americká podpora protiletadlovými raketami opravdu pomáhá. A v každém případě Ruská federace používá stovky a tisíce dronů a raket. Takže je to těžké," uvedl prezident.
Obranné síly Ukrajiny také na frontové linii používají zbraně zakoupené z USA, což podle Zelenského ovlivní i vyhlídky na průběh války.
