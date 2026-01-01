Prezidentův strach o demokracii a útěk před politikou
1. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
To podstatné prý nemáme čekat od politiků, ale každý musí začít sám u sebe. Máme skvělé sportovce, vědce, skvělé hospodářství a všichni ve skutečnosti chceme to samé, tedy slušnost, dostupnou zdravotní péči, bezpečí, kvalitní školy. Nejcennějším pojítkem společnosti jsou podle prezidenta ti lidé, kteří se bez velkých gest a bez očekávání uznání zasazují o něco hlubšího. Dobrovolní hasiči, zachránci, široká a zdravá občanská společnost.
Proti tomu lze sotva něco namítat kromě toho, že bez té politiky demokracii zachránit nepůjde. Ano, prezident si právem stěžuje, že rozděluje lidi. Spojování bylo dost za druhé republiky. I sportovci, vědci, dobrovolní hasiči, hrdinní zachránci by se tam asi našli, dokonce i výkonný průmysl, který pak zásoboval nacistickou válečnou mašinerii.
A výzvy k tomu, že každý musí začít sám u sebe a všichni chceme vlastně totéž, jsou, bohužel, také ukazatel, který vede mimo demokracii. Demokracii bez politiky a politické soutěže mít nelze. Lidi bez kvalitních zákonů, státní správy a blahobytu sjednotit v demokracii nejde.
Chápu, že to je těžké a nepříjemné téma. Tím spíše dnes, kdy právě na politice závisí svoboda, demokracie, bezpečnost. Ostatně sám prezident připouští, že právě od vlády hrozí to, že demokracie bude zničena.
A neřekl, že nás hasiči a hrdinové a občanská společnost zachrání. Jak by mohli taky dělat zákony, tvarovat policii a justici, rozhodovat o toku veřejných peněz, o daních a rozpočtu, uzavírat mezinárodní smlouvy a spojenectví?
