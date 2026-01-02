Dvě osoby byly potvrzeny jako mrtvé, protesty v Íránu se proměnily v „bojiště“
Celostátní protesty proti životním podmínkám vstoupily do pátého dne, bezpečnostní síly údajně používají ostré střelivo
Největší protesty v Íránu za poslední tři roky vstoupily ve čtvrtek do pátého dne uprostřed zpráv o smrtelných střetech mezi protestujícími a bezpečnostními silami, přičemž státní média potvrdila, že byly zabity nejméně dvě osoby.
Organizace pro lidská práva Hengaw se sídlem v Oslu uvedla, že jeden ze zabitých byl zasažen ostrou municí a zemřel ještě před převozem do zdravotnického zařízení.
K těmto dvěma úmrtím mělo dojít v jihozápadním městě Lordegan.
Aktivisté a lidskoprávní organizace varují před eskalací reakce na protesty a tvrdí, že dochází k brutálnímu zásahu, bezpečnostní síly pokračují v přímé střelbě na demonstranty. Očitý svědek v uvedl: „Je to tady jako na bojišti a oni [bezpečnostní síly] střílejí bez milosti.“
Ebrahim Eshaghi, íránský zápasník, který žije v Německu, ale pochází z města Lordegan a je v kontaktu s demonstranty na místě, řekl: „Dnes vyšli lidé z mého města do ulic, aby požadovali svá práva. Dosud byli zabiti dva mladí lidé a mnoho dalších bylo zraněno. Žádáme všechny lidi na světě, aby byli naším hlasem. Islámská republika je nepřítelem nás všech.“
Videozáznamy sdílené na sociálních médiích zřejmě ukazují, jak bezpečnostní síly střílejí na demonstranty, zatímco dav běží kouřem zaplněnými ulicemi a zřejmě zranění lidé jsou odnášeni pryč.
Protesty, které původně vyvolal propad národní měny, začaly v neděli v hlavním městě Teheránu, ale od té doby se rozšířily do měst po celé zemi, kde demonstranti skandují požadavky na ekonomickou spravedlnost a konec režimu.
Roya Boroumand, výkonná ředitelka Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights v Íránu, uvedla, že protesty jsou poháněny poklesem hodnoty měny a jeho dopadem na životní náklady.
Skupina íránských dívek, z nichž žádná nenosí hidžáb, se objímá v teheránském parku. Tváře nejsou vidět.
„Stále více Íránců žije pod hranicí chudoby a nemá naději na výrazné zlepšení svých životních podmínek. Jsou rozhořčeni špatným hospodařením státu, korupcí a politikou, která způsobuje utrpení v zemi. Stát považuje jakýkoli protivládní protest za nelegální a zákon neposkytuje prostor pro legální protesty. Proto jsme svědky opakujících se výbuchů lidového hněvu a smrtících zásahů.“
Protesty přicházejí po roce, kdy byl v Íránu zaznamenán rekordní počet poprav, přičemž v roce 2025 bylo popraveno více než 1 500 lidí – nejvyšší počet od roku 1989. Lidskoprávní organizace konstatují, že íránské úřady využívají trest smrti k šíření strachu mezi obyvatelstvem a potlačování nesouhlasu.
„Popravy jsou prováděny po hrubě nespravedlivých procesech konaných za zavřenými dveřmi, přičemž dochází k rozšířenému mučení a vynucování přiznání,“ uvedl ředitel Amnesty Hussein Baoumi.
