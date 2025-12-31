„V Gaze je zapotřebí více humanitární pomoci, ne méně,” říkají Lékaři bez hranic
31. 12. 2025
Claire San Filippo, krizová koordinátorka Lékařů bez hranic v Gaze
Lékaři bez hranic ke dni 31. prosince 2025 stále čekají na obnovení registrace ze strany izraelských úřadů, aby nadále mohli působit v Gaze a na Západním břehu Jordánu, a to podle nových požadavků izraelské strany, včetně seznamu zaměstnanců (a jejich citlivých údajů). Navzdory několikaměsíčnímu úsilí nebyla poskytnuta žádná jasná kritéria ani záruky jakéhokoli typu. Dne 30. prosince izraelské úřady veřejně obvinily zaměstnance Lékařů bez hranic z napojení na ozbrojené skupiny. Jako organizace taková obvinění bereme velmi vážně a nikdy bychom vědomě nezaměstnávali nikoho, kdo se podílí na vojenských aktivitách. Tato nepodložená tvrzení plující ve veřejném prostoru jednak ohrožují humanitární pracovníky, ale také podkopávají život zachraňující lékařskou práci.
Palestinský zdravotnický systém je zdecimován. Základní infrastruktura je zničená a lidé jen obtížně uspokojí své základní potřeby. Lidé potřebují více humanitární pomoci, ne méně. Pokud Lékaři bez hranic a další mezinárodní nevládní humanitární organizace ztratí přístup, budou statisíce Palestinců odříznuty od tak potřebné zdravotní péče. Lékaři bez hranic v současné době v Pásmu Gazy zodpovídají za 1 z 5 nemocničních lůžek a asistují u 1 ze 3 porodů. Jen v roce 2025 jsme poskytli téměř 800 000 ambulantních zdravotnických konzultací, ošetřili přes 100 000 pacientů s vážnými zraněními, tzv. trauma případy, provedli 22 700 operací, asistovali u více než 10 000 porodů a distribuovali téměř 700 milionů litrů vody.
Zprávy naznačující, že Lékaři bez hranic nesplnili nová registrační pravidla, jsou zavádějící. Od července 2025 jsme se plně zapojili a předložili většinu požadovaných informací. Jako organizace nadále usilujeme o dialog s izraelskými úřady, abychom mohli poskytovat životně a kriticky důležité zdravotní služby a podporovat zdecimované zdravotnictví v Gaze.
Diskuse