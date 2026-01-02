Jaké to je chodit po Měsíci? Svědectví astronauta
2. 1. 2026
Matthew Ramsey: Postupujeme podle plánu. Plán je vypustit raketu na začátku startovacího okna 6. února a v současné době jsme v souladu s tímto termínem.
Moderátor: Jaké jsou hlavní obavy a starosti, když se blíží start?
Matthew Ramsey: Harmonogram je samozřejmě vždycky starostí, když máte co do činění s něčím tak složitým. Artemis I byl velmi úspěšný. Byl to test hardwaru bez lidí na palubě. Šlo opravdu o testování rakety, rakety SLS, pozemních systémů, komunikace, řídících týmů a kosmické lodi Orion bez lidské interakce, což jsou části, které budeme testovat pro Artemis II. Všechny lidské systémy se testují v Artemis II. Máme tedy systémy pro kontrolu prostředí a podporu života. Ty budou odstraňovat CO2 z kabiny. Máme také vodu, pitnou vodu, kterou vezeme s sebou, a veškeré jídlo a vybavení, které posádka potřebuje k výkonu své práce ve vesmíru. A pak samozřejmě všechny pozemní systémy, které podporují kontrolu prostředí, podporu života a posádku, když jsou naloženy do vozidla a startují.
Moderátor: Bude to krok směrem k trvalé měsíční základně, ale nebude to stavba měsíční základny, že? Co důležitého získáte z této mise, z tohoto druhu obletu Měsíce?
Matthew Ramsey: Jedná se o relativně krátkou misi. Způsob, jakým je mise navržena, ve srovnání s tím, kde jsme byli s Artemis I, raketa SLS nás dostala do TLI, stavu translunární injekce. Pro tuto misi nás raketa SLS dostane na 24hodinovou vysoce eliptickou oběžnou dráhu a poté kosmická loď Orion provede translunární injekci. Mise sama o sobě je tedy docela odlišná, ale záměrem je zkontrolovat všechny systémy podpory života relativně blízko domova, abychom se ujistili, že environmentální kontrola a systémy podpory života fungují a že všechny systémy posádky fungují, než se vydáme na Měsíc. V rámci této mise na Měsíci nepřistaneme. To je úkol pro Artemis III. Přistávací modul je momentálně ve vývoji. Jsem si jistý, že sledujete všechny aktivity SpaceX týkající se lodi Starship, kterou jsme připravovali pro Artemis III, jak je nakládají do vozidla a odpalují. Je to velmi vzrušující.
Moderátor: Je úžasné, kolik lidí pracuje na zemi, aby dostal do vesmíru jen velmi malý počet lidí. Vy jste jedním z těch, kteří zůstanou na zemi. Napadne vás někdy: „Sakra, kéž bych byl s nimi?“ Závidíte jim?
Matthew Ramsey: Ne tak úplně. Myslím, že by to byla opravdu velká čest, ale to není moje specializace. Jsem inženýr a opravdu mě baví přípravy, navrhování, testování a příprava kosmické lodi pro lidi, kteří jsou na to vycvičení. Takže i když jsem trochu žárlivý, ti lidé jsou mnohem lépe připraveni a mnohem schopnější.
Moderátor: Jak bude vypadat trvalá kolonie? Bude to nejvýjimečnější okamžik, když lidstvo opustí Zemi a bude žít někde jinde.
Matthew Ramsey: To je fascinující otázka, kterou jste položil. Samozřejmě budeme potřebovat energii na povrchu. Nejprve si budeme muset vzít s sebou všechny spotřební materiály. Budeme potřebovat nějaký obytný modul, kam lunární moduly dopraví naše astronauty a kde budou moci provádět každodenní činnosti mimo loď. To jsou tedy hlavní prvky: energie, spotřební materiály a obytný prostor.
Moderátor: Cítíte na sobě tíhu historie?
Matthew Ramsey: Ano, každý den. Lidé, kteří navrhovali a provozovali Apollo, jsou stále mezi námi, ale jejich počet se zmenšuje. Je dobré mít tyto lidi kolem sebe, aby vám poskytli vhled do lekcí, které se naučili. Můžete si o tom číst celý den v knihách, ale když vám někdo řekne: „Musíte přemýšlet o tomhle, tomhle a tomhle“, je to velmi užitečné.
Moderátor: To byl vedoucí mise Matthew Ramsey. Další fází, jak jsem zmínil, bude Artemis III, což bude pilotovaná mise na Měsíc. Poprvé za padesát let se vesmírné boty dotknou měsíčního povrchu. V roce 1972 proběhly poslední dva starty na Měsíc. Byl to Apollo 16, který odstartoval z Kennedyho vesmírného centra na Floridě.
Na Zemi zbývají jen čtyři lidé, kteří kráčeli po povrchu Měsíce. S jedním z nich jsem mluvil. Charlie Duke byl pilotem měsíční mise Apollo 16. Zeptal jsem se ho, zda je nadšený, že astronauti brzy půjdou v jeho stopách.
Charlie Duke: Ano, jsem. Víte, poprvé se vracíme na Měsíc po více než 50 letech. Osobně jsem posádku nepoznal, ale napsal jsem jim povzbuzující dopis. Čeká je úžasné setkání a pohled na systém Země-Měsíc ze zadní strany Měsíce, který bude spektakulární.
Moderátor: Víte, proč se musíme vrátit na Měsíc tolik desetiletí poté, co jste na něm stál?
Charlie Duke: O Měsíci je třeba pochopit mnoho věcí, které jsme my a Apollo sotva škrábli na povrchu. A pokud tam dokážeme založit základnu, myslím, že nakonec budou zdroje na Měsíci moci být využity zde na Zemi úžasným způsobem. Pro mě je prostě důležité, abychom se tam vrátili a založili tam trvalé sídlo.
Moderátor: Je to už dlouho, co jste byl na Měsíci. Jsou vaše vzpomínky stále čerstvé? Je to vzrušení stále stejné? Můžete nás tam vzít?
Charlie Duke: Je to už 53 let, ale stále to mám v živé paměti, protože lidé stále chtějí vědět, jaké to na Měsíci bylo. Mám tedy živé vzpomínky na naše prozkoumávání Descartes Highlands, kde jsme přistáli. A teď si vybavuji Stone Mountain a Smoky Mountains napravo, stopy, které jsme tam na Měsíci zanechali, a kameny, které jsme nasbírali, a bylo to prostě vzrušující. Tak se nám to líbilo, že jsme se nechtěli vracet. Říkali nám: „Nastupte si, hoši. Je čas se vrátit domů.“ Tak jsme tam nechali naše auto a oni nás sledovali, jak odlétáme, z kamery na autě. Baterie je teď vybitá, ale auto tam stále stojí. Vezměte si tam novou baterii a máte tam nové auto.
Moderátor: Je těžké překonat pocit zklamání ze všeho ostatního, co v životě děláte, když jste byli na Měsíci? Chci říct, je všechno ostatní trochu nudné ve srovnání s chůzí po Měsíci?
Charlie Duke: No, samozřejmě, je to jiná zkušenost. Šestina gravitace ve skafandru je jiná zkušenost než jen chodit a prozkoumávat hory na Zemi. A pro mě je to všechno jen údiv. Studovali jste místo přistání a procházíte ho, ale nikdy předtím jste ho neviděli. Takže se divíte, vždycky se divíte, co je za dalším hřebenem? Co uvidíme? Měli jsme skály a krátery a všechny ty věci. Druhý den jsme vylezli na Stone Mountain na jihu a dostali se asi 100 metrů nad místo přistání. Mohli jsme se podívat přes údolí, vidět náš lunární modul a celou severní stranu údolí. Výhled odtamtud byl úchvatný. Samozřejmě, protože tam nahoře není atmosféra, je jasný výhled na horizont a černota vesmíru byla velmi živá. A samozřejmě bylo na Měsíci velmi jasno, protože slunce bylo za námi. No, vlastně ne za námi, ale na východní obloze. Každá minuta pro mě byla vzrušující. Co uvidíme teď? Jak to bude vypadat za tím dalším hřebenem? Protože fotografie, které jsme studovali, měly rozlišení pouze asi 12 metrů. A tak jsme objekty menší než 12 metrů neviděli, dokud jsme se tam nedostali. A bylo tam spousta kráterů, které na našich fotografiích nebyly, spousta rýh a hřebenů a prohlubní a depresí a podobných věcí. Bylo to jako podrobně prozkoumávat zcela nové prostředí, které jste předtím neviděli.
Moderátor: Když se teď díváte na Měsíc ze Země, díváte se na něj jinak než předtím, než jste na něm chodil?
Charlie Duke: Pro mě a mou ženu je to stále romantický pohled, ale když na to pomyslím, cítím velké vzrušení. Víte, já jsem tam byl. Byl to úžasný zážitek a něco, co mi nikdy nezmizí z paměti. Jsem velmi rád, že jsem měl příležitost být jedním z 12 mužů z programu Apollo, kteří vstoupili na Měsíc. Už nás moc nezbylo. Myslím, že jsme už jen čtyři, kteří jsme se prošli po Měsíci. Někteří z nás se snaží uchovat tuto vzpomínku a povzbuzovat kluky a holky z Artemis.
Moderátor: Měsíc samozřejmě není hranicí ambicí Artemis, že? Myslím tím, že měsíční základna se buduje proto, aby se lidstvo nakonec mohlo dostat na Mars. Dokážete si to představit? Myslíte, že je to reálné?
Charlie Duke: Měsíční základna skýtá velké příležitosti a přináší velké odměny. Z vědeckého hlediska a z hlediska učení se, jak těžit a sbírat některé zdroje z Měsíce, které bychom mohli využít tady na Zemi, máme před sebou hodně práce a hodně se musíme naučit. Doufejme, že s programem Artemis a budoucími programy ve spolupráci s jinými národy budeme schopni prozkoumat Měsíc a využít některé z těchto zdrojů, které by pro nás tady na Zemi byly velmi cenné.
Moderátor: To byl Charlie Duke, cestovatel po Měsíci.
