Desítky mrtvých a 100 zraněných při požáru ve švýcarském lyžařském středisku
1. 1. 2026
Požár vypukl ve čtvrtek ráno kolem 1:30 v baru Le Constellation, když oslavující lidé vítali nový rok, uvedl policejní mluvčí Gaetan Lathion.
„Předpokládá se, že zemřelo několik desítek lidí,“ řekl novinářům několik hodin po tragédii Frederic Gisler, policejní velitel v kantonu Valais v jihozápadní Švýcarsku.
- Italské ministerstvo zahraničí uvedlo, že podle informací švýcarské policie zemřelo asi 40 lidí, ale policie na tiskové konferenci neposkytla bližší informace než „několik desítek“.
- Kolem 1:30 místního času byl v baru zaznamenán kouř a byly přivolány záchranné služby. Hasiči a policejní hlídky „rychle dorazily na místo“.
- Podle úředníků bylo výbuchem zasaženo několik set lidí různých národností. Uvedli, že bude nějakou dobu trvat, než se zjistí, kdo zemřel a kdo byl zraněn a odkud pocházejí, protože se pravděpodobně jedná o mnoho různých národností.
- Úředníci uvedli, že byli mobilizováni hasiči z celého regionu.
- Mnoho obětí má „těžké popáleniny“, dodali úředníci. Jednotky intenzivní péče místních nemocnic „jsou plné“ a někteří pacienti musí být převezeni do nemocnic v jiných kantonech, aby jim byla poskytnuta urgentní péče.
- Policie potvrdila, že nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o teroristický útok.
- Oblast byla zcela uzavřena a nad Crans-Montanou byla vyhlášena bezletová zóna, uvedla policie v prohlášení.
- Policejní úředník na dnešní tiskové konferenci řekl, že všichni, kteří se na operaci podílejí, jsou „ohromeni“ touto „bolestnou událostí“.
Policie uvedla, že zatím nemůže přesněji určit, kolik lidí při požáru zahynulo. Italské ministerstvo zahraničí však v prohlášení uvedlo, že švýcarská policie odhaduje počet obětí na 40.
Na místo se podle úředníků ihned dostavily vrtulníky a sanitky, aby pomohly obětem, mezi nimiž byli i cizinci.
„Jsme zdrceni,“ řekl Gisler.
Lathion dříve uvedl, že v budově bylo v době vypuknutí požáru více než 100 lidí.
Zdravotnický zdroj sdělil národní televizní stanici RTS, že nemocnice ve francouzsky mluvící části Švýcarska jsou po požáru zaplněny popálenými oběťmi.
Většina zraněných byla ve vážném stavu, uvedl regionální radní Mathias Renard.
Intenzivní péče ve valaiské nemocnici byla plná a pacienti byli převezeni jinam, dodal.
Snímky, které švýcarská média zveřejnila bezprostředně po požáru, ukazovaly budovu v plamenech a záchranné služby v okolí.
„Velký kontingent policistů, hasičů a záchranářů se okamžitě vydal na místo, aby pomohl četným obětem,“ uvedla policie ve svém prohlášení.
Oblast byla zcela uzavřena a nad Crans-Montanou byla vyhlášena bezletová zóna, dodalo prohlášení.
Crans-Montana leží v srdci švýcarských Alp, pouhých 40 kilometrů severně od Matterhornu.
Je to mezinárodně proslulé lyžařské středisko, které přitahuje mnoho turistů, uvedl Lathion.
